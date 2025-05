En Madrid sí hay playa: la región se consolida como referente del vóley con un super evento en Puerta de Hierro

En Madrid sí hay playa. Le guste o no a The Refrescos. Por los menos hay playa para jugar al vóley y, de hecho, no es que haya una, sino que la Comunidad de Madrid tiene el mayor número de licencias de vóley playa en todo el país.

Un referente nacional que sienta las bases de la quinta edición del VW Beach Pro TourFutures, una de las pruebas internacionales más importantes de esta disciplina que volverá, de nuevo, a la capital de España. Concretamente, será del 8 al 18 de mayo en el Centro de Voley Playa del Parque Deportivo Puerta del Hierro.

Tal y como ha informado la Consejería de Cultura que coordina Mariano de Paco, desde el año 2009, España no había acogido ningún evento internacional de esta especialidad, hasta el año 2021 en que se organizó el World Tour 1 StarVoley Playa, con la colaboración del Gobierno regional y se produjo la vuelta de la región al escenario internacional de esta competición deportiva.

Tras cuatro años, este torneo se ha consolidado como una cita deportiva de gran relevancia, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, en esta convocatoria se ha incluido la mención de Madrid en la propia denominación, así como en sus dos modalidades, Beach Pro Tour Madrid Men y Beach Pro Tour Madrid Women.

En esta quinta edición, se van a realizar 17 sesiones de competiciones en las 7 pistas disponibles de la instalación de voley playa del Parque Deportivo de Puerta de Hierro, que se inauguró en octubre de 2020, diseñada para ofrecer todos los servicios, y que, junto al Centro Internacional de Lorca, es la mejor instalación permanente de esta disciplina de España.

Participarán más de 100 deportistas de 25 países, con parejas tan relevantes como la que forman Tania Moreno y Daniela Álvarez, diploma olímpico en París 2024, Nazaret Florián y Adriana Serrano, Marta Carro y Sofía González, Sofía Izuzquiza y Carolina Fernández y Elba Paez y Daniela Andreu, que completan el cuadro español para la competición femenina.

En la competición masculina, destacan los hermanos Huerta, Álvaro Viera y Antonio Saucedo, Nathan Matos y Pablo Pérez, Blai Vilanova y Jorge Pascual, Dani Moreno y Roberto Sanfélix y Eduardo Pachón y Hugo Romero.

El Futures Madrid es más que un evento deportivo, ya que combina la competición con música, oferta de comida y bebida, zona comercial y actividades para todos los públicos en un entorno único al aire libre. Además, cuenta con la certificación Green Sport Flag, lo que avala su compromiso con la gestión responsable y el respeto al medio ambiente.

La liga

Todo este impulso al deporte, que podría parecer más característico de una zona costera, se traduce en vóley madrileño está de moda, como demuestra el reciente ascenso de dos equipos madrileños a la máxima categoría.

El UC3M Leganés masculino (hace 10 años que no había un equipo madrileño en esta categoría) y el Feel-Alcobendas femenino (el único equipo madrileño en esta categoría).

La Comunidad de Madrid es la región que cuenta con más licencias (20.455) de vóley en España, con un 15% del total nacional. De ellas, 14.803 (72%) son femeninas y 5.662 masculinas. Tiene, además, 81 clubes y 848 equipos

Y no va a faltar cantera con los más de 6.600 participantes de 237 escuelas dentro de los programas de Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD).