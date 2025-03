Desalojan el antiguo edificio de la London School of Economics en Majadahonda: era refugio de 8 personas sin techo

El edificio abandonado de la London School of Economics en Majadahonda. Europa Press

El antiguo edificio de la London School of Economics, situado junto a la estación de Cercanías de Majadahonda (en el Monte del Pilar) ha sido desalojado este lunes por la Policía Local del municipio.

El Ayuntamiento de la localidad madrileña ha procedido a tomar dicha determinación debido a nueva incidencia protagonizada por el inmueble en la jornada de este lunes, que ha precipitado la decisión. Concretamente, la Policía Local de Majadahonda detectó a varias personas en el interior manipulando la estructura del edificio.

Fruto de esta situación y como medida preventiva, se ha desalojado a las personas que se encontraban en su interior, por la propia seguridad de los mismos. Posteriormente, han sido atendidos por los servicios sociales de la localidad.

🚔⚠️ El Ayuntamiento desaloja el antiguo edificio de la London School of Economics por posibles riesgos en su estructura.



🔹La Policía Local vigila el edificio mientras los técnicos municipales estudian posibles soluciones para el inmueble.https://t.co/NgaKTqrWhv pic.twitter.com/sVfb3MRAIv — Ayuntamiento de Majadahonda (@MajadahondaAyto) March 18, 2025

Asimismo, los agentes de la policía, los técnicos municipales y los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado las evaluaciones pertinentes.

A partir de este momento, la Policía Local vigila el edificio para evitar que nadie acceda a su interior, mientras los técnicos emiten sus correspondientes informes, valorando la actual situación y las posibles medidas a adoptar.

London School of Economics

Se trata de un terreno cedido por el Consistorio en el año 2009 para construir una universidad, aunque nunca llegó a cumplir esta función. La burbuja inmobiliaria paralizó las obras y actualmente luce como una construcción a medio terminar.

Quienes vivían en este edificio eran seis hombres y dos mujeres sin hogar a los que la estructura les hacía de refugio, tal y como informaba Telemadrid el mes pasado. Algunos realizan trabajos de jardinería y otros se dedican a pedir por la calle: en las puertas de los supermercados o en las iglesias. No permanecían mucho en la antigua universidad, ya que se iban por la mañana y regresaban por la noche para dormir.

"No son okupas, son sintecho que buscan un resguardo para la noche. Están identificados por la policía, no tienen antecedentes y no causan ningún problema", explicaba Antonio Rodríguez, concejal de Seguridad.

A pesar de esto, y no haber tenido nunca ningún contratiempo con ellos, los vecinos de la zona opinaban sobre este asunto como "un problema de insalubridad".

Asimismo, el Ayuntamiento consideraba que este pequeño asentamiento podía ser un conflicto social, que podrían solucionar cuando recuperaran los terrenos que se cedieron en su día para llevar a cabo dicha construcción.