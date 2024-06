Luis Quiroga, Arroyomolinos: "La pelota para tener una estación de tren en el Xanadú está en el tejado del Gobierno"

El alcalde Arroyomolinos, Luis Quiroga, es consciente de lo mucho que ha crecido su municipio en los últimos años. Esta localidad al suroeste de la Comunidad de Madrid es considerada el municipio más 'joven' de la región por la edad media de sus vecinos. Parejas que no superan la cuarentena y que se instalan allí para formar una familia.

Los datos de crecimiento son espectaculares. De hecho, el propio alcalde lo ha vivido en sus carnes. Cuando él llegó a vivir allí, la localidad apenas superaba los 5.000 habitantes y, ahora, pasa de los 35.000.

De todo este crecimiento se deriva una serie de deficiencias que el alcalde, del Partido Popular, le reclama a las administraciones competentes sin importarle su signo político. "La Comunidad de Madrid nos ayuda, pero", dice mientras que reitera la necesidad de que haya un centro médico abierto 24 horas para atender a sus vecinos y que el nuevo instituto empiece sus obras lo más pronto posible.

Entrevista a Luis Quiroga, alcalde de Arroyomolinos

Aunque, si algo preocupa sobremanera a este regidor es la conexión que tiene su localidad con el resto de Madrid. Los autobuses son los únicos que les conectan con la capital de España. Y eso es un verdadero problema. Por eso, espera que ese proyecto de la estación de tren en el Xanadú se haga realidad lo más pronto posible. "La pelota está en el tejado de la Administración central". Pero a este alcalde por pedir, que no sea.

"Queremos mejorar la ciudad y poner al día a Arroyomolinos"

PREGUNTA: Tomó el bastón de mando del Ayuntamiento de Arroyomolinos con unos meses de atraso, después de que la alcaldesa electa, Ana Millán, fuera nombrada miembro de la Mesa de la Asamblea. La primera pregunta en esta entrevista es inevitable... ¿La sombra de Ana Millán es alargada?

RESPUESTA: Hemos trabajado mucho tiempo juntos y nuestro trabajo al frente de Arroyomolinos es de continuidad.

P: Entonces, los vecinos no van a notar un cambio entre usted como alcalde o que siguiera Millán. ¿No le va a dar un toque personal a su proyecto?

R: Claro. Queremos dejar nuestra huella, pero sí es un proyeto de continuidad para seguir con lo que ya teníamos en mente.

P: ¿Nos puede concretar alguno?

R: Principalmente, queremos mejorar la ciudad y poner al día a Arroyomolinos. Es un municipio relativamente nuevo que ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos 25 años muy grande.

Las cosas con tanta construcción se van deteriorando y a nosotros nos toca actualizar. Volver a asfaltar calles, mejorar instalaciones deportivas... Pedir a las otras administraciones de las que dependemos, como son la Comunidad de Madrid y el Estado.

P: ¿Tiene algún gran proyecto que tenga un gran impacto en la vida de los vecinos, más allá de estas mejoras?

R: Principalmente está la mejora de las instalaciones deportivas, el plan de asfaltado, la mejora de las áreas infantiles y de las de jardinería.

P: En un primer momento, firmaron un preacuerdo de Gobierno con Vox, nada más obtener los resultados. Se rompió rápidamente y volvieron a pactar con Vecinos por Arroyo. ¿Fue la mejor decisión?

R: Estoy convencido de que sí. Es cierto que había firmado un preacuerdo con Vox pero no se llegó a cerrar y decidimos pactar con este partido municipalista con el que ya habíamos gobernado en la legislatura anterior. Nos fue bien y nos está yendo bien. Hasta ahora, como todas las familias, tenemos discrepancias e ideologías opuestas en muchas cosas, pero siempre tenemos claro el objetivo de defender el interés general de nuestros vecinos.

El alcalde de Arroyomolinos durante su entrevista en Madrid Total. José Verdugo

P: En Arroyomolinos gobernó Ciudadanos, fue de los primeros municipios en los que consiguieron la alcaldía. Venían a cambiar la política, pero su exalcalde, que formó parte del Partido Popular, Ruipérez, dimitió imputado por la Operación Enredadera. ¿Eso ha dejado huella en la ciudad?

R: Evidentemente, sí. De hecho, ahora seguimos pagando errores que se cometieron en esa legislatura en la que gobernó Ciudadanos con el PSOE. Se remunicipalizaron servicios que ahora son un problema y se firmó un convenio laboral que hoy está en entredicho y que tenemos que solucionar...

P: Arroyomolinos es un municipio preso de la escasez de transporte público. Sigue mandando un WhatsApp cada día al director general de Transportes, como comentó en una ocasión.

R: Prácticamente. Hemos tenido una huelga de transportes que pagan directamente nuestros vecinos. Entendemos que los trabajadores están en su derecho, pero perjudica muchísimo porque es la única forma de llegar a Madrid.

P: ¿Qué les dice la Comunidad?

R: Estamos todos igual. La huelga se vincula a una empresa privada y poco nos puede decir al respecto. Ellos ponen de su parte. Nosotros también. Hemos escuchado a los trabajadores, a la empresa, también nos hemos sentado con ellos. Los trabajadores reivindican tener baños en las cabeceras de las terminales de autobuses y ya hemos cedido los terrenos para agilizar todo y que se construyan lo más rápido posible.

P: ¿Hay una solución a corto plazo para sus vecinos?

R: Eso espero. Vamos a dirigir una carta al defensor del Pueblo para que, en la medida de lo posible, pueda mediar en este conflicto y se solucione cuanto antes. La única conexión que tenemos con Madrid es con estas líneas de autobuses y nos supone un trastorno grandísimo.

P: ¿Arroyomolinos va a tener tren alguna vez?

R: El proyecto estuvo ahí. En una época pasada se planteó, pero fue algo que no llegó a buen puerto. Ahora mismo está en el tejado de la Administración General del Estado. La idea es que la línea Móstoles-Navalcarnero tenga parada en nuestro término municipal. Concretamente, en la zona de Xanadú, porque, por nuestra tipología, no podemos tenerla estación en el casco urbano.

"La gratuidad de la R-5 de entrada a Madrid en hora punta para nuestros vecinos solucionaría nuestros problemas de movilidad"

P: El titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado dos apeaderos recientemente. Uno en Pinto y otro en Parla. ¿Confía en estar en la carta a los reyes magos de ministro?

R: Esperemos. La zona suroeste de la Comunidad Madrid es de las más perjudicadas y abandonadas con respecto a las conexiones de Renfe con la Comunidad de Madrid. Esperemos que se lleve a cabo.

P: ¿En sus reuniones con el delegado del Gobierno les ha dado alguna pista al respecto?

R: Se lo solicitamos en una reunión, igual que la gratuidad de la R-5 de entrada a Madrid en hora punta para nuestros vecinos. La nacional 5 es un verdadero caos todos los días y se forman grandes atascos. Esto sería una solución, junto con el tren, para nuestros vecinos.

P: Su municipio es de los más jóvenes de la región. La llegada de familias con hijos implica la necesidad de construir parques infantiles, guarderías, colegios... ¿Qué necesidades tienen de estos servicios?

R: Vamos con cierto retraso por el crecimiento tan rápido que ha tenido la ciudad. La Comunidad de Madrid va a invertir 4 millones y medio de euros para un instituto. El centro ya está licitado y yo, como alcalde, lo que tengo que pedir es que empiecen las obras cuanto antes. Pero, por ejemplo, en ese aspecto, ya tenemos cinco colegios públicos, dos concertados... Aunque está claro que hay que crecer.

P: ¿Y en la parte de servicios sanitarios?

R: Es otra de las reivindicaciones que hacemos a la Comunidad de Madrid. El centro de salud lo tenemos, además está inaugurado desde hace bastante poco, pero se nos queda corto. Necesitamos Urgencias 24 horas. Tenemos cerca el hospital de Móstoles o de Fuenlabrada, pero una ciudad como la nuestra necesita un centro de salud 24 horas abierto con urgencias.

P: ¿Y qué les dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute?

R: Están trabajando en ello. Ya están dando pasos, como reconocernos como zona básica de salud, que lo éramos desde el año 2011, pero no era efectivo. Aun así, aunque la Comunidad de Madrid trabaje en ello, hay una escasez de médicos nacional que complica poder abrir estas Urgencias 24 horas en un corto plazo de tiempo.

P: ¿Espera, por lo menos, tenerlas abiertas el próximo año?

R: Espero. Es lo que me gustaría.

El alcalde sabe que su localidad tiene un 'tope' de crecimiento. José Verdugo

P: Tras haber multiplicado por 12 su población en los últimos 25 años, ¿quiere seguir creciendo?

R: Tenemos un techo poblacional de 50.000 habitantes y ahora mismo estamos en 36.000 habitantes. Mucha parte de ese crecimiento depende del desvío de las líneas de alta tensión que atraviesan nuestro municipio. Eso nos va a liberar de bastante terreno que ahora mismo no se puede utilizar por esa afección de líneas. Es algo a lo que se ha comprometido el Estado de llevar a cabo y dicen que lo harán en 2026. Aun así, te confieso que me tienen muy preocupado porque está en una fase muy inicial, totalmente administrativa.

P: ¿Para que se va a utilizar todo ese espacio que se libere con el desvío de las líneas de alta tensión?

R: Habrá de todo. Vivienda, infraestructuras públicas, administración... Vivienda nos hace falta, como a todos. Estamos elaborando modificaciones del plan urbanístico para construir vivienda destinada a jóvenes dentro del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Concretamente 200 viviendas, pero hay una zona para esas casas que también está afectada por esas líneas de alta tensión y dependemos bastante del Gobierno.

P: Y, si el Gobierno de España no cumple y en 2026 siguen con esas líneas de alta tensión. ¿Qué puede hacer su Ayuntamiento?

R: Lo mismo llega el momento de encadenarme frente al Ministerio, espero que no. Nos van a tener de frente. Es una promesa histórica para nuestro municipio y muy necesaria.

P: Aunque el sueño del tren parece lejano, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció un bus rápido hasta Arroyomolinos. ¿Qué saben de ese proyecto? ¿Hay fechas?

R: Está en una fase de estudio. Preguntamos muy a menudo a la Consejería por el tema y esperamos que sea una realidad lo antes posible. Nos va a ayudar mucho en cuanto a comunicaciones y es primordial.

P: ¿Cómo es posible que, con una docena de farmacias Arroyomolinos, no tengan ninguna abierta de guardia?

R: No es obligatorio. Si no hay Urgencias 24 horas no están obligados a hacer esa guardia.

P: Cuando llegó a Arroyomolinos en 1998 allí sólo vivían 5.000 personas. Ahora, es alcalde de más de 35.000 vecinos. ¿Cómo se imagina Arroyomolinos de aquí a 20 años?

R: Poniendo al día todas las instalaciones. Con todos los parques y jardines luciendo como el primer día. Me imagino un municipio que mantiene su actual encanto y que conserva un entorno protegido al 50%. También espero que, dentro de poco, volvamos a tener ese apodo que nos pusieron hace muchos años y volver a ser la perla del sur.