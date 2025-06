⁠Las nuevas optativas de Ayuso para la ESO: refuerzos en idiomas y la cultura inglesa de Harry Potter o el rock and roll

Tras un año en periodo de 'prueba' las tres optativas para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que se empezaron a impartir en los centros de la Comunidad de Madrid... se quedan.

Así lo ha podido confirmar Madrid Total tras tener acceso al proyecto de orden por el que la consejería de Educación de Emilio Viciana va a modificar el catálogo de materas optativas para ESO y Bachillerato.

Concretamente, se van a consolidar (esta vez de forma oficial) las asignaturas de Hitos y Héroes de la Cultura en Inglés, y otras dos optativas denominadas Comunicación oral en lengua extranjera y Refuerzo de lengua extranjera. Las tres se ofrecieron, según fuentes de la Consejería, como un proyecto "piloto" durante el curso 2024/2025 y, gracias al éxito que han tenido, se quedarán de forma oficial.

Además, la Comunidad de Madrid incluye una optativa 'extra' que no se ha impartido nunca y que ahora se ofrecerá sólo para los alumnos de segundo de la ESO.

Se trata de Bioprácticas, una asignatura de carácter experimental que busca consolidar y ampliar los contenidos de Biología y Geología cursados en primero, apostando por el laboratorio, la observación directa y el trabajo por proyectos como principales herramientas de aprendizaje.

De estas cuatro optativas para la ESO, ninguna será de oferta obligatoria. Hay que recordar que, en la ESO, los currículums escolares dividen sus asignaturas en tres bloques: las troncales (que deben cursarlas todos los alumnos), las optativas obligatorias (que deben ofertarse sí o sí por el centro) y las optativas no obligatorias (que el centro elige disponer de ellas o no y que dependen de una decisión del claustro docente).

Es decir, las cuatro nuevas optativas que ha incluido en el catálogo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podrán ofertarse o no por los institutos de la región y dependerá de ellos impartirlas o no. 'Competirán' con otras asignaturas no obligatorias que ya aparecen en el currículum como son: refuerzo de lengua castellana, de matemáticas, deporte, taller de música (sólo se imparte en segundo de la ESO), proyecto o Unión Europea (estas dos últimas sólo son optativas en tercero y cuarto de la ESO).

Las optativas que seguirán siendo obligatorias para estos jóvenes se mantienen como en cursos anteriores.

En el primer ciclo de la ESO (primero y segundo) será obligatorio ofrecer segunda lengua extranjera y ciencias de la computación; y en el segundo (tercero y cuarto de la ESO) lengua extranjera, cultura clásica y Filosofía. Esta última, sólo para los alumnos de último año.

Las nuevas optativas en inglés

Las tres nuevas optativas que fueron un proyecto piloto durante el anterior curso conforman un refuerzo inequívoco hacia las lenguas extranjeras en los currículums de los jóvenes madrileños.

Una de las más llamativas ha sido la materia optativa de libre elección de Hitos y héroes de la cultura en inglés.

Tal y como consta en la web de educación de la Comunidad de Madrid, esta asignatura organizará, curso por curso, la historia de la cultura anglosajona y americana en orden cronológico con una "selección de películas (y algunos discursos, poemas, fragmentos de noticieros, documentales breves y canciones) recomendadas, que pueden inspirar y gustar a los adolescentes que estudian la ESO".

Por ejemplo, entre los contenidos para los alumnos de 1º de la ESO se ofrece el estudio de textos de Shakespeare a través de películas tan famosas en la cultura popular como las de la saga Harry Potter.

Lo hace uniendo una de las escenas más famosas de Macbeth, la predicción de las Tres Brujas y su "Something Wicked This Way Comes", y una de las escenas del coro de Hogwarts, que también se recita la famosa frase en la película del Prisionero de Azkaban.

También se propone el estudio del discurso 'I Have a dream' de Martin Luther King, como forma de análisis de la lucha contra la segregación racial y el nacimiento del rock and roll con vídeos musicales de Elvis Presley, Bill Haley o la MTV.

Bioprácticas

La nueva asignatura, que no se había testeado en el curso anterior, es Bioprácticas. Esta optativa ofrece a los estudiantes la posibilidad de experimentar la ciencia en primera persona.

Según consta en su explicación para docentes, la materia se centra en el estudio de los seres vivos en su entorno natural, el análisis de su impacto en la vida humana y la exploración de sus aplicaciones beneficiosas para el planeta.

Todo ello desde una metodología activa que fomenta el trabajo en equipo, la autonomía personal y el espíritu emprendedor y destinado únicamente a los alumnos de segundo de la ESO.

A lo largo del curso, los alumnos abordarán cuatro bloques de contenidos. El primero será "Microorganismos en la vida diaria". Donde cultivarán y observarán bacterias, hongos o protozoos del entorno para comprender su papel en procesos naturales y en la salud.

Después pasarán al bloque del "mundo vegetal", con actividades centradas en la respuesta de las plantas a estímulos como la luz o la humedad. De ahí, al "mundo animal", que incluye la observación del comportamiento de especies comunes en distintas estaciones del año.

Y por último, "Creando ecosistemas", un proyecto de largo recorrido en el que cada grupo diseñará y mantendrá su propio ecosistema, monitorizando su evolución durante el curso.

Esta asignatura optativa se concibe como una introducción práctica al método científico, no como un conjunto de actividades aisladas, sino como un proceso coherente en el que el alumno aprende haciendo, reflexionando y compartiendo. Intentando incentivar las vocaciones en ciencias e investigación.