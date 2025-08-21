Los buses urbanos llegan por fin a la primera ciudad fuera de Madrid que tuvo metro: pasarán cada 20 minutos

La primera ciudad de todo Madrid que tuvo metro más allá de la capital no tenía su propio servicio de autobús urbano, hasta ahora. Rivas-Vaciamadrid estrenará próximamente las tres primeras líneas, que conectarán distintos barrios de la localidad.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Rivas en un comunicado tras haber conseguido que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) incluya estas nuevas rutas en el anteproyecto del nuevo mapa concesional del transporte público en la región.

Con su puesta en funcionamiento, las nuevas líneas L1 (La Luna – Rivas Pueblo); L2 (Circular) y L3 (Rivas Urbanizaciones – Rivas Pueblo) prestarán servicio a miles de vecinos que ya demandaban una alternativa al metro que tuviese una buena accesibilidad.

A pesar de la petición del Ayuntamiento de que la frecuencia de paso fuese de 10 minutos, finalmente el proyecto del CRTM recoge que los autobuses de las nuevas líneas pasarán cada 20 minutos.

Ante esto, la alcaldesa, Aída Castillejo, volverá a reunirse con el consorcio para abordar esta problemática, pues quiere "que el transporte público se convierta en una alternativa real en la movilidad de la ciudadanía, tanto dentro como fuera de Rivas".

Además, el CRTM planteó inicialmente la inclusión de tan solo dos de las tres líneas que habían propuesto desde el ejecutivo. Finalmente, se llevará a cabo el plan completo, aún sin fecha clara de inicio para la circulación.

De esta forma, el Ayuntamiento asegura que "da mejor cobertura a zonas y áreas de todos los barrios". Su propuesta también "se centraba en la necesidad de implantar en la ciudad un servicio de transporte público que fuera fácil de usar, que fuera rápido y cómodo y que supusiera una alternativa real de movilidad para la ciudadanía".

El Consistorio afirma en un comunicado que "el objetivo es dar un mejor servicio a todos los barrios de la ciudad, llegando a zonas que hasta ahora no estaban cubiertas y prestando servicio a zonas clave de la ciudad, como infraestructuras educativas, sanitarias o comerciales y de ocio".

Han sido los propios habitantes de Rivas los que, a través del Observatorio de la Movilidad, colaboraron en el diseño de los itinerarios según sus necesidades personales.

Conexión con el Hospital

Además, dentro de este plan también se incluye la solicitud de ampliar una línea de autobús interurbano, trazando una nueva conexión con el Hospital del Sureste.

La 330, que conecta Rivas con Arganda del Rey ahora tendrá un recorrido algo más largo. La propuesta del Consorcio establecía que únicamente hiciese parada en el Casco Antiguo, frente a la idea municipal de que continuara pasando por todos los barrios.

Finalmente, la cabecera de la ruta estará junto a la estación de Metro de Rivas Urbanizaciones y, desde ahí, dará servicio a buena parte de la ciudad.

La cosa no se queda ahí, pues el Consistorio quiere ahora también conectar el municipio con otros cercanos, como es el caso de San Fernando de Henares, Coslada o Mejorada del Campo. Además de incluir algunos distritos de la capital como Vallecas o Vicálvaro.