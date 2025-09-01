Madrid confirma su nuevo calendario escolar: estas son las fechas más importantes para el curso 2025-2026

El 1 de septiembre es uno de los días más odiados del año. Para muchas personas supone el regreso a la temida normalidad. A la rutina. El retorno a los trabajos después de las vacaciones de verano que, por cortas o largas que hayan sido, siempre saben a poco.

Sin embargo, lo realmente duro le viene a los más pequeños, quienes después de un verano disfrutando de su tiempo libre tienen que volver al colegio. Un retorno que no solo sufren ellos, sino que lo padecen todas las familias al completo.

Los primeros que tendrán que sufrirlo serán los padres, quienes además de lidiar con su vuelta a la rutina tienen que ir pensando ya en esas tediosas mañanas levantando a los pequeños de la casa y convenciéndolos de cambiar la calle, la piscina y la playa por los libros y los deberes.

Pero a estas alturas hay muchas personas que todavía no tienen controlado el nuevo calendario escolar de la Comunidad de Madrid. Y es que, como mucho, saben cuándo empiezan las clases sus hijos, pero desconocen otros momentos importantes o cuándo arrancan el resto de estudiantes.

Por ello, las propias instituciones autonómicas se han encargado de recordar las fechas más importantes que tendrá el nuevo curso para que así puedan planificar mejor las próximas semanas y meses. Y es que, por desgracia, el verano se acaba y llega la 'vuelta al cole'.

Las fechas claves del calendario escolar

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2025-2026 está a punto de convertirse en uno de los documentos más consultados por los habitantes de la región. Y es que este 1 de septiembre se convierte en el primer paso para el retorno a las aulas.

De hecho, muchos profesores han tenido que hacer ya las maletas, recoger la sombrilla y el bañador y volver al trabajo, aunque todavía sin niños. Para eso tendrán que esperar unos días. O mejor dicho, todavía tienen unos días para hacerse a la idea de lo que se les viene.

La primera fecha clave llegará el 8 de septiembre cuando comiencen el curso los alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil, los de Educación Primaria, los de Educación Especial y los Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Primaria.

Solo un día después, el 9 de septiembre, llegará otro día de retorno masivo a las aulas. Será momento para los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte (2º curso de Artes Plásticas y Diseño) y los Centro Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Secundaria.

Un día más tarde, el 10 de septiembre, regresan los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores. Y el 18 de septiembre, los de Centros de Personas Adultas. Para terminar con las bienvenidas, el 19 de septiembre comienzan en las Escuelas de Arte el primer curso de Artes Plásticas y Diseño.

Sin embargo, y aunque estemos en septiembre, los cursos no solo tienen fecha de inicio, sino también de final. Por ello, no está de más recordar cuándo terminan las clases. El 19 de junio de 2026 lo harán el 2º ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Especial, la Educación Secundaria, los alumnos de 1º de Bachillerato, los de Formación Profesional, 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza, las Escuelas de Arte, los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores y los de los Centros de Educación de Personas Adultas.

El 25 de junio terminan las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Y otra fecha de interés será el 31 de julio, cuando acaban las Escuelas Infantiles, las Casas de Niños, los alumnos de Unidades de 1º ciclo de Infantil en colegios públicos y los de Escuelas Infantiles Privadas sostenidas con fondos públicos.

Además, las vacaciones están establecidas de la siguiente manera: del 20 de diciembre al 6 de enero las vacaciones de Navidad y del 28 de marzo al 5 de abril las de Semana Santa. A su vez, el día 8 de diciembre será festivo por la Virgen de la Inmaculada Concepción y el 1 de mayo por ser el Día del Trabajo.

Los días no lectivos serán el 13 de octubre de 2025, el 3 de noviembre de 2025, el 7 de enero de 2026, el 26 de marzo de 2026 y el 6 de abril de 2026. Además, como en cursos anteriores, durante los meses de septiembre y junio los centros podrán organizar jornada lectiva en horario de mañana.