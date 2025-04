La zona de Ciempozuelos 'ahogada' por las filtraciones de sus minas: "Techos caídos, garajes inundados y plagas"

Los vecinos de una urbanización de Ciempozuelos están hartos y tachan su situación de "lamentable". Llevan dos años viviendo con un problema de humedades y filtraciones en el edificio que, según cuentan, cada vez es mayor.

"Se nos inundan los garajes y trasteros, se caen los techos, nos sale moho en las paredes, otras están completamente desconchadas...", cuenta Nuria Jiménez, la presidenta de la comunidad. En concreto, se trata del número dos de la calle Colegiata del municipio madrileño. Aunque no son los únicos afectados. Como ella misma explica, desde los edificios colindantes les han hecho saber que comparten los mismos problemas.

Además, en la calle de San Antonio, cercana a la anterior, tres edificios afirman tener también filtraciones en sus garajes. Aunque, en su caso, menos graves.

Humedades y filtraciones en las plantas -1 y -2 del edificio de Ciempozuelos. Cedida

"Hay vecinos que no pueden utilizar sus trasteros y otros que han perdido muchas cosas personales", añade Jiménez, que compró su vivienda en dicha urbanización hace tres años, cuando todavía no se conocían estos problemas. "Hay gente que quiere poner a la venta su piso y no puede".

Otro de los espacios afectados es un cuarto comunitario donde se guardaban los planos y documentos del edificio. Ahora se encuentran completamente mojados e inservibles.

Los documentos del edificio empapados y arruinados por las filtraciones. Cedida

También asegura que esto ha traído consigo plagas de cucarachas, ratas y otros insectos. "A algunos les han comido los cables de los motores de sus coches". Temen que, si la situación continúa así, termine ocurriendo algún accidente.

Y es que la presidenta cuenta que en este último mes de marzo esto se ha agravado por el episodio de lluvias que ha sufrido la Comunidad de Madrid con la borrasca Martinho.

Minas subterráneas

Las causantes de esta situación son las minas que se encuentran en el subsuelo del municipio de Ciempozuelos. Precisamente son estas las que le dan el nombre a la localidad.

Se trata de unas cuevas subterráneas que datan de la época medieval con el objetivo de canalizar y suministrar agua, pero deterioradas con el paso de los siglos. Por lo tanto, el agua al no estar bien canalizada provoca las filtraciones.

Humedades y filtraciones en el edificio de la calle Colegiata de Ciempozuelos. Cedida

Así lo corroboran también desde el Ayuntamiento de la localidad, que afirma conocer el problema, además de tener el dinero presupuestado para arreglarlo. En este sentido, Jiménez asegura que el Consistorio en un primer momento dijo que empezaría con estas obras el primer trimestre de este 2025, aunque no han comenzado.

"Una vez hicimos otro estudio, se vio que era una obra de mucha más envergadura de lo esperado. Se está buscando cómo poder abarcarla a nivel económico", explican desde el Ayuntamiento.

También dicen estar a la espera de respuestas por parte de otras administraciones con las que podrían tener que ponerse de acuerdo para llevar a cabo una solución. "No se sabe cuándo se va a poder empezar, pero se va a hacer cuanto antes".