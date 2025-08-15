El pueblo a 40 kms de Madrid donde se rueda 'Torrente 6': con más de 1.500 años de historia y en mitad de un parque forestal

Las redes sociales se han convertido en un espacio del que es casi imposible escapar. Cualquier cosa que sucede en el mundo tarda solo unos segundos en aparecer y hacerse pública. Por ello, los secretos son hoy un imposible como bien ha comprobado Santiago Segura en las últimas horas.

El actor y productor de cine español se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad después de que se hayan filtrado las primeras imágenes de su última película. La sexta entrega de la saga Torrente parece estar en proceso de gestación.

Y es que ya se han podido ver algunas imágenes del rodaje. En ellas aparecía el propio actor haciendo las veces de protagonista dando lo que parece ser un mitin político desde un balcón. En dicha escena aparece acompañado de varios extras que parecen ser sus compañeros de partido.

Todo hace indicar que Torrente se presenta a las elecciones generales en su nueva película. Pero hay más detalles que se han podido apreciar y que han generado una gran polémica. Sobre todo, las que giran en torno a su partido, ya que en el balcón desde el que se da dicho mitín hay varias banderas.

En una de ellas aparecen las siglas Nox, que bien recuerdan a las del partido Vox. Por si había alguna duda, dicha bandera es verde, aunque algo más oscura que el color que identifica al partido de Santiago Abascal. Y a derecha e izquierda, dos banderas de España.

Este breve fragmento, en lo que parece ser una parodia de la formación de la calle Bambú, ha generado una gran repercusión entre los simpatizantes del partido, quienes se han considerado humillados. Sin embargo, el público general se ha hecho más preguntas sobre esta aparición.

Una de ellas es dónde se produjo el rodaje de esta escena. Y es que Santiago Segura y toda su producción han elegido el municipio madrileño de Anchuelo. Un pequeño pueblo que se encuentra ahora en el centro de todas las miradas por dar cabida a este particular rodaje.

¿Cómo es el pueblo de Anchuelo?

Anchuelo es un singular pueblo de la Comunidad de Madrid que no llega a los 1.400 habitantes y que se encuentra dentro del Corredor del Henares. Está situado a unos 44 kilómetros de la capital, por lo que se tarda menos de una hora en llegar hasta él.

Aunque este municipio centre ahora todas las miradas, lo cierto es que no se encuentra entre los más famosos de la región. De hecho, una de sus grandes virtudes es su tranquilidad. Y es que muchas personas que acuden hasta él, ya sea de pasada o por tener una segunda residencia, lo hacen precisamente buscando esa calma que allí se respira.

Y ahora podrán hacerlo también para pasear por las mismas calles que lo ha hecho el controvertido personaje durante el rodaje de Torrente, presidente, en la que Santiago Segura parece intentar asaltar la presidencia del Gobierno de la mano del personaje ficticio Carrascal, líder de Nox y posible parodia de Santiago Abascal, máxima figura de Vox.

Dos de los aspectos que más destacan del pueblo de Anchuelo junto con la tranquilidad son el gran valor de su entorno natural y su carácter histórico. Este municipio situado en la Campiña del Henares fue una villa romana en la que se pueden encontrar restos con más de 1.500 años de antigüedad.

Rodeando este coqueto entorno se encuentra el Parque Forestal La Dehesa de Anchuelo, un impresionante pinar que es perfecto para una escapada rural, ya que tiene habilitadas varias zonas recreativas con merenderos.

Desde allí se pueden hacer rutas de senderismo para visitar la ermita de San Isidro y la de San Cristóbal. Además, desde el punto de vista de la naturaleza, también son de parada obligada los Cerros del Tesoro y de Miralbueno, la Chopera, las Cuevas del Pastor y del Tesoro.

Todas ellas guardan vistas panorámicas de todo el entorno muy visitadas por especialistas en fotografía. Y también es muy conocido el yacimiento arqueológico del Cementerio Moro, con restos visigodos de hace más de 15 siglos.

Y dentro de este bonito y recogido municipio no tenemos que faltar a la visita de la iglesia de Santa María Magdalena. Este es un templo del siglo XV que, aunque ha sufrido varias reformas, sigue albergando un espíritu histórico único. Su pórtico es del año 1.600 y su impresionante retablo es del siglo XVIII.

Por último, para tomarnos un descanso, el mejor lugar es la plaza del pueblo, que responde al canon clásico de estos pequeños municipios en los que toda la vida del mismo se desarrolla allí. A la sombra de sus chopos es donde más podremos empaparnos del espíritu rural que lo domina todo.