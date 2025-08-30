Se buscan profesores en estos municipios a pocos minutos de Madrid: sueldos de 2.000 euros y contrato indefinido

El verano se acerca a su final y muchos empiezan a mirar a la temida vuelta al cole. Septiembre asoma en el horizonte y en pocos días, todos los niños de España en edad de escolarización tendrán que volver a las aulas. Pero también los estudiantes de niveles más avanzados.

No solo lo harán ellos, sino que muchas personas volverán también de sus días de descanso para reincorporarse a sus respectivos puestos de trabajo. Y un sector que sufre especialmente estas primeras semanas de septiembre son los profesores, quienes retoman la actividad tras dos meses de parón.

Es por ello que el mes de agosto es un periodo muy activo en lo que a ofertas de trabajo dentro del profesorado se refiere. Y la Comunidad de Madrid es uno de los mercados que más se mueve. Por ello, en la actualidad hay bastantes ofertas activas para poder comenzar el nuevo curso como docente.

Municipios como Arganda del Rey o Pozuelo de Alarcón se encuentran buscando profesores en estos momentos para rellenar algunas vacantes importantes. De hecho, en muchos de estos puestos se ofertan salarios de hasta 2.000 euros además de contrato indefinido.

Una oportunidad única para muchas personas que necesitan aprovechar alguna de estas vacantes y que se pueden encontrar a través del portal Colejobs. En estos momentos hay más de 60 ofertas disponibles para niveles que van desde infantil hasta bachillerato.

¿Qué municipios de Madrid necesitan profesores?

Colejobs es una plataforma que nació hace 15 años para ayudar a los profesores a encontrar trabajo. Un espacio que pretendía paliar las dificultades que siempre han existido en este sector para hallar buenas oportunidades en el mercado.

En ella se pueden encontrar tanto contratos indefinidos como temporales y las ofertas están divididas por ubicación, por los requisitos que se solicitan o por el tipo de contratación. En estos momentos, las áreas en las que hacen falta más docentes son Matemáticas, Lengua, Geografía, Tecnología y Economía.

Actualmente, la Comunidad registra un total de 64 ofertas activas en este espacio con oportunidades muy variadas y que podrían ser de interés para docentes de ramas muy diversas. Estas son algunas de las vacantes más interesantes que se pueden encontrar.

Profesor de Ciencias (Física, Química, Biología y Geología) en Arroyomolinos : jornada del 95% y contrato indefinido con 10 meses de prueba.

: jornada del 95% y contrato indefinido con 10 meses de prueba. Profesor de Matemáticas para ESO y Bachillerato en Arganda del Rey : jornada completa y contrato indefinido.

: jornada completa y contrato indefinido. Profesor de Lengua Castellana y Geografía e Historia en Rivas-Vaciamadrid : jornada completa y horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas más una tarde semanal; contrato indefinido con periodo de prueba de 10 meses.

: jornada completa y horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas más una tarde semanal; contrato indefinido con periodo de prueba de 10 meses. Profesor de Economía ESO en colegio concertado en Madrid : jornada completa, contrato indefinido con 10 meses de prueba y salario de entre 1.800 y 2.000 euros. Se pide titulación en Ciencias Económicas o ADE y C1 con menos de 5 años o habilitación lingüística.

: jornada completa, contrato indefinido con 10 meses de prueba y salario de entre 1.800 y 2.000 euros. Se pide titulación en Ciencias Económicas o ADE y C1 con menos de 5 años o habilitación lingüística. Profesor de Tecnología para ESO y Bachillerato en Madrid : jornada completa de mañana (25 horas semanales), contrato indefinido y salario aproximado de 1.800 euros.

: jornada completa de mañana (25 horas semanales), contrato indefinido y salario aproximado de 1.800 euros. Profesor de Lengua y Literatura en Claret Madrid: jornada completa, contrato indefinido e incorporación inmediata en septiembre. Se pide Grado en Filología Hispánica, máster o CAP y experiencia en centros concertados.

Si estamos interesados en alguna de estas ofertas basta con entrar al portal web oficial de ColeJobs y desde ahí podremos acceder a vacantes como estas, inscribirnos y enviar nuestro currículum vitae para aplicar por el puesto.