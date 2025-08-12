Una tormenta seca y el fuerte viento, posible causa del feroz incendio de Tres Cantos: un hombre ha muerto quemado

El fuerte viento que se sufría este lunes en Madrid hizo que el fuego avanzara como una lengua feroz en la zona de Tres Cantos y engullera, por momentos, varias zonas boscosas, afectando a 1.000 hectárreas de terreno.

Las llamas se han llevado la vida de un hombre de 83 años que fue encontrado por la Guardia Civil con el 98% de su cuerpo quemado. Aunque en un principio, pudieron trasladarlo al hospital de La Paz, el vecino de Soto de Viñuelas fallecía a primera hora de la mañana.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, explicaba ya avanzada la noche que las rachas habían sido de 70 kilómetros por hora en algunos momentos y que llevaron a las llamas a recorrer hasta seis kilómetros en sólo 40 minutos.

"El incendio ha sido explosivo por momentos", aseguraba.

Esta situación explica las escenas que vivieron los vecinos de Soto de Viñuelas, una de las tres urbanizaciones que tuvieron que ser desalojadas, y que explicaban que hacia las 8 de la tarde se veía una fuerte columna de humo en el horizonte pero en cuestión de minutos, el fuego estaba a las puertas de sus casas.

La rápida intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional, Guardia Civil y de los servicios de Emergencia ha evitado mayores desgracias, al igual que la participación de la UME.

El fuego está muy cerca de las casas de la urbanización de Soto de Viñuelas. E. E.

También hubo otro atendido con un fuerte dolor en el pecho pero los servicios del Summa 112 no creen que su estado revista gravedad aunque se le trasladó igualmente al hospital.

Una tormenta seca

Aunque todavía no está confirmado por la investigación, desde el Gobierno regional, el propio Novillo ha explicado que la causa de este terrible fuego pudo haber sido una "tormenta seca".

En algunos de los vídeos que se han visto sobre cómo se desarrolló el fuego se aprecia un rayo que puede ser indicativo del origen de la primera chispa en una zona de pastos.

Sin embargo, los motivos que han convertido estas llamas en un caos total en Tres Cantos han sido las circunstancias climatológicas que se han vivido en la región en los últimos días con las altas temperaturas que habían hecho que la zona estuviera muy seca y, sobre todo, el terrible viento que azotaba este lunes Madrid.

El #IFTresCantos está perimetrado y ha evolucionado favorablemente durante la noche.



Han estado trabajando en la extinción:

33 dotaciones de #BomberosCM.

11 de @BomberosMad, 9 de la @UMEgob y #AgentesForestalesCM.



No hay ninguna carretera cortada al tráfico. pic.twitter.com/OOpFkQSVHD — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 12, 2025

Los servicios de Bomberos han estado trabajando toda la noche para poder perimetrar el fuego y que no saltara a otros municipios como San Sebastián de los Reyes, cuyos vecinos no han pegado ojo en toda la noche.

A primera hora de la mañana lo conseguían y esperaban apagar las llamas gracias a los servicios aéreos que se han unido en cuanto ha mejorado la visibilidad.

Tres helicópteros intervinieron en el incendio, pero tuvieron que abandonar en cuanto se hizo de noche por falta de luz. También la UME se incorporó casi desde el principio a petición del Gobierno de Ayuso que ya vio que la situación se podía descontrolar muy rápido.

Animales muertos, daños en casas y un colegio afectado

Aunque todavía no se ha podido calcular bien el desastre que este fuego ha producido, ya se habla de viviendas afectadas en la urbanización de Soto de Viñuelas, el colegio King's College parcialmente afectado y sobre todo algunas fincas rusticas con animales calcinados.

Tras desalojas dos urbanizaciones, los bomberos trataban de controlar las llamas. Efe

Un vecino de Soto de Viñuelas explicaba que un ganadero de la zona había podido guardar sus vacas pero que no alcanzó a su rebaño de ovejas que cree que pueden haber muerto en el incendio.

Tampoco se tenía muchas esperanzas con algunos caballos de una instalación hípica y muchos no sabían que había sido de los animales de Burrolandia, que está muy cerca de la zona.

Se desconoce qué afecciones habrá podido tener el Castillo de Soto de Viñuelas pero el consejero Novillo explicaba por la noche que las llamas habían llegado a esa finca con toda seguridad.

La mayoría de los 180 vecinos fueron desalojados de la urbanización de Soto de Viñuelas con lo puesto y a toda prisa, porque la Guardia Civil ya era consciente de la voracidad de las llamas y han pasado la noche en el polideportivo Enric Mas de Tres Cantos que fue habilitado para ello.

Se han visto afectadas también las urbanizaciones de Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última en San Sebastián de los Reyes.

De hecho, algunos afectados fueron llevados a este municipio que estuvo toda la noche apoyando a los servicios de emergencia y a los servicios sociales de Tres Cantos.