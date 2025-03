Víctor Gutiérrez, alcalde de Torrelaguna, el pueblo que no para de crecer: "Habrá salida a la A-1 con el intercambiador"

No muchos saben que Torrelaguna, municipio de unos 5.000 habitantes de la sierra Norte de Madrid, tiene un amplio patrimonio histórico y cultural. Fue el lugar donde nació en 1436 el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo y regente de la corona de Castilla en dos ocasiones.

Y un dato más reciente: fue la localidad elegida por el cineasta Pedro Almodóvar para rodar varias secuencias de su película del año 2021 Madres paralelas, protagonizada por Penélope Cruz. ¿Qué tiene este municipio de la sierra Norte de Madrid para que lo eligiera el laureado director manchego? "Solo hay que venir para verlo", contesta Víctor Gutiérrez, el alcalde.

El primer edil le quitó el bastón de mando a su predecesor, del PSOE, tras una moción de censura en noviembre de 2023. Gutiérrez es el primer alcalde del Partido Popular en un municipio con una larga 'tradición socialista' y lo cierto es que conoce Torrelaguna como la palma de su mano. Vive en la localidad desde hace 18 años y, en la actualidad, se dedica en exclusiva a la actividad política en su pueblo. En su entrevista con Madrid Total, habla de retos, desafíos y promesas para un pueblo "con un gran potencial".

Víctor José Gutiérrez, alcalde de Torrelaguna: "Torrelaguna va a tener vivienda social, no queremos que se vayan”

PREGUNTA: ¿Cómo afrontó la legislatura cuando llegó al Consistorio en noviembre de 2023 tras el éxito de la moción de censura contra el edil socialista?

RESPUESTA: La moción de censura responde a lo que tenía que haber ocurrido en junio de 2023. El pueblo pidió un cambio. El Partido Popular sacó el mejor resultado en número de votantes de la historia y como ha pasado a nivel nacional, todos se aliaron contra el PP para que siguiera gobernando el Partido Socialista, que obtuvo uno de los peores resultados. De una mayoría absoluta, pasó a la mitad. Cuando entramos al Ayuntamiento nos pusimos a trabajar en todos los proyectos que habían quedado parados y los retomamos para que se materialicen.

P: Cuando se activó la moción de censura, una de las concejalas de Ciudadanos, que previamente había apoyado al alcalde del PSOE, le respaldó para que saliera adelante. ¿Cómo fue la negociación con ella?

R: Fue todo muy rápido. A los pocos meses de iniciarse el gobierno del PSOE, tuvieron problemas y le encajaban mejor los planes que proponíamos nosotros para los vecinos de Torrelaguna.

Víctor Gutiérrez, el alcalde de Torrelaguna. Sara Fernández

P: En las pasadas elecciones el PP experimentó una subida histórica en su municipio. ¿Cómo lo valoraron? ¿Tuvo que ver el efecto Ayuso?

R: Estamos encantados con el resultado que obtuvimos. Isabel Díaz Ayuso es un caballo ganador y está demostrando que sus políticas van a impulsar a toda la sierra y concretamente a Torrelaguna. Creo que hicimos una buena campaña y dimos a entender que había que ilusionar al pueblo.

P: ¿Cómo son ahora las relaciones con el PSOE?

R: Son un poco complicadas. Al final, estuvieron 24 años gobernando, la última vez con mayoría absoluta y se veían ganadores en las pasadas elecciones. Yo confío en que poco a poco se vaya retomando la normalidad y estamos buscando el consenso para hacer cosas en conjunto.

"En las pasadas elecciones el pueblo pidió un cambio y el Partido Popular sacó el mejor resultado en número de votantes de la historia"

P: Torrelaguna ha experimentado un crecimiento de la población en los últimos años. ¿Por qué elige la gente el municipio? ¿Qué servicios les atraen?

R: Torrelaguna tiene muchos servicios que no son propios de un municipio pequeño. Por ejemplo, tenemos tres supermercados, una zona comercial, una escuela infantil y un instituto comarcal que es referencia de la Comunidad de Madrid y que tiene una inversión de cerca de 3 millones de euros. Tenemos policía local, Guardia Civil, un notario, registro de la propiedad, dos juzgados y un intercambiador que se va a convertir en una intermodal que tendrá salida directa a Madrid. El crecimiento que está teniendo la capital como motor de la economía española denota que ya no puede seguir creciendo interiormente y por eso muchos eligen municipios más pequeños como Torrelaguna. Por otro lado, nuestro entorno rural y patrimonial es excepcional. Por ejemplo, tenemos el Camino Mendocino que es parte del Camino de Santiago y nuestro patrimonio artístico es también muy importante.

P: Entonces Torrelaguna tiene una gran capacidad de atraer incluso a más vecinos...

R: Sí. Es cierto que aún nos faltan algunos servicios muy puntuales, como zonas verdes o un centro de mayores en el que estamos trabajando. Todos los planes están incluidos en el Proyecto de Inversión Regional. Todo ello permitirá a Torrelaguna seguir creciendo, ya que la población ha estado aumentando en los últimos años en torno a un 1% anual. Pero en el último año estamos creciendo en torno al 2% mensual. También quiero matizar que no queremos perder la esencia de pueblo pequeño en el que todos nos conocemos.

Víctor Gutiérrez, el alcalde de Torrelaguna. Sara Fernández

P: ¿Cómo son las comisiones participativas con vecinos que se han creado en Torrelaguna?

R: Es un proyecto en el que estamos trabajando y que llevábamos en el programa electoral. Creo que la ciudadanía tiene que participar mucho más en las políticas, no solo votar en las elecciones. Ya tenemos el borrador de lo que van a ser las comisiones participativas y en breve se hablará con el resto de partidos para consensuar. La idea es que el presidente de esa comisión será el concejal correspondiente y los vecinos y las asociaciones le pedirán rendición de cuentas e incluso tendrán ideas que podrán ser llevadas a pleno. Queremos conseguir que las personas del pueblo que desean participar se vean implicadas en el desarrollo que necesitamos en el municipio.

P: ¿Tienen otros proyectos entre manos a los que se esté destinando una inversión alta?

R: Cuando entramos al Ayuntamiento empezamos a arreglar proyectos que se encontraban estancados. Vamos a tener una inversión de 5 millones de euros para Torrelaguna y ampliando un poco las subvenciones que tiene la Comunidad de Madrid, nos vamos a 6 millones de euros. Vamos a tocar todos los palos, desde el embellecimiento y el asfaltado de calles a los arreglos en la piscina o en el polideportivo. Queremos que el entorno en su conjunto sea acorde a las necesidades del municipio.

"Torrelaguna tiene muchos servicios que no son propios de un municipio pequeño"

P: ¿Qué nos puede contar de la inversión en el polideportivo?

R: Vamos a dotar a nuestro polideportivo de un equipamiento necesario para que nuestra piscina esté en condiciones. Además, en breve empezarán las obras de un nuevo gimnasio y vamos a hacer una inversión en el campo de fútbol. Queremos comprar un nuevo terreno para ello. Un 20% de la inversión la estamos destinando al deporte.

P: ¿Nos puede dar una fecha de cuando se van a materializar estos proyectos?

R: La piscina estará este verano, porque ya las obras han comenzado. El asfaltado espero que podamos ver avances en unos dos o tres meses.

P: ¿Tienen espacio suficiente para vivienda?

R: Como todos los municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España, tenemos problemas en cuanto a espacios. Con la crisis se quedaron distintas urbanizaciones y construcciones paradas y estamos intentando agilizarlas para intentar dar mayor oferta de vivienda. A día de hoy contamos con la ayuda de la Comunidad que tiene un proyecto muy interesante para construir viviendas en Torrelaguna. Además, hay una subvención que han sacado gracias al proyecto Pueblos con Vida y nos estamos preparando para lanzarlo. Torrelaguna va a tener vivienda social y vivienda asequible porque queremos que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes no se vayan de nuestro municipio.

Víctor Gutiérrez, el alcalde de Torrelaguna Sara Fernández

P: ¿Qué necesidades tiene Torrelaguna en materia de sanidad o de educación?

R: Con la consejería de Sanidad tenemos muy buena relación y hablamos con frecuencia. Les pedimos mantener los niveles o los estándares de calidad. Torrelaguna tiene un centro ambulatorio de urgencias las 24 horas. Sabemos la problemática que hay con los médicos y tratamos de resolverlo como podemos. De hecho, creemos que es necesario tener una tercera ambulancia. Sobre educación, pedimos que nos ayuden al mantenimiento de nuestro colegio. La Comunidad ha invertido 3 millones de euros en el instituto, que se ha convertido en una referencia. De hecho, va a contar con nuevos grados superiores que tienen una gran demanda y empleabilidad. Como Ayuntamiento nos queremos centrar en el colegio, que necesita mantenimiento.

P: ¿Qué peticiones tiene Torrelaguna sobre movilidad?

R: En esa materia tenemos peticiones. Hemos conseguido que Torrelaguna cuente con una intermodal, es decir, una dársena con paradas de autobuses en condiciones. Dará salida con acceso directo a la carretera de Burgos, la A-1. Esta es una demanda de nuestro municipio de hace muchos años y gracias a la intermodal, los autobuses saldrán directamente a la autopista en determinadas horas para facilitar el desplazamiento a los que van a trabajar o estudiar. Queremos que Torrelaguna sea punto de referencia de toda la sierra con conectividad con Madrid por proximidad y por servicios. Nuestro municipio también tiene el servicio de taxi a demanda, cualquier persona puede ir a cualquier municipio de la sierra Norte por cuatro euros.

"Torrelaguna tiene capacidad para generar vivienda asequible. Queremos que los jóvenes no se vayan del municipio"

P: ¿Cuándo estará funcionando esa intermodal?

R: Tienen que salir los pliegos. Al no ser de un tamaño muy grande, espero que esté funcionando en esta legislatura. Pero lo primero es que salgan las licitaciones para que quede todo cerrado.



P: En octubre de 2024, el cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna tuvo que cerrar por su mal estado. ¿Qué planes hay para desalojar a la Benemérita?

R: Es una buena pregunta y me gustaría que estuviera aquí el delegado del Gobierno para que nos ayudara a resolver esta incógnita. Desde que llegamos al Ayuntamiento, la seguridad ha sido una de nuestras prioridades. Hemos tenido dos reuniones con Delegación del Gobierno sobre este tema y estamos a la espera de tener una tercera que se ha ido posponiendo. En la primera reunión, facilitamos el dosier con toda la información que acontecía desde 2019. La Comandancia de la Guardia Civil nos solicitó un terreno porque el inmueble no estaba en condiciones. Pero lo cierto es que en esta materia no se ha hecho nada. Cuando se desalojó el cuartel yo hice una pregunta: ¿Dónde van los agentes? Esa pregunta no tenía respuesta. Desde el Ayuntamiento pudimos ceder un edificio de la Comunidad de Madrid a la Benemérita para que no se fueran del municipio. Hay que recordar que el puesto de la Guardia Civil de Torrelaguna da un gran servicio a ocho municipios.

Víctor Gutiérrez, el alcalde de Torrelaguna. Sara Fernández

P: ¿Están cubiertos en materia de seguridad a pesar de este incidente?

R: Hacen falta manos. El puesto de Torrelaguna tenía 18 personas y a día de hoy tiene 12. Es cierto que a día de hoy tenemos a los agentes que han salido de la academia y durante este año están haciendo un apoyo extra, pero se irán. No estamos viendo ninguna actitud de reemplazo.

P: Sobre recogida de residuos, los ayuntamientos van a tener que aplicar una nueva tasa. ¿Cómo lo ven los vecinos y el alcalde de Torrelaguna?

R: Nosotros estamos totalmente en contra de gravar al ciudadano de forma innecesaria cuando desde Europa se dan unas recomendaciones. El Gobierno de España ha decidido tasar algo que es competencia municipal, lo cual no está bien. El anterior Gobierno socialista del municipio no hizo nada sobre este tema, ni siquiera trató de concienciar a la población. Ahora, tenemos que cumplir una ley que va en contra de nuestros principios. Además, es una ley incompleta y ningún municipio la puede cumplir. Por lo menos, hemos conseguido entre todos los partidos consensuar una tasa que se llevará a cabo para el cumplimiento de la ley. Yo soy un firme defensor del reciclaje y creo que es un área en el que debemos trabajar.

"Confío en que nuestra intermodal de autobuses esté funcionando en esta legislatura"

P: En su municipio se están tratando de recuperar diversos elementos: la romería, los quintos, la muralla... ¿Qué nos puede contar?

R: Quien conoce Torrelaguna lo entiende perfectamente. Creo que nuestro municipio tiene un potencial no solo patrimonial, sino de tradiciones muy importante. Como muchos pueblos, Torrelaguna tenía la romería de San Isidro o Los Quintos, que hemos recuperado. También queremos que nuestros jóvenes se impliquen en el pueblo, ya que eso es algo que es posible en un municipio como el nuestro.

P: De hecho Torrelaguna ha sido plató de cine varias veces...

R: A los directores les atrae nuestro entorno. Nuestra plaza, la iglesia, el alfolí de la sal... Torrelaguna tiene un potencial muy grande y, si todo sale bien, en un año veremos un cambio radical.