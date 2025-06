La Línea 5 de Metro, un "horno" en el que los pasajeros van "como ganado" por las obras de la L6: "No te puedes subir"

Los vecinos de Madrid que viven cerca de estaciones del lado oeste de la Línea 6 de Metro tienen en común una melodía como despertador: la del sonido de un taladro. A diario entre semana a las 8.00 es puntual a su cita, oportuno para aquellos a los que su vida laboral o personal están dormidos a esa hora de la mañana.

Así es desde el pasado 31 de mayo y continuará al 12 de septiembre debido a las obras para mejorar su infraestructura. Después, cuando el calor vaya abandonando Madrid, será el turno del sector este. La peor parte, eso sí, se la llevan otras líneas de Metro que han acogido a los 'refugiados' que hasta el pasado mes usaban la conocida como línea circular.

Una de estas líneas que han servido de asilo para exiliados es la Línea 5, la verde. Este subterráneo va desde Casa de Campo hasta Alameda de Osuna, pasando por Aluche, Oporto, Callao, Gran Vía, Ventas y Canillejas, entre otras paradas. Mucho de su recorrido, al oeste de Madrid, sirve como sustituto del lado ahora cerrado en la Línea 6.

Andenes absolutamente repletos y trenes cada 8 minutos en plena hora punta en la línea 5 de @metro_madrid. Menuda gestión hace Ayuso de un servicio público esencial pic.twitter.com/D4PvnAbven — Miguel Ángel Medina (@locodelpelorojo) June 10, 2025

Y es una de las que más ha sufrido el exceso de pasajeros y la falta de recursos. Los viajeros de la Línea 5 coinciden en que, a la falta de aire acondicionado y a las aglomeraciones, se une un ritmo de espera y circulación que roza lo inhumano.

No hay día que no haya un tren sin aire en la Línea 5. "Este tren es un auténtico horno", coinciden numerosos usuarios en redes sociales como PasaenOporto, que añade que "no hay día que no haya un tren sin aire". "Los trabajadores podemos disfrutar de una cálida sauna de camino a casa", ironiza WFarnaby.

Metro de Madrid pide el número de coche afectado para solucionar la avería mientras cada reclamación apunta a uno distinto. "Hoy he vuelto a coger 10 metros y en ninguno había ventilación", dice Oscuento133325.

"Nada nuevo la Línea 5 del Metro, nos lleva como pollos fritos… No vengan con el cuento que es climatizado, todos estamos sudando", escribe lapatriushka.

Cierran la línea 6, y la línea 5 es surrealista. Sales a tu hora, te esperas 15min dentro del tren porque no sale, lo desalojan, tienes que dejar pasar otros 3 trenes que vienen llenos, el andén sigue petado, y sin aire acondicionado. Llegas 30min tarde al trabajo. Gracias Ayuso. pic.twitter.com/fJxfT4Jx1h — César Vallejo (@cesarvallejorgz) June 10, 2025

En cuanto a la frecuencia, la compañía reconoce en X (antiguo Twitter) que los retrasos del pasado miércoles se debieron a una incidencia. Algo que sucede de nuevo el jueves.

En cualquier caso, las esperas son habituales todos los días, independientemente de esas averías. "Ningún día sin averías o deficiencias", lamenta Comoestalbarrio.

"Soy usuario frecuente de la Línea 5 y pasé de hacer recorridos en el que el metro va prácticamente vacío a que sin importar la hora esté lleno a reventar", relata Sipero07. De hecho, las aglomeraciones y la falta de aire son la constante en la línea durante todo el mes, tal y como ha podido comprobar Madrid Total,y continúan también el viernes.

El último día laborable de la pasada semana, KMencis señala que ha esperado "10 minutos" a las 6.30 horas, con el "andén lleno", "los vagones llenos" y "sin refrigerar": "Un poco de tortura para empezar bien el día".

Incidencias y circunstancias

En esta ocasión Metro ya no se refiere a una incidencia, sino que apunta a que "en ocasiones es necesario esperar por circunstancias de la circulación". Ese mismo día, siguen las quejas. "Vamos embutidos y no está el aire puesto", lamenta X claus_toledo. "La Línea 5 es un infierno", califica SocialFj.

Y se suma un problema añadido, más puntual. Alfreedoo_schz comparte imágenes de como en uno de los trenes el panel de ruta ha quedado suelto, colgando del techo y exponiendo elementos mecánicos del interior del metro.

Según los viajeros, el tiempo de paso de un convoy a otro oscila constantemente: puede tardar entre 7 y 14 minutos en llegar, como apunta Natalandia_ en X, mientras Zazuroca1982 denuncia que lleva media hora sin poder subirse a ninguno al ir abarrotados.

El "hacinamiento", en palabras de Alvarocg, es otra constante: en hora punta llega a dejar pasar tres trenes porque vienen tan llenos que resulta imposible subir; no tantos como Sgambarte, que deja pasar 5. "Vamos en la Línea 5 como sardinas en lata", señala Juanlu29591620, "como si fuésemos un camión de ganado, es exagerado…", añade SaRa_2385.

Problemas de seguridad

Cuando por fin llegan los trenes, no siempre están en condiciones. MonicaB08605003 critica los "trenes sin barra para agarrarse en la zona central". La circulación a "tirones y frenazos" —advierte Carlosgbelmonte— convierte el viaje en un ejercicio de equilibrio imposible.

En la estación de Gran Vía, un vigilante de seguridad permanece, cerca de uno de los ventiladores gigantes que hay en estaciones concretas, pendiente del móvil entre llegada y llegada de tren, alertando de posibles colapsos en la subida y tratando de regular las subidas a empujones.

Aun así, muchos acaban "esquivando al personal de estación, que intenta impedir que subamos al tren", cuenta Luisruleon. Hay quien teme incluso por su integridad: "esto es vergonzoso e inhumano. No sé cómo pretendéis que lleguemos vivos al trabajo", denuncia Lau__op.

Vagón de la línea 5, Marqués de Vadillo, 07:38, después de 6 minutos de espera y esquivando al personal de estación, que intenta impedir que subamos al tren. Poned reclamaciones en la web de @metro_madrid https://t.co/7p9TDme4tW Único modo de que, al menos, quede constancia. pic.twitter.com/UmY4xXBPxG — Rubén León (@Luisruleon) June 18, 2025

Los vigilantes también se ocupan de otro problema consecuente de la ausencia de trenes suficientes: discusiones entre pasajeros y los empujones. "¿Y lo peor? Gente que acaba de llegar metiéndose sin pensar. Qué asco de servicio y qué asco de educación", clama Bonhomiax4.

Mientras tanto, la situación en los autobuses que sustituyen a la Línea 6 tampoco es la más agradecida para el usuario. Algunos, dependiendo de la hora, van también repletos, lo que obliga a ir de pie y sin casi posibilidad de agarre con el peligro que eso conlleva entre el tráfico madrileño.

Por otro lado, sustituir el trayecto que se haría normalmente con la línea circular por un autobús multiplica el tiempo de desplazamiento, debido a posibles atascos, semáforos y la lentitud correspondiente del tráfico en plena calle.

Los usuarios exigen soluciones urgentes: ante el cierre del arco oeste de la Línea 6 exigen un refuerzo mayor para la Línea 5 con más unidades y mejor climatización. "Con ese cierre sería conveniente poner más frecuencia en línea 5; no podemos movernos y a veces ni coger el tren", reclama ATejeda12.

Tres de la tarde, todo el mundo saliendo de trabajar y esta es la frecuencia del @metro_madrid en la línea 5 a su paso por Gran Vía. VERGÜENZA pic.twitter.com/qPMFAAmpvG — tieneanalogica (@tieneanalogica) June 19, 2025

Paralelamente, Comoestalbarrio insiste en que "no hay día sin averías o deficiencias en la Línea 5. Un medio que debería haber sido reforzado con motivo del corte de la 6 en el oeste de la ciudad".

Si no se actúa antes del fin de las obras, a mediados de septiembre este "horno" móvil, por momentos circuito de obstáculos, seguirá dando quebraderos de cabeza a quienes cada mañana intentan simplemente ir a trabajar sin sufrir una desgracia por el intento. "Esto es vergonzoso e inhumano. No sé cómo pretendéis que lleguemos vivos al trabajo", pregunta Lau__op.