El recinto del Mad Cool emerge triunfador ante la falta de espacios para conciertos: "Madrid necesita un referente"

El Iberdrola Music, recinto conocido por ser la sede del festival internacional Mad Cool, está cada vez más cerca de ganar la carrera para convertirse en el espacio para grandes conciertos y eventos en la capital. El 'cerrojazo' de los eventos al aire libre en Ifema y el parón de los conciertos en el Bernabéu han generado una atmósfera perfecta que Administración y empresa privada están dispuestas a aprovechar.

Ellos mismos, bajo la gestión de Lassenda Xperience Madrid, se han posicionado claramente como candidatos este lunes tras una reunión con la Delegación del Gobierno, asegurando que quieren ser un "referente nacional e internacional". "Madrid necesita un espacio dedicado a la música, al ocio y al entretenimiento familiar que esté a la altura de las grandes capitales europeas. Creemos que Iberdrola Music tiene el potencial para convertirse en ese lugar", defienden.

Todo ocurre, además, después de que en el mes de marzo el Ayuntamiento de Madrid concediera al espacio Iberdrola Music la licencia de obra para mejorar sus instalaciones. Concretamente, las obras buscan reforzar la accesibilidad del recinto, así como optimizar sus infraestructuras. Con una inversión de más de 10 millones de euros, esperan que concluyan esta primavera.

Su idea es habilitar una infraestructura moderna y versátil capaz de acoger una amplia variedad de propuestas culturales y de entretenimiento. De esta forma, todo estará listo para el Smusic, que es el 27 de junio, y para el Mad Cool, que es a principios de julio.

Durante la presentación del proyecto, Rafael Coto, CEO de Lassenda Xperience Madrid, afirmó que la transformación del espacio constituye "un hito clave" en su estrategia para convertir Iberdrola Music en un centro cultural de referencia, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

El proyecto tiene como objetivo convertir este espacio, que acoge festivales como el Mad Cool, en un enclave clave para el desarrollo económico y cultural de la capital. Según informaron en marzo fuentes del recinto, la primera fase de las obras incluye actuaciones de carácter civil centradas en el acondicionamiento general del recinto.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran la adecuación de accesos y el soterramiento de una línea de alta tensión que atraviesa la parcela, con el fin de garantizar la accesibilidad y funcionalidad del espacio durante los eventos.

Nuevo festival

Con estas mejoras en marcha, el espacio anunció la semana pasada un nuevo festival, el Smusic Festival, un evento que ocupará el recinto el próximo 27 de junio con artistas como Maná, Peso Pluma, Orishas, Cupido y Delaporte.

El festival es el primer gran concierto que se celebra en este recinto más allá del Mad Cool, después de que sus gestores decidieran darse un ‘tiempo’ para acondicionar el espacio. Las primeras ediciones de Mad Cool y los multitudinarios conciertos de Harry Styles crearon un mal precedente para el espacio que, aunque se remedió en la última edición del Mad Cool, sus promotores no querían repetir.

Buen precedente

Precisamente, la última edición del festival internacional Mad Cool se celebró con la mirada puesta en la organización. La Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid y de Getafe se enfrentaron por un plan de seguridad que finalmente terminó aprobándose, dejando al festival en el centro de la polémica.

Los promotores del recinto (y del propio festival) sabían que se ‘jugaban’ mucho con esa edición, después de que el consejero de Cultura de Madrid, Mariano de Paco, abriera las puertas a un proceso de colaboración "público-privada" amplio con el espacio si la edición de Mad Cool se desarrollaba con normalidad. Una inversión por parte del festival en Metro y Cercanías para aumentar las frecuencias, y un amplio dispositivo de seguridad, hicieron posible el éxito.

Ahora, con esos resultados, han anunciado el Smusic Festival, y colocan al recinto como el lugar de la capital en el que se pueden realizar este tipo de eventos, después de que Torrejón de Ardoz se haya postulado como la ciudad de los festivales, acogiendo tres grandes eventos para este verano. Desde la Comunidad de Madrid, quienes en su momento abrieron las puertas a esa colaboración, insisten en la multiplicidad de espacios para hacer estos grandes eventos en la región y valoran positivamente los avances técnicos que se hacen en el de Villaverde.

"Los propietarios del Espacio Iberdrola, junto a los promotores de los eventos, realizan ajustes año tras año para minimizar las molestias a los vecinos en colaboración con las administraciones implicadas. Esperamos que las medidas que se van a seguir adoptando logren satisfacer las demandas de los vecinos, cuyo bienestar es siempre la prioridad", han explicado fuentes de la Consejería a Madrid Total.

Mejoras fuera del espacio

Fuera de que el recinto se acondicione, desde el Ayuntamiento de Getafe (vecinos del recinto) llevan años reclamando mejoras que podrían solventar los problemas derivados del festival, así como mejorar la infraestructura de su propia localidad. Entre sus exigencias están mejores accesos con transporte público y unos paneles sonoros en la M-45.

Respecto a lo primero, la Comunidad de Madrid ya tiene preparado un anteproyecto para poner en marcha una pasarela sobre la M-45 que salvaría la brecha entre Getafe y Villaverde. Una fisura que, en la última edición, se ha solventado cortando un paso inferior que une ambos espacios.

La pasarela es una reclamación histórica de los vecinos de Getafe. Mejoraría la movilidad del espacio y también del campo de fútbol del Getafe, que está justo enfrente del recinto del Iberdrola Music.

A esta nueva instalación, que no tiene fecha para ponerse en marcha, se le uniría la instalación de planes sonoros en la M-45. Este punto no está derivado directamente del festival, puesto que es una normativa que no se cumple y que responde al tráfico de la M-45 por esa zona, pero también sumaría 'puntos' a su favor.

Estos paneles se pondrían a ambos lados de la M-45 y, además de mitigar el ruido de los camiones y vehículos que pasan diariamente por la carretera, taponarían la música que, hasta las 2 am que terminaba el festival, escuchaban algunos vecinos de Getafe y Villaverde.

Además de estas dos novedades, hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha la estación de metro de El Casar, a menos de 20 minutos andando del recinto, y que conecta este espacio con la Puerta del Sol mediante la L-3 de metro.

La parada va a ser una realidad próximamente, pero, además, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha solicitado que haya una parada 'extra' sólo para el Polígono donde se encuentra el Iberdrola Music. La Comunidad no se ha pronunciado al respecto.