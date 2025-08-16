El Metro de Ayuso vuela hasta Alejandría: la empresa madrileña diseñará el plan de los 21 kilómetros de suburbano

La publicidad en época del presidente Alberto Ruiz-Gallardón, uno de los mayores impulsores del suburbano madrileño decía que el "El Metro de Madrid, vuela". Seguramente, quien ideó este eslogan no estaba pensando que de verdad iba a volar y tan lejos.

Y es que ahora, Ayuso, una de las más fieles seguidoras de la política de ampliar Metro, consigue llevar la experiencia madrileña hasta Alejandría, la segunda ciudad de Egipto.

Según ha anunciado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, será Metro quien elabore el plan operativo del proyecto más ambicioso de transporte en esta ciudad de casi seis millones de habitantes.

En concreto, Metro de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con el grupo de ingeniería español Sener, que ya está trabajando en la primera fase de construcción de este suburbano de casi 21 kilómetros y con 20 paradas proyectadas.

La empresa pública trabajará durante cinco meses para aplicar todos sus conocimientos en el diseño y edificación de la primera línea de suburbano que unirá el centro histórico de Alejandría con Abu Qir, una zona residencial situada en el nordeste.

Lo curioso de este nuevo metro es que se va a desarrollar en su mayoría sobre viaducto y en la parte que vaya en superficie está previsto que se aproveche la vía del antiguo tranvía que recorría parte de la capital del Mar Rojo.

El convenio firmado recoge que el pago será de unos 50.000 euros por estos meses de asesoramiento que irán a las arcas de Metro de Madrid.

De La India a Lima

Egipto y Alejandría no es el primer destino al que viaja el Metro de Madrid desde hace décadas. Son muchos los responsables de transportes internacionales que vienen a la capital para visitar sus líneas, sus ampliaciones y las obras que se están realizando.

Y eso que el Metro de Madrid ya no vuela y empieza a presentar algunos problemas tanto en la accesibilidad, que sigue sin resolverse, como en el mantenimiento de algunos tramos y estaciones.

De enero a junio de este mismo año, la Comunidad de Madrid ha recibido a 17 delegaciones extranjeras que querían comprobar el funcionamiento de uno de los mejores suburbanos del mundo. Entre ellas están Santiago de Chile, Medellín, Copenhague, la Universidad de Tampa o el departamento del Ministerio de Transportes de Qatar.

De hecho, Metro está asesorando ya a las autoridades indias para la implantación del proyecto Última Milla en Delhi, una infraestructura que se utilizará para el transporte de mercancías y que se espera revolucione la logística en la capital de La India.

Además, en el año 2014, con Ana Botella como alcaldesa de Madrid e Ignacio González como presidente regional, se realizó otra inmersión internacional de Metro con la colaboración para la ampliación de la L2 y el ramal de la L4 de Lima, la capital peruana.

Los expertos madrileños se encargaban, en esta ocasión, de asesorar a la concesionaria en la construcción de los 30 kilómetros que iban a conformar el plano de Metro de Lima y de gestionar los cinco kilómetros que ya tenía.