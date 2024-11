Moreno, alcalde de Tres Cantos: "Queremos que Renfe amplíe los trenes hasta las 2 y media de la madrugada el fin de semana"

¿Qué tiene en común Netflix, Siemens, Michelin, Danone, Repsol, Nivea o Movistar? Aparentemente, nada. Ni comparten razón social, ni fundadores, ni tan siquiera objetivos. Pero una localidad de Madrid (nada pequeña) es su nexo de unión. Todas ellas están en Tres Cantos, el 'Silicon Valley' madrileño.

Jesús Moreno lleva a los mandos del Ayuntamiento de esta localidad desde 2019 y lleva impreso en su ADN esa dualidad que, en sí misma, es Tres Cantos. Un municipio joven, se declaró 'independiente' de Colmenar Viejo en 1991, que conjuga la posibilidad de salir a pasear al monte con altos datos de empleabilidad.

Pese a ser uno de los municipios con mayor tejido productivo y una de las zonas con mayor proyección empresarial, Tres Cantos también es la naturaleza de los Montes del Pardo con los que linda y su multitud de espacios al aire libre públicos que, pronto, van a ser de 'récord'.

Entrevista Alcalde Tres Cantos

Moreno es igual. Su trabajo ligado al Ayuntamiento, 100% gestor, lo compagina con un papel mucho más político dentro del Partido Popular.

Es próximo a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y por ello ha sido de los pocos alcaldes que ha 'superado' la dualidad de ser regidor y diputado en la Asamblea de Madrid.

PREGUNTA: ¿Cómo afronta Tres Cantos los próximos años?

RESPUESTA: Tres Cantos es uno de los municipios con más talento y potencial, aunque quizás sea de los más desconocidos. A mí me gusta destacar el gran talento que tenemos en Tres Cantos. Contamos con vecinos preparados, formados y muy comprometidos, especialmente en la educación de sus hijos y en el deporte.

Tenemos una población de 54.000 personas y un tejido empresarial potente, con industrias tecnológicas, espaciales, farmacéuticas y audiovisuales que generan empleo. Tanto para nosotros como para los de fuera. Más de 30.000 personas vienen de Madrid a trabajar aquí cada día. Además, nuestras cuentas están saneadas, pagamos a proveedores en tres o cuatro días y tenemos un proyecto claro de ciudad.

"El Paraninfo tiene más de 135.000 metros cuadrados y contará con un gran parque natural, espacios de ocio y servicios dotacionales"

Un ejemplo es el desarrollo del proyecto Paraninfo, que es la mayor iniciativa dotacional en España en este momento, con más de 135.000 metros cuadrados. Contará con un gran parque natural, espacios de ocio y servicios culturales, deportivos y sanitarios en un entorno peatonal sin coches.

También habrá un área de juegos interactiva para familias, con la Familiteca, y una tercera biblioteca que los jóvenes de Tres Cantos podrán bautizar y un teatro para grandes representaciones, financiado en parte por el Programa de Inversiones de la Comunidad de Madrid con más de 14 millones de euros. Además, estamos diseñando otro proyecto de piscinas cubiertas y una escuela infantil. Es un gran espacio dotacional de más de 50 millones de euros.

P: ¿Y en cuanto a la sanidad, tienen algún plan para satisfacer la creciente demanda?

R: Sí, estamos trabajando en mejorar la sanidad local. Los madrileños tenemos que estar muy orgullosos de la sanidad que tenemos en Madrid, pero los responsables políticos tenemos la necesidad de mejorar nuestros servicios.

Actualmente, nuestros dos centros médicos están saturados, y ya hemos cedido suelo a la Comunidad de Madrid para construir un tercer centro de salud. La consejera Fátima Matute se ha comprometido a realizar este proyecto, que esperamos permita atender adecuadamente a nuestros vecinos, ya que prevemos alcanzar los 60.000 habitantes en los próximos años. Además, planean revisar, remodelar y ampliar los centros actuales para optimizar el servicio de atención sanitaria. Nos estamos adelantando a nuestras necesidades futuras.

P: ¿Han considerado también la construcción de una residencia para mayores? Por lo que tengo entendido han cedido terreno a la consejería de Ana Dávila.

R: Nosotros hemos definido este mandato como el "gobierno de las personas". Yo comparto la política de la Comunidad de Madrid de que los mayores, donde mejor están, es en sus casas. Pero también hay otras opciones. Actualmente ya contamos con cuatro residencias, tendremos cinco con la incorporación del hospital-residencia Valdeluz. Tenemos que crecer en este aspecto para dar un servicio a las personas dependientes. Por ello, he ofrecido a la consejera Ana Dávila una parcela para que construya una nueva residencia.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, durante su entrevista en El Español con Madrid Total. Rodrigo Mínguez.

P: ¿Qué otros terrenos municipales han cedido al Gobierno de Ayuso?

R: Aparte de la sanidad y la residencia para mayores, también hemos cedido suelo para un nuevo centro educativo. La enseñanza en Tres Cantos es excelente tanto privada, como púbica y concertada. Se construirá el décimo colegio de línea cuatro, que será pionero en implementar la política de nuestra presidenta de ofrecer primero y segundo de la ESO en colegios de Primaria. Vamos a ser un referente una vez más en educación. Estamos avanzando para que esté operativo en el curso 2026-2027.

P: ¿Qué más le gustaría mejorar de su ciudad?

R: La movilidad es uno de los retos más importantes para Tres Cantos y la Comunidad de Madrid en general. A mí es lo que más me inquieta. El crecimiento de Tres Cantos y su entorno exige mejoras en las comunicaciones. Hay que dejar el tema partidista a un lado y yo le he pedido ayuda al Gobierno de España y al regional. Hemos solicitado el cierre de la M-50 y una conexión directa con la A-1 para aliviar los atascos, y queremos avanzar en la segunda estación de Cercanías, Tres Cantos Norte, que va a empezar ya a funcionar para facilitar el acceso a la zona norte, especialmente para los nuevos residentes y trabajadores. También de nuestra universidad. Nosotros tenemos muchas empresas y es importante ofrecerles una gran movilidad para que puedan mover sus productos.

"Apostamos por la movilidad interna con subvenciones para vehículos eléctricos, como bicicletas y patinetes, y estamos promoviendo el uso del carril bici"

P: ¿Y cómo están impulsando el uso del transporte público?

R: Estamos reforzando la movilidad sostenible. Hemos pedido a Renfe que amplíe los horarios de trenes los fines de semana hasta las 02,30 horas de la mañana para que los tricantinos puedan regresar en tren después de pasar una jornada en Madrid.

Por su parte, la Comunidad de Madrid va a mejorar las rutas de autobuses nocturnos. Saldrá uno cada hora. Esto permitirá que los vecinos puedan regresar a Tres Cantos de forma segura sin necesidad de usar el coche. Y, desde el Ayuntamiento, apostamos por la movilidad interna con subvenciones para vehículos eléctricos, como bicicletas y patinetes, y estamos promoviendo el uso del carril bici. Por eso damos ayudas para el coche eléctrico también.

P: ¿Cómo está avanzando el proyecto de la M-50? ¿Han recibido alguna respuesta oficial?

R: Sí, he hablado directamente con el ministro y me respondió el director general de Carreteras, aunque su respuesta fue ambigua. Mi propuesta es cerrar la M-50 en dos tramos; uno de ellos, desde la M-607 hasta la A-6, implica un mayor coste y más dificultades medioambientales debido al soterramiento en el Monte del Pardo. Y es en el que el director general de Carreteras puso más problemas.

Pero yo no me refería a ese. El tramo que me interesa realmente es el que conecta la A-1 con la M-607. Este último es más económico, sostenible y no afecta tanto al medioambiente. Además, es esencial para mejorar la movilidad y seguridad de Tres Cantos, ya que actualmente solo tenemos la salida de la M-607, lo cual nos deja vulnerables ante incidentes en esa vía, especialmente dada la cantidad de empresas estratégicas en Tres Cantos. Cuando llegó Filomena fuimos de los primeros municipios en los que limpiaron la nieve porque el oxígeno que se fabrica para los hospitales está en Tres Cantos.

Jesús Moreno es alcalde de Tres Cantos desde 2019. Rodrigo Mínguez.

P: ¿Han presentado alegaciones al nuevo mapa concesional de autobuses y han solicitado mejoras al consejero Jorge Rodrigo?

R: Mantengo una excelente relación con el consejero Jorge Rodrigo. Le expuse nuestras necesidades de movilidad, resaltando que no solo afectan a Tres Cantos, sino a un área más amplia de la Comunidad. Planteamos la conexión continua de la vía de servicio de Tres Cantos con la M-40 y un carril bus-VAO en la M-607, además de desdoblar la M-104 hacia San Agustín de Guadalix.

Estos proyectos facilitarían que la Comunidad de Madrid siga siendo un referente en movilidad y de la atracción de empresas. Aunque estamos teniendo éxito en la mejora de frecuencias de autobuses, el problema actual radica en el tiempo de fabricación de nuevos vehículos, que puede tardar hasta un año.

P: Muchos municipios reportan una demanda creciente de autobuses debido a la desconfianza en el servicio de Renfe Cercanías. ¿Es este el caso de Tres Cantos?

R: Sí, lo hemos notado claramente. Mis hijos, por ejemplo, que estudian en Madrid, prefieren el autobús antes que el tren, ya que Cercanías presenta frecuentemente problemas que causan retrasos. Hay un aumento de usuarios en los autobuses y una disminución en Cercanías, lo cual refleja la situación actual del servicio de trenes en Madrid.

"El Plan Vive en colaboración con el Gobierno de Madrid ofrecerá más de 700 viviendas asequibles para nuestros vecinos"

P: El crecimiento poblacional en Tres Cantos, ¿ha generado problemas de vivienda en el municipio?

R: La vivienda es un problema generalizado en Madrid y en España. Muchos jóvenes me comentan que les resulta difícil adquirir una vivienda, algo que también experimenté en mi juventud. Desde la administración, trabajamos facilitando suelo para que cooperativas y promotoras puedan construir. Actualmente, estamos desarrollando la zona norte de Tres Cantos, con vivienda protegida y libre. Además, el Plan Vive en colaboración con el Gobierno de Madrid ofrecerá más de 700 viviendas asequibles para nuestros vecinos. No obstante, los costes de construcción han subido debido a la inflación, lo que mantiene los precios elevados pese a la oferta.

P: ¿Están considerando ampliar la zona residencial de Tres Cantos?

R: Efectivamente, estamos estudiando la posibilidad de ampliar el suelo residencial, pero aún no hay nada definido. Queremos ser transparentes con los vecinos y exponer las opciones cuando estén estudiadas. Dada la demanda de vivienda y el deseo de muchos vecinos de que sus hijos puedan quedarse en Tres Cantos, revisaremos el Plan General para ofrecer más suelo residencial. Estamos viendo distintas opciones, pero no puedo decir zonas.

P: ¿Están considerando transformar oficinas en viviendas para alquiler asequible, como propone la Comunidad de Madrid?

R: Sí, estamos trabajando en esta opción de suelo terciario en zonas donde no hay nada construido. Es una posibilidad para poner más suelo a disposición. No queremos transformar áreas activas con empresas, sino utilizar terrenos vacíos, manteniendo una continuidad con las zonas residenciales existentes. No queremos que sea una isla dentro de la zona industrial. Aun así, consideramos que es una oportunidad a corto plazo de poner más suelo disponible de construir vivienda y esperamos que eso modere la subida de precios y hacer más accesible la vivienda para los tricantinos.

P: Tres Cantos alberga muchas empresas clave, ¿existe suficiente suelo disponible para su expansión?

R: Sí, tenemos suelo disponible en la zona norte para empresas en sectores de datacenters, semiconductores, y otros servicios tecnológicos que se han puesto en contacto con nosotros. Varias empresas que ya hay en Tres Cantos, como Normon y Sener, están ampliando sus instalaciones.

Sin embargo, enfrentamos dos problemas: la falta de profesionales cualificados (tanto de FP como de universidad) y la necesidad de mayor suministro eléctrico. Yo invito al Gobierno que haga un estudio como el que hizo Obama en su momento para que la universidad eduque a jóvenes para las profesiones que hagan falta en el futuro. Las empresas no encuentran profesionales cualificados.

Y respecto a la energía eléctrica, no nos pueden obligar a que Tres Cantos o la Comunidad no crezca porque en Madrid no hay suministro eléctrico. El Gobierno de España nos tiene que aumentar las dosis de estructura eléctrica para poder seguir creciendo. Si no es así, las industrias se irán a otro sitio.

El alcalde de Tres Cantos ve potencial crecimiento empresarial en su localidad. Rodrigo Mínguez.

P: En cuanto a las licencias de energía para datacenters, ¿han recibido apoyo para satisfacer la demanda de suministro eléctrico?

R: Lamentablemente, no hemos recibido respuesta del Gobierno de España sobre el aumento de suministro eléctrico, a pesar de que ya hemos solicitado más dotación en reuniones con Red Eléctrica e Iberdrola. Es crucial que se apoye a las empresas que generan empleo y actividad económica para que sigan contribuyendo al desarrollo del municipio y al bienestar de nuestros ciudadanos.

P: ¿Esperan algún tipo de traba por parte del Gobierno de España?

R: Me espero ya cualquier cosa porque escucho a ministras como la de Hacienda amenazando con quitar fondos si no se aprueba el techo de gasto. El PSOE nos obliga a todos los Ayuntamientos de España a poner una tasa de basuras y Zonas de Bajas Emisiones. Son imposiciones que no llevan a buen puerto ni a un buen servicio.

P: ¿Cómo afecta la Zona de Bajas Emisiones a su municipio? ¿Y la tasa de basuras?

R: La ZBE es una orden del Gobierno de España y nosotros vamos a plantear un proyecto que se va a activar el año que viene y en el que ningún vecino de Tres Cantos con sus vehículos empadronados aquí va a tener ningún problema y tampoco vamos a limitar a los que no sean residentes. No hace falta aplicar zonas drásticas por nuestra ubicación. No va a afectar a la actividad económica, ni a la restauración ni a los vecinos de Tres Cantos.

Respeto a la tasa de basuras, sería idílico llegar al modelo de Suiza, pero es algo imposible. Nosotros estamos totalmente en contra de esta tasa, pero es cierto que por la política de baja tasa de impuestos yo ya no puedo bajarlos más. Es una pena porque el que lo ordena es el Gobierno de España, pero nos toca a nosotros dar la cara.

P: ¿Un precio estimado de la tasa?

R: Todavía es pronto. Pero puede rondar entre los 60 o los 100 euros, dependiendo.