El polvorín de Torrelodones: el PP limita el poder de Vox y se amenazan entre ellos con eliminar sueldos municipales

Para Almudena Negro, alcaldesa popular de Torrelodones, la portavoz de Vox en el municipio, Sonsoles Palacios, es una "mentirosa". Para los de Santiago Abascal, la regidora del PP es "peor que Pedro Sánchez" y una difusora de "bulos". Que la relación de ambos partidos es tirante salta a la vista. La anomalía, en este caso, es que son compañeros de Gobierno desde 2023. Una pareja de baile que tardó muy poco en hacer traspiés. El último encontronazo se vivió en el pleno ordinario del jueves, cuando Vox intentó eliminar cuatro cargos eventuales del municipio que se nombraron a instancia de los populares. Y, como respuesta, el PP amagó con quitarle la dedicación exclusiva a los concejales de Vox. Todo se quedó en un cruce de amenazas.

La historia política de Torrelodones (25.250 habitantes) es curiosa. Considerado un bastión de la derecha, el PP gobernó durante 24 años seguidos hasta que un partido local, Vecinos, acabó con la hegemonía popular en 2011. La agrupación independiente gobernó, primero, gracias al apoyo de la izquierda y, después, con dos mayorías absolutas consecutivas. El escenario cambió en los comicios de mayo de 2023. El Partido Popular, con Almudena Negro a la cabeza, ganó en las urnas. Para poder gobernar pactó una coalición formada por nueve ediles azules y otros cuatro de Vox.

El primer choque se produjo en las fiestas locales de hace dos años por los puntos violeta. Luego se enfrentaron por una plaza bautizada con el nombre de un alcalde republicano asesinado en 1939. Después se enfadaron por un folleto sobre los presupuestos que el PP buzoneó a los vecinos. Una conferencia de Mayor Oreja y la configuración de la tasa de basuras también han sido motivos de disputa. Merece especial mención el choque que los dos grupos tuvieron en julio de 2024 por el pliego de condiciones del contrato de limpieza de la localidad. Vox se abstuvo en la votación, algo que llevó a la alcaldesa Almudena Negro a poner "en suspenso" el acuerdo de Gobierno.

Plan financiero, asesores y más acusaciones

La última derivada de esta relación tormentosa tiene que ver con la concejalía de Servicios Sociales, Familias y Mayores, que dirige la propia Sonsoles Palacios. En conversación telefónica, la portavoz de Vox explica que la interventora municipal comentó al socio minoritario que había que elaborar un plan económico por un "desfase económico" en las cuentas públicas. Al parecer, Palacios solicitó reunirse con el área de Hacienda para ver cómo "apretarse el cinturón" y el encuentro se celebró cuando ella "estaba de baja médica" a principios de abril tras una intervención quirúrgica.

"Cuando vuelvo cinco días después, me entero de que hay un bloqueo de 173.000 euros en mi concejalía", relata. Esto, siempre según la versión de Vox, se traduce en que "prácticamente" no se pueden pagar los talleres de mayores y becas dirigidas a personas vulnerables. Entonces, dice, se empezó a generar un "malestar" entre los usuarios de estos servicios.

Antes del lío del último pleno, Vox elaboró un plan económico financiero para eliminar "gastos superfluos" en la Corporación. Ya en la sesión plenaria, los de Palacios propusieron eliminar cuatro cargos eventuales nombrados a instancias del PP, el equivalente a "222.280 euros brutos al año que podrían evitar un recorte en servicios fundamentales". Los populares respondieron con una enmienda instando a la alcaldesa a quitar la exclusividad de dos concejales de Vox, lo que supondría un ahorro cercano a los 100.000 euros. La moción finalmente no se debatió.

La regidora explicó que la propuesta incumplía la Ley de Bases de Régimen Local y no contaba con los informes preceptivos. A juicio de Negro, Vox trataba de "hacerse con competencias que son exclusivas de Alcaldía". Respecto a las cuentas del Consistorio, la primera edil defendió su gestión: "En dos años hemos conseguido reducir dos millones de euros de los cuatro millones de inestabilidad que nos dejó Vecinos por Torrelodones". Además, negó que estuvieran bloqueados los talleres de mayores y prometió que no iba a haber recortes.

La 'cabeza' del Partido Popular acusó a Palacios de actuar con "deslealtad" desde el principio de la legislatura: "No tenemos un problema con Vox, sino con su portavoz. Le encanta irse con la izquierda, con quienes firma acuerdos y negocia con ellos a nuestra espalda". Para Palacios, la historia es totalmente diferente: "Hemos tenido muchos problemas con Almudena desde el principio. No hemos podido pactar nada siempre que ha habido una negociación. Toda la documentación nos llega al mismo tiempo que la oposición, es inviable. No nos pueden dar los papeles hechos a última hora".

En estos momentos, los servicios técnicos municipales están trabajando en un plan económico financiero que deberán presentar ante el Ministerio de Hacienda y, después, someterlo al Pleno local. Tal estrategia -según el Gobierno municipal- "no se consensúa con ningún partido político". En los últimos días, a Palacios le han quitado competencias de su concejalía. Ya no se encargará de las ayudas, las subvenciones y de la gestión de espacios. Tampoco de atender a los mayores y a las personas con discapacidad ni de la gestión del abono transporte o del servicio de teleasistencia para mayores y personas con discapacidad. Todas estas funciones se delegarán en otros concejales.

"Y me ha quitado la segunda Tenencia de Alcaldía, ahora tengo la cuarta Tenencia. Es la ley del embudo. Una falta del pacto de Gobierno", lamenta la líder municipal de Vox, que volverá a la carga en el próximo pleno con su propuesta de eliminar cargos eventuales.