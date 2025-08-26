La huelga 'simbólica' de los trabajadores de La Paz por la falta de personal: qué es y cómo afecta al paciente

Este martes los trabajadores del Hospital Universitario de La Paz han convocado una huelga de 24 horas. Un paro simbólico con el que quieren denunciar la falta de personal durante el verano que se representará mediante una concentración convocada a las puertas del hospital a mediodía.

Los profesionales que han convocado este paro aseguran que los pacientes no se van a ver afectados, puesto que, según ellos, habrá más profesionales de los que hay un día cualquiera en estas fechas.

Según han denunciado, al convocarse servicios mínimos por la huelga, habrá más personas en plantilla que las que hay cualquier día de agosto por las reducciones de personal derivadas de las vacaciones estivales.

Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso —quien coordina el servicio sanitario y, correspondientemente, los servicios mínimos— niega la mayor.

Desde la Consejería de Sanidad recalcan que no habrá más personal que en una jornada normal y subrayan el derecho de los sanitarios a disfrutar de sus vacaciones sin que ello suponga una merma en la atención asistencial.

Un paro para "llamar la atención"

La huelga se desarrollará entre las 08.00 horas del martes y las 07.59 del miércoles en el complejo La Paz-Cantoblanco-Carlos III. Tendrá carácter "simbólico", ya que no busca detener la actividad asistencial, sino visibilizar la situación.

"Trabajar en el hospital en estas fechas se está volviendo insoportable", explican los organizadores, que reclaman una contratación suficiente de personal, planificación de plantillas con tres meses de antelación y el respeto a los días de libre disposición.

Los denunciantes aseguran que La Paz es el hospital que más camas cierra en verano en toda la Comunidad: 397, un tercio del total. La razón, denuncian, es que las sustituciones solo cubren el 21% de las vacaciones del personal.

La convocatoria se decidió en una asamblea celebrada el 14 de agosto y recibió el respaldo del 97,4% de los asistentes. La protesta cuenta con el apoyo del sindicato independiente Trabajadores en Red (TERE). "Nuestra intención es acudir todos a trabajar ese día y sumarnos a la concentración de las 12:00 horas en la plaza del hospital", explicó Guillén del Barrio, portavoz de la organización.

Servicios mínimos

La Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos equivalentes a los de fines de semana y festivos. Esto incluye al personal de guardia y efectivos necesarios para garantizar la atención a pacientes con patologías críticas o de riesgo vital. "En cualquier caso, los servicios mínimos no podrán superar el 35% del total de efectivos existentes en cada Gerencia", precisa el departamento.

Desde la Comunidad de Madrid también apuntan al papel del Ministerio de Sanidad, al que acusan de "inacción absoluta" frente al déficit de profesionales sanitarios en todo el Sistema Nacional de Salud.

Como ejemplo, recuerdan la negativa del Gobierno central a autorizar 61 plazas nuevas de formación en la especialidad de Medicina de Urgencias, de las que solo aprobó 11.

En cualquier caso, los trabajadores insisten en que el paro de este martes no afectará a los pacientes. Muy al contrario: al haber servicios mínimos, creen que habrá más personal que en una jornada normal de agosto, cuando las plantillas están reducidas al mínimo por las vacaciones estivales.