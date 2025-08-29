Por qué Aranjuez se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno: una notificación cruzada y una enmienda 'rápida'

Imagen del incendio de Aranjuez declarado durante los días 9 y 10 de agosto. EE

Aranjuez se ha quedado fuera, de momento, de las ayudas anunciadas por el Gobierno central para las zonas declaradas "catastróficas" por los incendios que han teñido de negro este verano gran parte del mapa de España.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el listado de municipios afectados, pero no incluyó al municipio ribereño, a pesar de que el fuego registrado entre el 9 y el 10 de agosto arrasó con 300 hectáreas, casi el doble que en otras zonas sí reconocidas como “gravemente afectadas por una emergencia de protección civil”.

La situación fue inmediatamente denunciada por la Comunidad de Madrid, quien se apresuró a lamentar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hubiera hecho "los deberes" y se hubiera encargado de cerciorarse sobre cuáles eran los municipios madrileños afectados por las llamas.

Horas más tarde, el delegado del Gobierno, Francisco Martínez, aseguraba que Madrid "mentía" al afirmar que Aranjuez se había quedado fuera por falta de comunicación y acusaba al equipo de Isabel Díaz Ayuso de no haber hecho correctamente su trabajo.

¿En el centro de la discusión? Los vecinos de Aranjuez, que han visto cómo ardía parte de su localidad y todavía desconocen cómo han podido quedar fuera de estas ayudas si las imágenes de sus pastos ardiendo todavía se reflejan en sus pupilas.

La Comunidad envía tres helicópteros al incendio de Aranjuez, cuya evolución es favorablehttps://t.co/K3jfP6O4Wl pic.twitter.com/Zn0xpxI2n8 — Europa Press TV (@europapress_tv) August 9, 2025

Fuentes consultadas por Madrid Total, tanto del Gobierno central como del regional, afirman que estas partidas llegarán a los vecinos de Aranjuez porque hay un proceso de 'enmiendas'. Donde no coinciden es en quién tiene la culpa de esta situación.

Y es que, la exclusión ha abierto un choque entre la Delegación del Gobierno en Madrid y la Comunidad. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha reclamado que Aranjuez —junto a otras localidades de la región— sea incorporado en la lista inicial, y denuncia que no se haya consultado previamente a las comunidades antes de elevar la propuesta al Consejo de Ministros.

La versión del Gobierno central es que todo se debe a una falta de comunicación oficial de los de Ayuso, no suya.

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que el origen del problema está en un fallo de procedimiento. Según esa versión, la Comunidad de Madrid nunca comunicó oficialmente al CENEM (Centro Nacional de Emergencias) la declaración del incendio ni su nivel operativo.

Afirman desde la Delegación del Gobierno que ese paso es obligatorio para activar el protocolo que permite reconocer una zona como gravemente afectada y dar acceso a las ayudas.

El Ejecutivo central sostiene que, sin esa notificación formal, el incendio de Aranjuez no pudo ser incluido en la relación aprobada este martes, a diferencia de lo que ocurrió en otras comunidades autónomas.

La réplica de la Comunidad

El Gobierno madrileño, mientras tanto, ofrece una explicación distinta.

Fuentes de la consejería de Carlos Novillo explican que la Dirección General de Protección Civil era consciente de que la región ya estaba en situación operativa 1 (SO1) por un fuego declarado en Ávila que amenazaba al municipio de Valdemaqueda. Por ello, "cuando se produjo el incendio en Aranjuez, se actuó dentro de esa misma situación operativa".

Posteriormente, cuando se desactivó la SO1, se notificó por correo electrónico a la Delegación del Gobierno que el incendio de Aranjuez debía quedar también recogido.

Además, recuerdan que la subdelegada del Gobierno contactó directamente con el director general de Protección Civil de la Comunidad para interesarse por el suceso y que la Guardia Civil estuvo presente en el puesto de mando. “Sabían perfectamente de la existencia de ese incendio con un importante potencial”, recalcan desde el Ejecutivo autonómico.

Una “rectificación” en camino

La Comunidad de Madrid critica que el Gobierno no consultase a las autonomías antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros, y cuestiona el criterio aplicado. Según el Ejecutivo regional, nunca hasta ahora el nivel de situación operativa se había utilizado como factor decisivo para declarar una zona gravemente afectada.

La Delegación del Gobierno, por su parte, ha explicado que se abre un plazo para que las comunidades autónomas puedan recabar información adicional y proceder a las correcciones oportunas.

Esa vía permitirá incluir municipios inicialmente excluidos, como Aranjuez, en una enmienda posterior. “Esto mismo ha sucedido en otras comunidades”, señalan fuentes autonómicas, que confían en que la rectificación llegue en los próximos días.