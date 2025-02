Ya es oficial: Cercanías anuncia cortes repentinos en Madrid (estas son las líneas afectadas y los servicios alternativos)

Como suele ser habitual, las redes de transporte vuelven a ser noticia en Madrid. Esta vez no es por cambios en las tarifas, un asunto que tanto ha dado que hablar en los últimos meses, no solo en la capital, si no en toda España. En esta ocasión, los madrileños reciben malas noticias.

Y es que la red de Cercanías, uno de los servicios de transporte más utilizados en toda España, sufrirá cortes durante varios días consecutivos que generarán algunas molestias y, sobre todo, cambios en la movilidad de muchos ciudadanos tanto de la capital como de municipios cercanos. Y es que millones de personas utilizan esta forma de moverse en la Comunidad.

Así pues, desde este viernes 28 de febrero hasta el próximo 3 de marzo, muchas personas tendrán que buscar una forma de transporte alternativa. Y es que algunas líneas y estaciones de Cercanías permanecerán cerradas e inutilizadas. El motivo es que se llevarán a cabo unos trabajos de mejora de diferentes infraestructuras que, lógicamente, impiden su funcionamiento.

De esta forma, todos los madrileños y personas que pasen por la región que utilicen Cercanías de manera habitual deberán estar atentos a las diferentes actualizaciones que realicen las autoridades e instituciones competentes.

Para todos aquellos, los municipios afectados son Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca, ya que las líneas afectadas son la Línea C7 y C10, dos de las más utilizadas de toda la red de este servicios. Las personas afectadas por estos cortes deben saber que ya están en marcha las opciones alternativas de transporte para intentar salvar esta incidencia.

Cortes importantes en Cercanías de Madrid

Cercanías de Madrid se encuentra en mitad de problemas logísticos tal y como ha anunciado Renfe a través de un comunicado. Y es que durante estos días se van a producir una serie de cortes claves que van a afectar al normal funcionamiento de sus servicios, afectando a miles de personas que se mueven por toda la región.

Como decíamos, las líneas afectadas son la C7 y la C10, las cuales llegan desde Príncipe Pío hasta el municipio de Las Rozas. Dentro de estos itinerarios, las estaciones que permanecerán cerradas y que no se podrán utilizar son las de Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca.

Estos parones, que extenderán desde este viernes 28 de febrero hasta el próximo lunes 3 de marzo, están provocados por una serie de trabajos para mejora de infraestructuras que está ejerciedo el ente público de transportes. Sin embargo, en previsión de este perjuicio, Renfe ha preparado una serie de servicios alternativos para intentar paliar esta situación que, normalmente, suele generar ciertos contratiempos.

Por el momento, ya hay habilitados dos líneas de autobuses. Además, se ha realizado una modificación del recorrido habitual de la línea C10 "para que la afectación al usuario sea la menor posible, tal y como ha comunicado la empresa ferroviaria. Esta línea hará el trayecto habitual, Villalba-Príncipe Pío. Sin embargo, desplegará un recorrido distinto al habitual al estar suprimido el tramo mencionado por esos trabajos y obras de mejora y mantenimiento.

