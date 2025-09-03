El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Ayuso contra el reparto de menores migrantes

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Comunidad de Madrid en el mes de julio contra el Decreto de desarrollo del Real Decreto-ley del 18 de marzo para el reparto de menores migrantes no acompañados.

Tal y como ha confirmado este mismo miércoles ante los medios de comunicación el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la región presentó este recurso el pasado 30 de julio y este miércoles, 3 de septiembre, ha sido admitido a trámite por el Supremo.

Este recurso es el segundo de los tres que ha presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en lo que va de verano contra el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y derivado de la crisis migratoria que hay en Canarias.

El primero de estos movimientos judiciales lo dirigió al Tribunal Constitucional por "invadir competencias de las comunidades autónomas". En esa ocasión, fue una decisión tomada al unísono por todas las regiones gobernadas por el Partido Popular. Un total de 10 gobierno autonómicos acudieron al Constitucional.

Tras ello, Madrid siguió en solitario y presentó el citado recurso ante el Supremo que hoy ha sido admitido a trámite y un tercero, anunciado la pasada semana por el Ejecutivo central y que, precisamente, han hecho efectivo el miércoles 3 de septiembre, coincidiendo con la admisión a trámite del primero.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Los tres recursos

El primer recurso (contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo) fue impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por "invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas".

El segundo (que es el que ahora se ha admitido a trámite) lo presentó el Gobierno regional el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.

El tercero, que es el que se ha registrado este miércoles, también se ha registrado en el Tribunal Supremo. Ya la pasada semana, el consejero afirmó que daban un paso más en su ofensiva contra el reparto de menores porque, a su parecer, ha sido pactado "con partidos independentistas" y, por tanto, beneficia a Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías.

Así, considera además que "aboca a una desigualdad entre regiones" pues no garantiza la financiación para atender a los menores desplazados. "No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida", aseveró el portavoz del Gobierno autonómico.