Tejero, alcaldesa de Pozuelo: "Hemos creado la unidad de drones que se unirá a 200 cámaras inteligentes"

Pozuelo de Alarcón lleva más de cuatro años consecuetivos siendo el municipio más rico de España. La renta bruta de la localidad es de 85.323 euros, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, y eso hace de esta localidad un punto señalado en el mapa y marcado por la 'excelencia'.

Los mejores colegios, la mejor movilidad y los mejores servicios... Son algunos de los adjetivos que suelen llevar ligado el nombre de este municipio que limita con la capital de España. Calificaciones que, en el día a día de la gestión municipal, se traducen en servicios premium.

"La que nos piden los vecinos", bromea su alcaldesa, Paloma Tejero, quien destaca proyectos tan personalizados como la recogida de basura puerta a puerta o la 'guardia' pletoriana de drones y cámaras con inteligencia artificial que van a instalar para seguir siendo uno de los municipios más seguros de Madrid.

Entrevista a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

PREGUNTA: ¿Cómo está siendo esta legislatura desde su llegada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón?

RESPUESTA: Es un momento muy ilusionante. Creo que para quienes nos gusta la política y el servicio público, no hay nada más bonito que ser alcaldesa de una ciudad y poder trabajar por los vecinos. Llevamos un año y medio de muchísimo trabajo. Los grandes proyectos son lentos; las administraciones funcionan a un ritmo mucho más pausado de lo que nos gustaría. Este primer año ha sido de preparación, de desbloquear expedientes administrativos importantes, pero creo que este que viene será en el que empecemos a ver los grandes proyectos materializarse.

P: ¿Cuáles son esos grandes proyectos?

R: Hemos aprobado unos presupuestos muy ambiciosos, con aproximadamente 170 millones de euros, de los cuales una parte significativa estará destinada a la inversión. Pozuelo es una ciudad conocida por su alta calidad de vida, pero con el tiempo algunas infraestructuras y espacios urbanos se deterioran. Este año queremos enfocarnos en solucionar esas pequeñas cuestiones que afectan el día a día de los vecinos, como aceras en mal estado o mobiliario urbano deteriorado. No podemos centrarnos solo en grandes proyectos sin atender estos detalles que tanto preocupan a los ciudadanos.

Para ello, hemos creado concejalías de zona y una concejalía de grandes urbanizaciones, cuyo objetivo es estar a pie de calle, en contacto con los vecinos y supervisando las contratas encargadas del mantenimiento de la ciudad. Vamos a destinar aproximadamente 30 millones de euros para mejorar aceras, mobiliario urbano, iluminación, señalización y, algo muy importante para nosotros, nuestros espacios verdes. Queremos acondicionar cauces, crear un gran parque fluvial y mejorar el parque forestal, incluyendo la rehabilitación de unas lagunas en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Además, seguiremos apoyando a las familias, que son nuestra seña de identidad, con más de 4 millones de euros destinados a ayudas para la conciliación y asistencia a mayores. La seguridad también es una prioridad. Instalaremos 200 cámaras de vigilancia inteligentes, ampliando el sistema actual, y reforzaremos la unidad de drones. Además, 15 nuevos agentes, actualmente en formación, se incorporarán pronto a nuestra plantilla.

P: Pozuelo se convertirá en una especie de 'Gran Hermano' con tanta seguridad. Sin embargo, según los últimos datos de la Delegación del Gobierno, el municipio no tiene altos índices de delincuencia. ¿Por qué seguir reforzando la seguridad?

R: Cada euro invertido en seguridad es un euro bien empleado. No se trata solo de reaccionar ante problemas, sino de prevenirlos. Cuantas más medidas y recursos tengan nuestros agentes, más disuasorio será para quienes quieran delinquir en nuestra ciudad.

En este sentido, hemos creado la unidad de drones, a la que la propia Policía ha bautizado como "Los Arcángeles". Serán de gran ayuda, sobre todo en urbanizaciones limítrofes con la Casa de Campo o similares. Estos drones cuentan con detectores de calor que permiten localizar personas en entornos de difícil acceso. Además de mejorar la vigilancia, generan una mayor sensación de seguridad entre nuestros vecinos, lo que es fundamental. De hecho, la seguridad es una de las razones por las que muchas personas eligen Pozuelo para vivir.

P: Mencionaba proyectos en colaboración con la Comunidad de Madrid, como la rehabilitación de lagunas. También se planea un nuevo gran auditorio. ¿Hay fechas previstas para su puesta en marcha?

R: Sí, ya hemos hablado con el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con una oficina específica para la gestión de congresos. En la Comunidad de Madrid hay una gran demanda de auditorios de mediano formato, de aproximadamente 2.500 personas. IFEMA es un referente, pero faltan espacios para eventos como musicales, partidos de la NBA o congresos de gran impacto económico.

En respuesta a esta demanda y a una petición de nuestros vecinos, que son grandes consumidores de cultura, hemos decidido construir este auditorio en una parcela idónea, ubicada frente al skyline de Madrid. Se ha realizado un concurso de ideas y el proyecto resultante es innovador y vanguardista. Actualmente estamos redactando los pliegos para licitar la construcción y explotación mediante colaboración público-privada, junto con un espacio hotelero.

Espero que a finales de año tengamos lista la licitación y podamos atraer a grandes operadores especializados en la gestión de palacios de congresos, con el objetivo de ponerlo a disposición de nuestros vecinos lo antes posible. Además, vamos a construir un recinto ferial anexo a este espacio para celebrar las fiestas de la localidad y algún evento puntual en Navidad.

Paloma Tejero durante su entrevista con Madrid Total. Cristina Villlarino.

P: Sobre la tasa de basuras, Pozuelo cuenta con un sistema de recogida puerta a puerta, lo que encarece el servicio. Con la nueva normativa europea, algunas viviendas, como las de La Finca, han visto incrementos significativos en sus tasas. ¿Cómo está gestionando esta situación y qué respuesta está recibiendo de los vecinos?

R: Los vecinos están enfadados, como lo estamos todos los alcaldes. Nos han obligado a aplicar una tasa injusta, sin consultarnos, imponiendo el 100% del coste del servicio de limpieza. El servicio de recogida puerta a puerta es costoso, pero hemos hecho todo lo posible para minimizar su impacto económico en los ciudadanos. Aun así, las tasas están en la media de la Comunidad de Madrid, aunque es cierto que las viviendas más grandes se han visto más afectadas.

En diciembre, el Gobierno de España permitió que la tasa fuera deficitaria, lo que nos ha llevado a estudiar bonificaciones para personas que viven solas en viviendas grandes y familias numerosas. También hemos aplicado descuentos del 20% en centros educativos y del 25% a familias en riesgo de exclusión social.

El sistema actual no está bien planteado. En otros países europeos, el pago se realiza según la generación de residuos, lo que sería más justo. Además, a los ayuntamientos nos han impuesto otra tasa por el vertido de residuos, lo que en Pozuelo supone casi 4 millones de euros anuales. Ojalá el Gobierno reconsidere esta normativa y avancemos hacia un modelo más equitativo.

P: Hablando de escuchar a sus vecinos, ¿usted tiene reuniones periódicas con ellos? ¿Qué proyectos surgen de estos encuentros y cómo seguirán avanzando?

R: Bueno, pues es un programa que surgido de forma pionera para evaluar su funcionamiento y la acogida que tenía. Nos hemos dado cuenta de que nuestros vecinos están encantados, cada vez son más los que llaman para reunirse en el Ayuntamiento. A mí me encanta escucharles, que nos cuenten sus propuestas para mejorar la ciudad y nos indiquen qué cosas debemos arreglar. Son pequeñas cuestiones que, de otra forma, no podrían transmitirnos.

A raíz de estas reuniones y también de mis paseos por la calle, donde suelo parar a hablar con quienes quieren charlar conmigo, además de las interacciones en redes sociales, me he dado cuenta de que los jóvenes nos escriben mucho. Me encanta escucharles y responderles. En Pozuelo tenemos aproximadamente 31.000 jóvenes menores de 30 años, ya que somos una ciudad muy joven y dinámica, con siete campus universitarios. Sin embargo, a pesar de ser nuestro futuro, muchos de ellos sienten que son los grandes olvidados de la política.

Por eso, hemos decidido incluir reuniones exclusivas para jóvenes de 16 a 30 años dentro de este programa, para que nos trasladen sus preocupaciones y necesidades. También queremos explicarles nuestros proyectos para ellos, las actividades disponibles en la ciudad y recibir su orientación sobre lo que les gusta más o menos.

P: Imagino que una de las mayores preocupaciones que le trasladarán los jóvenes, y se lo adelanto yo, es la vivienda. ¿Cómo está la situación en el Ayuntamiento de Pozuelo?

R: Bueno, en toda España estamos mal en este tema, evidentemente. Ya la Presidenta anunció en la campaña de 2023 que esta sería la Legislatura de la Vivienda. En nuestra campaña también planteamos que queríamos que los jóvenes de Pozuelo pudieran quedarse a vivir aquí. Sin embargo, el problema sigue agravándose. Creemos que la causa fundamental es la escasez de suelo y que no se soluciona con leyes demagógicas que puedan perjudicar el mercado.

Hemos apostado por cuatro programas distintos para abordar este problema. El primero es nuestro Plan de Vivienda Joven en Alquiler, gracias a la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, en cuya aprobación trabajé cuando era parlamentaria. Este plan contempla la construcción de 163 viviendas en alquiler, con licencias ya en trámite. Está destinado a jóvenes que quieren dar su primer paso para emanciparse, que es el más difícil.

También estamos impulsando grandes desarrollos urbanos. Uno de ellos es Arco, que tendrá 5.500 viviendas, de las cuales más de la mitad serán protegidas. Solo falta un informe de la Confederación Hidrográfica para su aprobación definitiva y posterior urbanización. Otro proyecto es Huerta Grande, con 775 viviendas, casi la mitad protegidas.

Por otro lado, el desarrollo de Montegancedo, con más de 1.000 viviendas, ha sido paralizado por razones ideológicas, lo que nos apena profundamente. Este plan incluía 300 viviendas para familias numerosas, un proyecto único en España, y la incorporación de 36 hectáreas de bosque privado a dominio público.

P: ¿Tienen alguna esperanza de solventar este problema en los tribunales? ¿Existe algún tipo de apelación o medida para poder construir esas viviendas y convertir el monte en espacio público?

R: Esperamos que el juez resuelva pronto, ya que el proyecto cuenta con todos los informes favorables. Se trata de una parcela privada donde el Ayuntamiento tiene un aprovechamiento y cuyo planeamiento se aprobó en 2002. Es fundamental para la ciudad contar con estas viviendas.

P: Desde su llegada a la Alcaldía, han apostado por mejorar el mercadillo. Sus vecinos de Majadahonda son mundialmente conocidos por el suyo. ¿Quieren ponerse a la altura? ¿Cómo está yendo el proyecto?

R: Apostamos por todo lo que impulse la actividad económica en nuestro municipio. Hemos trabajado en revitalizar el mercadillo de los sábados, que está funcionando muy bien. Pozuelo es muy conocido en la Comunidad de Madrid por su fruta de excelente calidad, lo que atrae a compradores de otros municipios.

Además, hemos impulsado un mercadillo de ropa y complementos, que no compite con el de Majadahonda porque tiene un concepto diferente, pero es muy valorado, especialmente por los jóvenes. Otro que me apasiona es el mercadillo de Segunda Vida en la Plaza del Ayuntamiento, donde los vecinos venden artículos que ya no usan, generando actividad y dinamizando el comercio local.

Paloma Tejero fue diputada por la Asamblea de Madrid. Cristina Villlarino.

P: Usted estuvo en la Asamblea de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien luego la eligió como candidata a la Alcaldía. ¿Cómo es ahora su relación con la Comunidad de Madrid? ¿Qué le pide para Pozuelo?

R: La relación es excelente. La presidenta ha visitado Pozuelo en dos ocasiones y marca el rumbo para los alcaldes de la región. Con sus consejeros, con algunos de los cuales trabajé en la Asamblea, mantenemos una relación magnífica. Trabajamos en proyectos clave, como un nuevo centro de salud en el Cerro de los Gamos, con diez consultas de medicina general, pediatría, enfermería y urgencias, que ya ha solicitado licencia para su construcción. También renovaremos los juzgados y hemos recibido 8 millones de euros para asfaltado y mejoras en polideportivos.

Por otro lado, la Dirección General de Carreteras rehabilitará e iluminará dos pasarelas peatonales sobre la M-503 y la M-502.

P: El nuevo plan de autobuses que ya ha salido a licitación, se han propuesto las nuevas líneas. ¿Los vecinos de Pozuelo están contentos? ¿Le ha exigido algún tipo de cambio, algún tipo de modificación?

R: Sí, hemos pedido, tenemos muchas exigencias. La verdad es que somos un municipio un poco exigente en materia de transportes, pero porque realmente lo necesitamos. Hemos solicitado las mejoras en la conexión del Hospital Puerta de Hierro, que es una de las demandas más importantes de nuestros vecinos.

Necesitamos una línea urbana que conecte la zona norte con la zona sur, que conecte desde Colonia Jardín, el metro con Humedal, la zona centro del municipio y la Renfe en la zona norte. También para llevar a los niños de la zona norte al colegio Gerardo Diego, que es una de las reivindicaciones más importantes que tenemos y también llevar la línea uno de autobuses de La Cabaña hasta Cercanías, que también es una gran necesidad. Luego, mejorar frecuencias nocturnas fundamentalmente para nuestros jóvenes e incrementar el número de lanzaderas directas a Madrid.

Lo que es cierto es el problema que hemos tenido con las Cercanías en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, no solo en Pozuelo. Nosotros tenemos dos líneas, la C7 y la C10, que el año pasado tuvieron más de 84 incidencias, lo que repercute muchísimo en el resto de servicios de transporte de la ciudad, porque hay mucha gente que opta por otros modelos, incluso por el vehículo privado, lo que está provocando otra vez grandes atascos que hacía muchos meses que no veíamos. Eso está repercutiendo mucho en la movilidad y en el enfado de nuestros vecinos. Por eso vamos a seguir exigiendo al ministro de Transportes que se tome en serio de una vez las Cercanías.

"Tenemos una profunda preocupación con nuestro centro de acogida de refugiados, que gestiona directamente el Gobierno de España en Pozuelo y que está generando una gran sensación de inseguridad entre nuestros vecinos"

P: Aparte de esas exigencias al ministro de Transportes en materia de Renfe, que las tienen absolutamente todos los alcaldes, sean del signo político que sean, en el tema de carreteras, ¿qué tal están las infraestructuras de Pozuelo de Alarcón? ¿Le han exigido algo al ministro Óscar Puente para mejorar las conexiones? ¿Y en los aspectos relacionados con la Segurdad Social?

R: Bueno, pues la verdad es que hemos llegado a un punto en que más que pedirle al Gobierno de España nos conformamos con que no estorben en algunos casos, porque es cierto que cuando tienen competencias directas en gestionar algo, más que gestionar se dedican a tuitear, como puede ser el tema de las cercanías con el ministro Puente. Pero sí que hay algo que nos preocupa enormemente: el tema de la seguridad. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por dotar mejor las plantillas de Policía Nacional. Nosotros los agentes que tenemos en Pozuelo son magníficos, tenemos una relación magnífica, pero es cierto que les faltan recursos humanos y mejorar sus condiciones laborales. Y eso también repercute en el resto de servicios de la ciudad.

También tenemos una profunda preocupación con nuestro centro de acogida de refugiados, que gestiona directamente el Gobierno de España en Pozuelo y que está generando una gran sensación de inseguridad entre nuestros vecinos. No tienen ningún tipo de control. Salen, entran, nadie se ocupa de ellos, nadie se ocupa de si vuelven o no al centro... Bueno, pues tienen comportamientos, algunos incívicos, y eso provoca mucho nerviosismo, mucho malestar y mucha inquietud en nuestros vecinos. Nosotros, a pesar de requerir información y de pedirles información sobre cuál es la situación, cuántos se prevén venir, cuántos se van, no tenemos ningún tipo de información más allá de reforzar la vigilancia con nuestros propios servicios. Somos los que estamos asumiendo esa función extra y poco más. No tenemos mucha más capacidad de actuación porque no tenemos más información.

En la Comunidad de Madrid hay tres centros de primera acogida gestionados por el Gobierno de España, uno en Pozuelo de Alarcón. Cristina Villlarino.

P: Su compañera, la alcaldesa de Alcalá de Henares, tiene un centro de acogida similar al suyo. En su caso, a ella no le han dejado acceder al centro, tampoco le han facilitado datos. ¿Ustedes han tenido relaciones, por lo menos con el delegado del Gobierno, para que les informe de algo de lo que está pasando ahí dentro, de cuántas personas han podido?

R: El delegado del Gobierno nos ha negado la información. De hecho, no tenemos conocimiento de cuánta gente vive allí. Lo que sí sabemos es que están mezclados de distintas nacionalidades, porque también hay ucranianos, y creo que también hay afganos.

Eso provoca peleas, inseguridad, bastante malestar. Nosotros, como no tenemos ninguna competencia en el centro porque es suyo y lo gestionan ellos, no tenemos ninguna información. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con el ministro en su momento, lo que vino a decirnos es que éramos racistas, porque como eran negros y altos, les daban miedo a nuestros vecinos.

Con actitudes así, ¿qué colaboración podemos esperar del Gobierno de España? Pues ninguna. Intentar seguir reivindicando que de una vez por todas pongan solución a este drama humanitario y que dejen de tratar a los inmigrantes como si fueran bultos o como si fueran fardos para llevarlos de un lado para otro y que ni siquiera les preocupe si vuelven o no una noche al centro en el que están alojados.

P: Por la localización de Pozuelo, tiene relación con varios ayuntamientos, uno de ellos el Ayuntamiento de Madrid, en el que acaban de anunciar la puesta en marcha de BiciMAD. Es un proyecto pionero, pero sí que es cierto que va a conectar mucho Pozuelo con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tienen más proyectos similares con otros ayuntamientos? ¿Van a seguir ampliando esta red?

Bueno, pues en primer lugar, estamos muy agradecidos de que el alcalde Almeida haya tenido a bien aceptar esta propuesta, porque nosotros lo llevamos como un compromiso electoral el implantar un sistema de bici eléctrica en nuestra ciudad. Lo que detectamos es que el mejor funcionamiento o el mejor servicio que se estaba prestando era el de BiciMAD y que era una oportunidad poder traerlo a Pozuelo.

Compartimos muchísimas calles con Madrid, casi Aravaca está dentro de Pozuelo, también tenemos la Casa de Campo. Entonces teníamos muchas posibilidades. Tenemos como 30 kilómetros de carriles bici y actualmente estamos trabajando en ese convenio de colaboración para poder ponerlo en marcha. Está previsto que en dos fases lleguemos a colocar unas 30 estaciones y también estamos dedicados a mejorar y ampliar nuestros carriles bici en diez kilómetros más para conectar las partes más importantes de nuestra ciudad.