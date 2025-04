La playa a una hora de Madrid que será la envidia de Europa: el proyecto como 3 Bernabéus que lucha por "ser realidad"

Madrid es una ciudad que puede presumir de tener prácticamente de todo. La capital de España es conocida por sus impresionantes restaurantes, por ser el epicentro de las mejores fiestas o incluso por tener las tiendas más exclusivas y llamativas. Sin embargo, si hay algo que todavía no tiene, al menos de manera permanente, es playa.

Aunque una frase muy repetida de los madrileños es que sí tienen playa - la que emplean cuando piensan en lugares como Gandía o Valencia, algunas de las salidas al mar más cercanas - lo cierto es que no la tienen. No al menos de agua salada, ya que otras playas de los madrileños son las que se pueden visitar en los impresionantes pantanos y embalses situados en la Comunidad como el de San Juan.

Sin embargo, Madrid está muy cerca de tener su primera playa de verdad. No en propiedad, ya que habrá que salir de la Comunidad, pero sí a menos de una hora del centro y, sobre todo, a poco más de 20 minutos de municipios como Alcalá de Henares. Se trata de un proyecto que lleva gestándose varios años y que ahora está muy cerca de ser realidad.

En este caso hablamos de 'Alovera Beach', un plan de este municipio de la provincia de Guadalajara, muy cerca de Madrid, que ha recibido un impulso clave recientemente. Este proyecto está muy cerca de ver la luz, dotando a las diferentes regiones que tiene cerca de la primera playa urbana artificial de acceso público de toda Europa.

'Alovera Beach' será un rompedor proyecto que va a dotar tanto a la provincia de Guadalajara como a zonas cercanas como Madrid de un valor exponencialmente superior al actual, ya que unirá sus impresionantes lagunas a unas espectaculares playas de arena blanca con palmeras, zonas de sombra e infinidad de servicios y actividades.

Así será 'Alovera Beach', la playa de Madrid

'Alovera Beach' es un impresionante proyecto que está promovido por el Grupo Rayet y que será desarrollado a través de la tecnología Crystal Lagoons. Mediante este ambicioso plan, el municipio de Alovera, situado en la provincia de Guadalajara y a apenas una hora del centro de Madrid, dará un paso enorme para su crecimiento y expansión.

Gracias a este colosal complejo, este pueblo castellanomanchego se convertirá en el primer enclave de Europa en tener una playa urbana artificial de acceso público. Esta estará formada por una gran laguna de aguas cristalinas con más de 20.000 metros cuadrados de superficie. Tanto es así que equivaldrá a dos veces la del terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Sin embargo, esta impresionante laguna no estará sola, ya que contará con esa ansiada playa de 17.000 metros cuadrados formada por arena blanca, palmeras y zonas de sombra. De esta forma, se podría decir que el mismísimo Caribe llegará a tan solo 20 minutos de la Comunidad de Madrid.

Este impresionante complejo no sólo 'vivirá' de su playa, sino que también tendrá una oferta de ocio casi ilimitada con infinidad de actividades acuáticas y diferentes formas de restauración y hostelería. Casi no hará falta volver a irse de vacaciones, ya que Madrid tendrá la playa más increíble de Europa a tan solo un paso.

Este proyecto, que aspira a convertirse en la playa artificial más grande de Europa, tiene un coste de 15,6 millones de euros y un consumo programado de unos 32 millones de litros de agua. Ahora está previsto que se den los pasos definitivos para poder empezar a construir en tan solo unos meses y es que este proyecto lleva esperando su aprobación definitiva casi una década, tal y como denuncia el licitador del mismo.

"Esperamos que casi ocho años después de presentar este proyecto tan ambicioso para el municipio, por fin sea una realidad". 'Alovera Beach', de concretarse, está previsto que sea una oportunidad para transformar una región al completo. Se trata de un municipio que no llega a los 15.000 habitantes y que se sitúa en la comarca de la Campiña de Guadalajara, a mitad de camino entre la capital de provincia y la del país.

Este tipo de instalaciones ya han llegado a otros puntos del planeta como Estados Unidos. Medios como The Wall Street Journal o The New York Times aseguran que estas lagunas transforman los desarrollos urbanos en núcleos sociales y recreativos, ofreciendo un estilo de vida de "vacaciones en casa".

Se convierten en puntos de encuentro para residentes y visitantes y fomentan la interacción social y la sensación de bienestar. Además, para aquellos que consideran estos espacios un despilfarro de agua, comparadas con alternativas como campos de golf o piscinas privadas, estas lagunas artificiales destacan por su menor consumo y por la menor utilización de productos químicos para su mantenimiento. Por lo tanto, tienen un menor impacto ambiental.

La tecnología que emplean estas lagunas que ya han llegado a países como Chile o Emiratos Árabes Unidos requiere sólo el 2% de electricidad en comparación con los sistemas de filtración de una piscina convencional. Se utilizarán 100 veces menos productos químicos y sólo se llenará una vez necesitando unos 35.000 metros cúbicos de agua, el 0,78% del consumo anual de Alovera.

Está previsto que el proyecto cuente con zonas de baño, áreas para deportes acuáticos sin motor como paddel surf, kayak o vela, puntos con toboganes, gimnasio al aire libre, pistas de voley, espacios para eventos y una amplia oferta de restauración con chiringuitos, bares y restaurantes.

Por si fuera poco, la creación de esta laguna de 20.000 metros cuadrados y de esta playa de 17.000 metros cuadrados estará rodeada también por amplios cinturones verdes, zonas ajardinadas y parques conectados por un corredor ecológico para hacer de este área un espacio multifuncional y accesible a todos. Además, supondrá la creación de unos 140 empleos directos y de una gran cantidad de empleos indirectos.