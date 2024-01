Ayuso defiende el 'no' a los decretos de Pedro Sánchez: "El PP no debería dar ni agua al Gobierno"

Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro: "El Partido Popular no debería dar ni agua al Gobierno". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido así el 'no' que, a su juicio, deberían dar como respuesta los populares a los tres decretos que se votarán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso.

"¡Qué se busque la vida el Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos!", ha señalado a los medios de comunicación tras asistir al desayuno informativo de Europa Press protagonizado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

"No estamos aquí para salvarles la cara cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad, lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números", ha argumentado la dirigente popular.

El Gobierno de Pedro Sánchez no está encontrando por ahora los apoyos necesarios para convalidar en el Congreso de los Diputados tres reales decretos leyes sobre medidas anticrisis. Junts, que facilitó la investidura del presidente socialista, también rechazará previsiblemente las iniciativas.

[Repunte en el rechazo a la amnistía: el 72% en contra, incluido un 41% del PSOE y un 51% de catalanes]

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, lo "más preocupante" son los "problemas que tiene hoy España en el mundo, problemas demográficos, la falta de niños, la falta de oportunidades, el acoso total a la clase media, a las empresas, a los autónomos, a las oportunidades, la expulsión del talento joven, cómo va envejeciendo España, la competitividad de nuestras empresas, la imagen de España fuera de las fronteras". "Es decir, los problemas de la nación están totalmente abandonados", ha agregado.

"Creo que el PP no debería ayudar en nada al Gobierno, en nada. Que se busque el Gobierno los problemas que él mismo ha provocado, que se busquen las soluciones él solito, que es donde él se ha metido", ha insistido la baronesa popular.

En este sentido, ha recordado que cada vez que el Partido Popular ha propuesto pactos de Estado y ha tendido la mano al Gobierno de Sánchez, Moncloa "le ha escupido literalmente" porque "se ha montado ese muro antifascista".

"Tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan