Ayuso cierra filas con Feijóo y acusa a Vox y al PSOE de "ir de la mano" contra el PP: "Ni amnistía ni indultos"

Isabel Díaz Ayuso ha cerrado filas este lunes con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la crisis provocada por el supuesto cambio de postura sobre la amnistía del líder popular. Un "giro" que la propia Ayuso ha dicho no ver, pese a las informaciones publicadas tras una comida con medios de Feijóo.

"El presidente sigue diciendo lo mismo: sí a la defensa del poder judicial, sí a investigar lo ocurrido. Se están agarrando a un clavo ardiendo", ha reprochado, señalando directamente a Vox y al PSOE a quiénes ha acusado de ir "siempre de la mano en estas circunstancias".

Ayuso, durante su entrevista en Telecinco, ha asegurado que no ha oído decir nada distinto a Feijóo sobre los indultos ni considera que "se den las condiciones". Así, ha querido dejar de lado la polémica en torno a una situación que es "corrupción pura y dura".

[Feijóo, contundente, aclara su posición: "Estoy en contra de toda amnistía y de cualquier indulto"]

La presidenta ha hecho un símil con los trileros que hay por las calles de Madrid. Ha afirmado que el Gobierno está despistando a los españoles con "la bolita" y "cuando nos demos cuenta no nos quedarán ni los zapatos".

Sobre si ella hubiera dado o no indultos, Ayuso ha apuntado que no se está "para indultar a nadie" y que lo que está pasando es que se está montando un "pollo" para ver si "todos vamos en el mismo saco". "Ni amnistía ni indultos", ha puntualizado.

La presidenta no ha podido negar que durante 24 horas se hubiera estudiado esta opción, como tampoco hizo Feijóo, y tampoco ha querido aventurar qué hubiera hecho ella.

Frente a los que quieren enfrentarla a Feijóo como si fuera su sucesora, la presidenta del PP madrileño ha insistido en que "no está en esa circunstancia". En una perspectiva más personal, y no como hipotética líder del PP nacional, sí ha puntualizado que no está a favor de "ningún indulto ni de ninguna amnistía".

Sobre su posible salto a la política nacional, Ayuso ha querido volver a dejar claro que su momento está en "Madrid y en la fachosfera". Una broma que ha realizado a raíz de la versión de "Zorra" realizada por el grupo humorístico Polonia con el nombre "facha" en el que ella misma es protagonista.

Una de las dudas que más han planteado las declaraciones del presidente es si lo ocurrido en Cataluña durante el 1-O es violencia y ahí Ayuso sí ha sido tajante.

"La utilización del miedo es terrorismo. No es solo terrorista el que quema las calles o pega tiros -ha puntualizado-, también es terrorista quien compra el arma, envía cartas a los empresarios para extorsionarles, el que persigue a las víctimas y señala a quien sale de su casa".

Además de no valorar los indultos, "porque no hay arrepentimiento" ni "Puigdemont ha sido juzgado", Ayuso ha descargado la colaboración con Junts incluso para una hipotética moción de censura a Pedro Sánchez. "Yo no iría con ellos ni a la vuelta de la esquina".

Consciente de que el Partido Popular, en otros tiempos, sí pactó a nivel nacional con partidos como CIU, la presidenta madrileña ha querido puntualizar que eran aspectos diferentes.

Para terminar, ha lamentado que CIU fue ese "alimento nacionalista" con el que no supimos trabajar los grandes partidos". "Nunca se tuvo que haber confraternizado con el independentismo", ha finalizado.

