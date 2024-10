La conexión de Metro entre Villaverde Alto y Getafe se retrasa: aparecen filtraciones de agua dentro de los túneles

La ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid entre El Casar (Getafe) y Villaverde es una de las más esperadas por los madrileños.

Según estimaciones de la propia Comunidad de Madrid, esta conexión permitirá que los habitantes de Getafe lleguen a la Puerta del Sol en tan solo 35 minutos. "Una medida que afectará a más de 1 millón de usuarios de la zona sur", valoraban en el Gobierno regional... Y que tendrá que esperar.

La Consejería de Transportes de la región ha detectado filtraciones de agua en los túneles de esta importante infraestructura que obligan al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a retrasar sus planes. En un primer momento, se habló de inaugurarla en diciembre de 2024, pero, ahora, habrá que esperar hasta 2025.

Concretamente, las filtraciones se han localizado en la bifurcación de las cocheras de Villaverde, según ha adelantado el periódico 20 Minutos y ha confirmado Madrid Total con la Consejería de Viviendas, Transportes e Infraestructuras.

Explican desde la Comunidad de Madrid que los equipos técnicos han detectado fugas que tienen que ser reparadas para asegurar la estabilidad del túnel y es por esta razón que tendrá que esperar su apertura al público.

"Se van a implantar pantallas de pilote secantes de mortero con suficiente profundidad que impidan la entrada de agua al túnel y la disolución de sales de yesos presentes en el terreno", ha concretado la Comunidad de Madrid.

Que la inauguración de la ampliación entre Villaverde y El Casar empiece con problemas de filtraciones de agua no es ningún buen augurio, pero desde la Comunidad de Madrid insisten en que es algo que no debe alterar a la población.

Por todos es sabido que las tierras que hay bajo Madrid tienen agua y, en este caso concreto, también se ha dado.

Explican desde la Consejería de Transportes que "el cauce de agua subterránea interceptada por el túnel discurre en un terreno que no produce arrastres, ni disoluciones, ni oquedades". Es decir, que no hay peligro alguno de que ocurra lo mismo que pasó con la Línea 7B en San Fernando de Henares porque no hay movimiento de tierras.

En este caso, lo que va a hacer la Comunidad de Madrid es "dar continuidad al agua natural que se intercepta con el túnel, como ocurre en gran parte de las obras subterráneas".

Ejemplo de una forma de proceder similar se puede encontrar en el entorno de Madrid Río y la M-30, donde se "interceptan aguas subterráneas por terrenos estables".

Respecto al retraso para su puesta en marcha, desde la Consejería insisten en que la obra estará terminada para finales de año, tal y como explicó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El problema es que, una vez acabe dicha obra, la Consejería y sus técnicos deberán empezar el periodo de pruebas que realiza metro y será ese periodo el que ralentizará su puesta en marcha.

Estación de El Casar

Actualmente, se están realizando obras alrededor de toda la estación de El Casar que cambiará por completo el valor de la parada, convirtiéndola en un punto de entrada esencial para todos los vecinos del Sur de Madrid.

Con el enlace de la L3 hasta Villaverde se unirá Metro Sur con la L3, que enlaza desde Villaverde hasta Moncloa, la C-3 de Cercanías Renfe, que une Aranjuez con la Estación del Arte, Sol y el norte de Madrid capital.

De hecho, la nueva estación de El Casar medirá 4.420 metros cuadrados y tendrá un gran túnel peatonal que conectará las instalaciones con las Cercanías. Además, hay previsto un parking para más de 500 plazas.