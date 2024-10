Giro de 180 grados para los madrileños: el importante cambio que habrá en el calendario laboral de 2025

El año 2024 empieza a llegar a su recta final. El mes de octubre casi es historia y sólo quedarán los últimos dos escollos antes de dar la vuelta a la hoja del calendario y encarar el arranque del 2025. Por ello, es el momento en el que muchos piensan en los pocos días festivos que quedan en la Comunidad de Madrid.

El primero de ellos llegará en breve, la semana que viene, con ese día festivo de Todos los Santos el próximo 1 de noviembre. Y después, los siguientes días en los que muchas personas no tendrán que trabajar llegarán el día 6 de diciembre, que cae en viernes también, y el día 25, Navidad, que cae en miércoles. Este año no se contará con el 8 de diciembre, ya que cae en domingo y no se ha pasado al lunes 9.

Esta situación generó un gran revuelo cuando la Comunidad de Madrid organizó el calendario laboral del año 2024, ya que muchas personas esperaban que este festivo fuera pasado al lunes para hacer un gran puente. Una decisión que ha tenido, además, su propio eco en este 2025.

Y es que ya se conoce cómo quedará el calendario laboral del próximo año en la Comunidad de Madrid, el cual ha llegado de nuevo con sorpresa. Y es que los madrileños contaban con un puente que finalmente ha sido rechazado. Así pues, el 2025 tendrá, al igual que el 2024, 14 festivos que se dividen entre los 12 días tradicionales y los 2 elegidos por fiestas locales.

Una organización que los madrileños y las personas que trabajen en la capital y en los alrededores deberán tener en cuenta y apuntarse para saber bien cómo organizar sus vacaciones, sus planes y sus salidas durante los próximos meses.

¿Cómo será el calendario laboral de 2025 en Madrid?

Ahora que el 2024 empieza a encarar su recta final ya conocemos cómo quedará estructurado el 2025, al menos en cuanto a cuestiones laborales se refiere. El Gobierno de la Comunidad ya ha aprobado la organización de sus días festivos a 12 meses vista en un calendario que presenta alguna sorpresa.

Como suele ser habitual, habrá 12 días festivos en el calendario laboral de la Comunidad de Madrid. A estos habrá que sumar dos festivos más por fiestas locales. Y estos son fijados por cada ayuntamiento a su criterio.

Lo que más llama la atención en este nuevo calendario es que el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, será festivo. Este día cae en viernes, así que ofrece la posibilidad de hacer puente en mitad del verano. Sin embargo, lo que muchos esperaban, poder disfrutar del Día de la Hispanidad, no será posible.

Y es que se ha producido un cambio con el que muchos no contaban. Al caer este año en domingo ese 12 de octubre se esperaba que el día festivo fuera pasado al siguiente lunes. Pero no ha ido así, ya que se trata de uno de los famosos 'festivos sustituibles' que cada región tiene la opción de incluir o no en sus calendarios laborales.

Otro punto clave de este calendario laboral será la Semana Santa de 2025, que llegará bastante tarde, en la segunda quincena de abril, ya que los días 17 y 18 serán Jueves Santo y Viernes Santo. Además, este año habrá dos festivos que caen en sábado, que serán el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, día de la Constitución. En este 2024, ambos caen en viernes. Así pues, estos son todos los días festivos del Calendario laboral de la Comunidad de Madrid para 2025.

1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo.

6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor).

17 de abril - Jueves Santo.

18 abril - Viernes Santo.

1 de mayo (jueves) - Día del trabajador.

2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid.

25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol.

15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen.

1 de noviembre (sábado) - Día de Todos los Santos.

6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (jueves) - Navidad.

Estos 12 días festivos son retribuidos y no recuperables. Y además, habrá que añadirles los dos días festivos locales. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la elección ha recaído sobre el 15 de mayo, día de San Isidro, y que cae en jueves, y el 10 de noviembre, ya que el día de Nuestra Señora de la Almudena cae en domingo y, por lo tanto, pasa al lunes.