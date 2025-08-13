Así será el megaparque logístico de vanguardia en Torrejón de Velasco, "único en el sur de Madrid": creará 11.500 empleos

Torrejón de Velasco lo tiene claro: quiere el nuevo parque logístico que está preparando una empresa privada para proyectarlo en su municipio. Así lo asegura Álvaro Martín, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en declaraciones a este periódico. "Va a ser empleo", dice.

La propuesta viene de parte de Ergon para crear el que se llamará Ergon Logistic Park A-42. Un megaproyecto con "más de 161 hectáreas de superficie y 68 hectáreas de naves de última generación", según Jorge Lázaro, el gerente de esta iniciativa.

En concreto, será un parque logístico-tecnológico de última generación, "bajo los más altos estándares de eficiencia". Estará situado estratégicamente en el sur de la Comunidad de Madrid, junto a la A‑42, con acceso controlado, circulación interna monitorizada, seguridad 24/7 y sistemas de eficiencia energética y ambiental.

Desde el Ayuntamiento del municipio también destacan su ubicación, ya que apuntan que será el "único en el sur de la región".

De hecho, la Comunidad lo ha aprobado un Proyecto de Alcance Regional (PAR), debido a su "interés regional y utilidad pública", como se ve en la resolución publicada en el Portal de Transparencia.

Generará 11.500 empleos

"Se diferencia especialmente de otros parques logísticos por el despliegue de las nuevas tecnologías, por el nivel de servicios tanto para las empresas como para los usuarios y por la integración paisajística y ambiental prevista", asegura Lázaro.

Se trata de un proyecto que se lleva fraguando desde 2022, aunque no se prevé que comiencen las obras hasta finales de 2027. Por ahora, desde el Consistorio torrejonero manifiestan que ya se ha realizado su aprobación inicial, lo que significa el comienzo de los trámites para que sea una realidad.

Proyección de cómo será el megaparque logístico nuevo en Torrejón de Velasco. Ergon

Tal y como apunta Lázaro, nació de un estudio de las tendencias actuales del sector logístico. De esta manera, se ha diseñado para que sea "disruptivo e innovador".

"A nivel tecnológico, el parque se gestionará integralmente mediante un gemelo digital, que reproducirá todas las operaciones". La idea es que agrupe funciones tales como la gestión de emergencias, el mantenimiento, el control del tráfico, el control y minimización de emisiones, la iluminación inteligente o la estación meteorológica propia.

También plantea servicios como una plataforma de formación y contratación de personal especializada en funciones de logística y en colaboración con la Universidad Carlos III.

Asimismo, integrará herramientas de movilidad compartida para el desplazamiento de los usuarios, coworking y espacios destinados a las actividades recreativas, como zonas verdes aptas para el paseo y descanso, áreas deportivas y de restauración, carril bici y aparcamiento con puntos de recarga eléctrica.

Además, está planificado para destacar como "referente de vanguardia, potenciador de inversión y del crecimiento socioeconómico de la zona". Con respecto a este último, el parque logístico pretende "absorber hasta un 20% del paro registrado en un radio de 20 minutos en coche".

"Tenemos una población con unos 120 desempleados", apunta Martín, el concejal de Urbanismo de Torrejón de Velasco, con unos 4.893 habitantes. "Es una apuesta por el empleo para toda la comarca", ya que será algo que no solo les beneficiaría a ellos, sino también a otros municipios del sur metropolitano, como Torrejón de la Calzada, Parla o Pinto", recuerda Lázaro.

Y es que esta instalación prevé generar 11.500 puestos de trabajo (divididos en 4.500 directos y 7.000 indirectos). "Supondrá un impacto socioeconómico muy positivo a todos los niveles: local, regional y nacional. La inversión superará los 500 millones. A nivel fiscal, se estima que aportará más de 22 millones de euros anuales en IRPF, además de ingresos recurrentes para las arcas municipales".

Por último, Ergon quiere aportar soluciones a nivel paisajístico y ambiental. Por un lado, se creará un anillo verde de 10 kilómetros y cerca de 300.000 metros cuadrados de superficie (donde se incluye el carril bici, por ejemplo).

Se formarán taludes para separar físicamente el parque y anular, así, el impacto acústico y visual y tendrá una barrera vegetal basada en grandes árboles de hoja perenne (como pinos, olmos y almeces) en el perímetro del parque.

Asimismo, en materia de eficiencia energética, se implementarán instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas de las naves. En relación con esto, Lázaro comenta que supondrá una ventaja para los vecinos de Torrejón de Velasco, que podrán adherirse a la comunidad eléctrica local que se pondrá en marcha.

Ecologistas en contra

Por su parte, desde la Plataforma Ecologista Madrileña han mostrado su disconformidad con este proyecto y la declaración de interés regional por parte de la Comunidad. Lo consideran "preocupante" por "reconfigurar el planeamiento urbanístico".

Según argumentan, este parque "duplica la actual extensión urbana del municipio (73 hectáreas) e irrumpe en uno de los pocos pueblos que aún conserva una estructura urbana compacta. Esta intervención rompe con la contención impuesta por el planeamiento urbanístico en vigor, aprobado en el año 2000, que frenaba el crecimiento desordenado".

Vista panorámica de lo que será el Ergon Logistic Park A-42. Ergon

También afirman que "elimina la previsión de vivienda protegida en el suelo urbanizable residencial que se reclasifica a urbano industrial-logístico y se ejecuta bajo un sistema de expropiación forzosa" a particulares por parte de la Comunidad.

Desde Ergon responden que el proyecto "contempla los instrumentos legales previstos por la normativa vigente", aunque abrirán "una fase de diálogo con los propietarios con el fin de alcanzar el mayor consenso".

El impacto ambiental también es uno de los problemas que ven los ecologistas: "Afecta directamente a una zona de alto valor ecológico para aves esteparias protegidas, como la avutarda común. A esto se suma un notable choque sobre la movilidad local, con una previsión de 8.545 vehículos diarios, incluyendo más de 1.500 pesados, circulando a menos de 100 metros del colegio El Catón".

Sobre esto, Lázaro expresa que el parque ya "se reubicó para evitar instalarse en áreas sensibles de avifauna y en el corredor ecológico de La Sagra". "Además, se realizarán medidas compensatorias, como actuaciones agroambientales sobre los espacios naturales, en colaboración con una entidad de custodia", añade.

El Ayuntamiento recuerda que "a nivel vecinal" no han tenido "ninguna queja".

"Es más, todos los partidos políticos han estado de acuerdo desde el principio. Es algo que va a hacer que aparezcamos en el mapa. Porque al final las grandes empresas y los grandes proyectos generalmente se suelen localizar en el norte. Creemos que esto va a ser algo muy bueno e importante para nosotros", dice Martín.