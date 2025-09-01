Ayuso pide la expulsión de un adolescente detenido por violar a una menor cerca del Centro de Acogida de Hortaleza

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un adolescente de origen marroquí por una presunta agresión sexual a una joven de 14 años en el parque Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza, muy cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza para menores.

Los hechos se habrían producido en la madrugada del sábado y los policías procedieron a la detención del menor de forma casi inmediata tras recibir la llamada de un testigo alertando de lo que había ocurrido, según han informado Europa Press.

La vícitma fue atendida por una unidad del Samur y trasladada a un centro hospitalario para su reconocimiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado en Twitter que se trata de un menor no acompañado y ha insistido en su reagrupamiento familiar o expulsión que va a solicitar la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a la Delegación de Gobierno para que proceda conforme a la legislación vigente.

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes", ha insistido la propia Ayuso en su perfil de esta red social.

Además, ha expresado su repulsa asegurando que "no hay derecho" a esta situación "a lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid".

"¡Ya está bien!", ha zanjado.

La investigación de la supuesta violación está siendo realizada por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, y se está a la espera de que se puedan dar más datos de cómo ha evolucionado.

Por su parte, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha recriminado a la Comunidad que siga dando presupuesto para la acogida de estos menores y ha pedido el cierre de todos los centros de atención.

"Deja de aprobar contratos para que ONGs mantengan a esta gentuza a costa del dinero de todos los madrileños. Cierra todos los centros de MENAs de Madrid y no viviríamos estas atrocidades salvajes que no deberían estar aquí. De nada sirve lamentarse sin asumir responsabilidades".

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha remitido en este tiempo 37 expedientes de menores a la Delegación de Gobierno pidiendo su reagrupación o expulsión ante la imposibilidad de su integración y, según Europa Press, no tendrían constancia de que se hubiera tomado decisión alguna.