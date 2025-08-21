El gran proyecto logístico 'verde' de Valdemoro que pone en pie de guerra a los ecologistas: "Está muy lejos de serlo"

Panorámica de los terrenos de la Ermita de Santiago donde se pretende construir el macroproyecto Logistik City Green Life. Ecologistas en Acción

La Certificación LEED con nivel Platino es la máxima distinción que otorga el US Green Building Council (USGBC) a desarrollos urbanos que demuestran un compromiso excepcional con la sostenibilidad. En España el primer proyecto en conseguir esta pre-certificación ha sido el Logistik City Green Life.

Se trata del sobrenombre del Plan Parcial de Ordenación del Sector I-4 "Ermita de Santiago", aprobado por el Ayuntamiento de Valdemoro el pasado mes de abril. Y es que este será el municipio madrileño donde se ubique este futuro parque logístico de unas 136 hectáreas de superficie.

Estará enmarcado dentro de la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, un mecanismo que facilita el desarrollo y la tramitación de proyectos de inversión considerados de especial interés.

Se trata de un proyecto definido por sus promotores, Logistik Service, como un "precedente en el futuro urbano sostenible español".

Esto es algo que ha provocado las discrepancias entre ecologistas. En concreto, la asociación Ecologistas en Acción ha emitido su disconformidad con esta decisión, aprovechando que actualmente el proyecto se encuentra en periodo de alegaciones. Apuntan que "destruirá la Ermita de Santiago, uno de los parajes de mayor interés natural de Valdemoro".

"Pese a ser presentado por su promotor como un proyecto sostenible, esta pretensión está muy lejos de la realidad", aseguran desde la organización en una nota de prensa.

El principal motivo de estas sospechas es el documento ambiental elaborado por la consultora Tasvalor Medio Ambiente.

Según la agrupación, el informe "adolece de graves deficiencias e inconsistencias metodológicas, como la de realizarse entre los meses de septiembre de 2021 y febrero de 2022, lo que conduce a una subestimación de la biodiversidad presente al excluir el período de máxima actividad biológica".

Entre los fallos que argumentan se encuentra la "omisión" de la presencia de "especies de flora y fauna de gran interés ecológico y científico".

Ejemplares de la crucífera Lepidium cardamines localizados en la Parcela M1 por Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción

"Concluyen sus autores que el proyecto tendrá un impacto nulo, asegurando que 'no existen especies con categoría de protección en el ámbito de la zona estudiada'. Sin embargo, lo desmiente la presencia de una población del endemismo ibérico Lepidium cardamines -incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)-", dicen, haciendo referencia a un tipo de planta de la familia de las crucíferas.

Asimismo, desde Ecologistas explican que incorporan a sus alegaciones inventarios que incluyen "más de 200 especies de plantas, 35 de aves, 9 de anfibios y reptiles, 5 de mamíferos y 160 de invertebrados".

Escarabajo avispa español sobre flores de su planta nutricia (Lavatera triloba) fotografiado el 13 de junio de 2025 en la Ermita de Santiago. Ecologistas en Acción asegura que es una de las especies que no se mencionan en el documento ambiental. Ecologistas en Acción

Entre ellos destacan la "mariposa protegida Zerynthia rumina" (conocida como mariposa arlequín) y el "descubrimiento reciente de una población de yamina de la efedras", un raro y escaso escarabajo incluido en el Libro Rojo de los Invertebrados de España.

También señalan la ubicación de ambientes acuáticos en la zona, "donde albergan poblaciones de anfibios protegidos, como el sapillo pintojo meridional o el sapillo moteado". Estos "han sido objeto de proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".

Por último, apuntan las consecuencias "muy negativas" para el actual arbolado, "cuantificado en 1.959 ejemplares". "De ellos, solo el 12% resulta compatible con la propuesta del promotor, por lo que este plantea un trasplante masivo de inciertos resultados dada la muy limitada probabilidad de éxito de la operación", afirman.

Además, la asociación ecologista denuncia "la argucia legal negociada entre promotor y Ayuntamiento consistente en compensar por vía 'Ley del Arbolado' la pérdida añadida de terreno forestal que se producirá en el sector, aduciendo la falta de terrenos de titularidad pública y el carácter urbano que adoptarán estos suelos".

Una plataforma logística y tecnológica

Para los promotores, el objetivo de este proyecto es "crear una plataforma logística y tecnológica que supondrá la implantación de actividades económicas en un área de actividad".

Por esa razón, se concibe como "un entorno propicio de recursos y servicios a la vanguardia de la sostenibilidad, el transporte, la tecnología y la digitalización", tal y como lo describe Pilar Amores, el estudio de arquitectura al que ha sido asignado.

Render de la vista panorámica del Logistik City Green Life. Zero Consulting

En la presentación otorgada en el año 2023 por Zero Consulting, consultora medioambiental del proyecto, explicaban que el espacio estará repartido entre zonas verdes y uso industrial, junto a otros usos puntuales, como electrolinera, edificios administrativos y restauración.

Estos explican que el plan se ha basado en "un profundo estudio multidisciplinar", para convertir la estrategia ambiental en uno de sus principales ejes de actuación. "Entre las diversas medidas propuestas se encuentran la protección de los restos arqueológicos del emplazamiento o la recuperación hidrológica del Arroyo de Santiago".

Render sobre cómo sería el parque logístico de Logistik Service de Valdemoro en la actual Ermita de Santiago. Zero Consulting

Asimismo, enumeran varios aspectos relevantes en materia de sostenibilidad que integra esta iniciativa: la compensación de la energía consumida mediante energía fotovoltaica, la preservación del recurso de agua, la separación y reciclaje de residuos, la integración de vías para fomentar el uso de los desplazamientos a pie o en bicicleta, un diseño del alumbrado para evitar la contaminación lumínica y una monitorización de la contaminación atmosférica, entre otras cosas.

"Es un proyecto que, desde el principio, ha estado en contacto con diferentes asociaciones ecologistas y que ha tenido muy en cuenta el tema medioambiental", asegura David Conde, alcalde de Valdemoro, en declaraciones a Madrid Total.

Y es que el primer edil afirma estar muy interesados por parte del Ayuntamiento en este proyecto, que esperan que empiece a construirse para el año próximo. "Se va a generar empleo y riqueza para la ciudad y para la región. Va a ser muy positivo". Apunta a la creación prevista de más de 400 puestos de trabajo.

De hecho, Conde asegura que este es uno de los tres proyectos de este tipo que están actualmente sobre la mesa en el municipio valdemoreño. En total, se prevé desarrollar más de tres millones de metros cuadrados de terreno logístico.

Otro de ellos es el Ergon Park Valdemoro, con una extensión prevista de más de 250 hectáreas y una ubicación estratégica junto a la A-4 y la M-506. Promovido junto al de Torrejón de Velasco, a pocos kilómetros, por Ergon Group. Todos ellos supondrán una transformación para el sur de la región en el ámbito logístico.