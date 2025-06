Las 80 viviendas que amenazan los olivos centenarios de un parque de Móstoles y 'declaran la guerra' a los vecinos

"Es una pena romper un parque con árboles que disfrutamos todos para construir cuando hay otras zonas". Así opina Fermín, habitante de Móstoles, sobre la decena de olivos centenarios que van a desaparecer frente a su casa por la edificación de 80 viviendas que ocuparán ese espacio.

Se trata de un oasis natural en el conocido como el Parque de los Olivos. Un lugar que ha avivado la tensión entre los vecinos de la zona, que ven como "una vergüenza" acabar con una parte del mismo "sin necesidad".

En este sentido, tanto asociaciones de vecinos como plataformas ecologistas han llevado a cabo acciones para evitar estas edificaciones.

Proyecto AOS 19.2

Y es que la polémica situación comenzó a principios de 2022 cuando una cooperativa de viviendas realizó una consulta vinculante al Ayuntamiento de Móstoles sobre la posibilidad de construir casas en esta parcela, en el norte de dicho parque -situado entre las calles Málaga, Granada y Abogados de Atocha, y frente a la estación de Móstoles-El Soto-, según fuentes municipales.

"La cooperativa propuso permutar al Ayuntamiento una antigua parcela industrial situada en la misma calle Málaga. El plan empezó a fraguarse en la anterior legislatura (en la que gobernaban en coalición PSOE y Podemos). La consulta realizada a la Concejalía de Urbanismo fue favorable", afirma Raúl Navarrete, portavoz de Ecologistas en Acción en el municipio, una de las plataformas activas en esta situación.

"Es decir, una empresa privada cambiaba una parcela de zona verde consolidada y con vegetación de gran valor para los vecinos por una parcela sin apenas valor", resume.

De esta forma, el AOS 19.2 -nombre del proyecto-, se aprueba finalmente a finales de 2023, ya con el actual Gobierno municipal (del PP). "Esto es así porque una vez que se inicia el procedimiento favorable para la promotora, ya no se puede retrotraer el proceso si no hay una causa judicial o administrativa de peso. Si no sería prevaricar", explican desde el Consistorio.

Pancartas de vecinos del barrio contra la construcción. Raúl Navarrete

"Para entonces, Tecnohábitat y Majhol -la constructora y la inmobiliaria detrás del proyecto- ya estaban vendiendo sobre plano los 80 pisos a construir sobre el parque público", cuenta Navarrete. Unos anuncios que todavía se pueden encontrar en el portal Idealista como la promoción Málaga Futura.

Ante esto, los vecinos, entre ellos Fermín, empezaron a movilizarse en contra de "la destrucción del 25% del parque", como señalaba en ese entonces la Asociación Vecinal El Recreo, que se unió en los comienzos a las quejas y posteriormente se "desentendió".

Las viviendas ya se encuentran a la venta en portales como Idealista. E.E.

El lugar lleva en pie desde los años 70, aunque reduciéndose con el paso del tiempo debido al crecimiento de la ciudad.

Finalmente, el parque, como tal, se inauguró en 2019 tras las demandas vecinales, como apunta Fermín. De hecho, tal y como señalaba en un escrito El Recreo, es una zona de esparcimiento de vecinos, niños y usuarios de la residencia Las Camelias, próxima al espacio.

"No entendemos por qué construir en medio de un parque que ya está hecho. Por qué hacer una permuta justo aquí, como si no hubiera terrenos para construir viviendas", argumenta el residente.

Y añade: "Consideramos una injusticia todo este proceso que se está haciendo a espaldas de los vecinos, sin contar con nosotros y sin habernos escuchado".

Últimos movimientos en el Parque de los Olivos. Cedida

Según Navarrete, tras reuniones con el concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, Sergio Soler, el motivo que les dieron para justificar la permuta de esa parcela es "la alineación de los edificios en la conjugación del barrio".

También Jesús Arrabé, concejal de Más Madrid, cuenta que otra de las explicaciones que da el Gobierno mostoleño es que "si se construyera en la antigua parcela -donde se encuentra una antigua fábrica- estrecharía el Parque Lineal del Arroyo del Soto".

Recurso de Más Madrid

Por otra parte, Más Madrid Móstoles también mostró su disconformidad con la construcción de inmuebles en dicho parque. Así lo aseguraba el portavoz del grupo político en la localidad, Emilio Delgado, durante un pleno municipal en julio de 2024.

"Es de una gravedad inconmensurable. Hablamos de una operación urbanística que se va a llevar por delante un parque de Móstoles, que ha costado dinero público para construir y mantener, para la edificación de 80 viviendas, cuyo precio oscilará entre los 275.000 y los 400.000 euros, que no se ajusta al perfil socioeconómico de los mostoleños", apuntó Delgado en dicha ponencia.

Midiendo el perímetro del olivo y las raíces. Raúl Navarrete

Ante esto, además, el partido presentó un recurso a finales del año pasado ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo por el cual solicitan la invalidez del acuerdo del Pleno municipal de julio que aprobó el proyecto.

Como explican desde Más Madrid, lo que recurren es la aprobación de "un informe que tumba la decisión del arquitecto municipal de fijar los aprovechamientos en más de dos millones de euros y los reduce, a petición de la empresa, a poco más de un millón de euros".

Desde la concejalía de Urbanismo afirmaban que la tasación del arquitecto municipal era "errónea", pero Arrabé sostiene que "es un documento que está mal hecho".

Sin embargo, aun sin resolver el citado recurso, se han producido en los últimos meses movimientos con maquinaria en el parque.

El pasado mes de agosto, la empresa quiso realizar un vallado del perímetro de la parcela. Ante las llamadas a la Policía Municipal de los vecinos de la zona, los agentes ordenaron levantar la obra con la intervención de Arrabé, alegando que "continúa siendo un parque público".

Aun así, este mismo mes de junio se han retomado las actuaciones en dicho lugar. Según especifica Navarrete, "Están trayendo maquinaria y realizando labores topográficas de medición de suelo".

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que "está todo en orden", refiriéndose a los informes técnicos y jurídicos.

Con respecto a los olivos, además, afirman que los olivos no se eliminarán, ya que se trasplantarán, "trasladándolos de la parte de delante a la parte de detrás".