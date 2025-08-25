Siete heridos en el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes: "El balance de la carrera es positivo"

Los mozos corren este lunes durante el primer encierro de San Sebastián de los Reyes. Sergio Perez / Efe

Siete han sido los heridos que ha dejado el primer encierro de las fiestas patronales, en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, de San Sebastián de los Reyes de este año, celebrado en la mañana de este lunes. En concreto, a las 11.00 horas ha salido el cohete que ha anunciado la salida de los toros, marcando el inicio oficial de los festejos.

Todos han sido leves, aunque dos han sufrido traumatismos severos, en la cabeza y tórax. Estos últimos han sido trasladados al Hospital Infanta Sofía, ubicado en la localidad, para que se les realicen radiografías que determinen la gravedad de las heridas.

Así se lo ha confirmado a Efe el portavoz de Protección Civil, Pedro Martínez, quien ha señalado que, pese a estos alcances, el balance de la primera carrera "es positivo", porque había un alto número de participantes -alrededor de 2.200 corredores- y ningún lesionado grave.

Además, todos los contusionados han sido por caídas en diferentes tramos, en las calles Real Vieja, Real y Estafeta, y no ha habido ninguna cornada.

Martínez también ha ensalzado que los corredores han respondido bien a las caídas que se han registrado a lo largo de la manga, y ha puesto en valor la importancia de que los participantes lleguen "en buenas condiciones" y conozcan las peculiaridades del encierro, así como que "tengan mucha precaución".

La carrera, con toros de la ganadería La Palmosilla, ha durado un minuto con 40 segundos, exactamente, hasta que los animales han llegado a la plaza. Y un minuto con 50 segundos hasta que han entrado en los corrales.

El encuentro ha contado con unos 2.200 corredores y alrededor de 25.000 asistentes, en total, según datos del concejal de Festejos, Carlos Bailarín.

También ha recordado que esta noche se celebrará, a las 22.00 horas, el único encierro nocturno de este año, en el que se espera alrededor de 50.000 personas, entre quienes lo vean en la manga, lo corran, o accedan a la plaza de toros.