Los bomberos forestales de Madrid interrumpen la huelga por la "situación devastadora" de los incendios: "No nos ayudan"

La huelga "con un 90% de brigadas inoperativas" y concentración de "más de 250 bomberos forestales" ante la Consejería de Medio Ambiente el pasado 25 de abril. Bomberos Forestales Comunidad de Madrid

Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid han anunciado este jueves la interrupción hasta el 25 de agosto de la huelga convocada el pasado 15 de julio ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.

Así lo han trasladado esta tarde a los medios frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, donde han lanzado la petición de una reunión junto a la empresa pública Tragsa y la Comunidad de Madrid para negociar sus condiciones y llegar así a un acuerdo, aunque han criticado que "hasta el momento la respuesta es nula".

"Nos duele saber que a pesar de pedirles innumerables reuniones tanto a la administración autonómica como a la central de las que dependemos, no nos han recibido y tampoco nos han ayudado a resolver nuestro problema con Tragsa, a la que ellos encomendaron nuestra gestión", han dicho.

Los bomberos forestales de Madrid llevan todo el día barajando prolongar la huelga iniciada el 15 de julio ante el "nulo avance" en la negociación de sus mejoras laborales. Pese a estar en huelga, han estado en primera línea en el incendio de Tres Cantos de este lunes con 14 dotaciones y 90 hombres.

"En ningún momento desde el inicio de la huelga ha quedado desatendida la Comunidad, hemos estado trabajando en múltiples incendios que ha habido", con unos servicios mínimos del 80%, declaró a EFE el delegado del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales (Firet) en la Comunidad de Madrid, Javier Villanueva.

Según los bomberos, la Comunidad y Tragsa "se pasan la pelota" y ninguno se ha sentado a resolver sus reivindicaciones, tanto salariales como de protección de la salud.

La Comunidad de Madrid ha emitido este mismo jueves un comunicado anunciando que está trabajando en mejorar sus condiciones, como la continuidad de 12 meses de la plantilla que se contrate, para que puedan durante el invierno realizar tareas de prevención, aunque se trate de una adjudicación de Tragsa, la empresa pública que depende del Gobierno de Sánchez.

En el comunicado el Ejecutivo autonómico señala que, si bien la interlocución para un nuevo Convenio Colectivo del Sector de Prevención-Extinción de Incendios Forestales del sector corresponde a las asociaciones empresariales, Tragsa, como empresa que efectúa las contrataciones, puede negociar con los trabajadores su propio convenio de empresa u otros acuerdos que recojan las reivindicaciones de las brigadas forestales [conforme a lo establecido en el Título III del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre].

Convenio caducado

Los bomberos forestales de la región madrileña llevan durante la huelga definiendo sus condiciones como "precarias".

"Madrid nos tiene sumidos en la precariedad más absoluta. Tenemos sueldos de 1.280 euros mensuales, solo 100 euros más que el salario mínimo interprofesional. En una comunidad donde la vivienda y la cesta de la compra son carísimas, ese dinero no da para vivir", declaró a Madrid Total al inicio de la huelga Jesús Molina, bombero forestal de la región madrileña, presidente del comité de empresa de estos profesionales y representante del sindicato Firet.

La reivindicación principal es la negociación de un nuevo convenio colectivo, ya que el actual data del año 2008. "Está completamente obsoleto", dijo.

Además de esta, los profesionales también suman otras reivindicaciones como el reconocimiento de la peligrosidad y de la categoría profesional, la revisión del régimen de descansos y la temporalidad.

Por su parte, desde Tragsa aseguró a este periódico que "se están llevando a cabo las conversaciones, dentro del marco legal aplicable, con los representantes legales de las personas trabajadoras del colectivo afectado y en relación con la huelga convocada, no deseando hacer declaraciones al respecto en los medios de comunicación".

"Necesitamos cambiar las condiciones que tenemos hoy en día y negociar un nuevo convenio. Así no podemos estar más tiempo", comentaba el bombero forestal.

El contingente de las brigadas forestales cuenta con unos 330 trabajadores que están en plantilla todo el año, centrándose en tareas de prevención durante el invierno. En los cuatro meses que dura la campaña del Infoma, se incorporan unos 200 efectivos de refuerzo.