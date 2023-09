García valora el "diálogo y la apertura" derivado de la amnistía y se abre a votar a favor en la Asamblea

"Todo lo que sea diálogo, apertura y hablar. En esta sociedad, vamos a estar en todos los avances". Con esta frase ha resumido Mónica García, líder de Más Madrid, la postura de su partido al respecto de la amnistía que Junts está exigiendo en sus negociaciones con el PSOE para que Pedro Sánchez sea, de nuevo, presidente del Gobierno.

Así, García se puso del lado de Sumar, partido en el que se integraron para las elecciones generales del 23-J, y no cierra la puerta a votar a favor de la amnistía en la iniciativa que, tal y como ha adelantado Isabel Díaz Ayuso este mismo martes, va a poner en marcha el Partido Popular en todas las instituciones: desde Ayuntamientos hasta parlamentarios regionales.

A preguntas de este medio, García ha evitado decir si votarán a favor o en contra, como va a exigir el documento que esta misma semana va a poner en marcha el Partido Popular en todos los Ayuntamientos de la región, como ha adelantado Alfonso Serrano.

García ha aprovechado su intervención para criticar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo al asegurar que en su partido son unos "hipócritas". "En los días pares ha considerado que Junts era legítimo y que estaban bien y en los impares que eran una felonía y una traición", ha afirmado.

A partir de mañana @ppmadrid presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en contra de la amnistía a golpistas. Todos los concejales de nuestra región deberán pronunciarse sobre algo tan básico como la igualdad entre españoles o aceptar chantajes. — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) September 12, 2023

Mónica García no ha querido tampoco adelantar si habrá un voto unificado por parte de todos los partidos locales dependientes de Más Madrid en toda la región. Esto quiere decir que todas sus cabeceras locales, Más Madrid Sanse, Más Madrid Fuenlabrada, voten a favor (o en contra) de la amnistía en las propuestas que se registren en sus respectivos ayuntamientos.

Todas estas iniciativas, tanto a nivel regional como local, no son vinculantes, pero el Partido Popular busca un pronunciamiento público de líderes locales intentando buscar la confrontación con sus votantes. Esto, principalmente, esperan que ocurra en el PSOE.

Precisamente, este martes Juan Lobato, líder de los socialistas en Madrid, ha rechazado esa fractura. Pese a haberse postulado en contra de la amnistía de los presos en diferentes ocasiones, Lobato ha asegurado que no "destapará opiniones dispares".

Erasmus

La líder de la oposición Mónica García ha salido "preocupada" de la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la tradicional reunión entre los grupos parlamentarios que mantiene la líder regional en la Puerta del Sol.

"Hemos demandado datos y proyectos, pero vemos que están muy verdes y no tienen ninguna solución para la Comunidad de Madrid", ha lamentado la líder de Más Madrid quien ha asegurado que la Comunidad está "muy verde" aunque no en lo que respecta a la ecología.

García ha asegurado que, con respecto a la ley Trans, le ha pedido a la presidenta regional datos de los efectos "negativos" de la legislación regional que no le han sabido dar. "Nos han hablado de algunas modificaciones en el ámbito deportivo, pero no nos han sabido concretar", ha lamentado.

La líder de Más Madrid también ha denunciado que, durante la cita, el Gobierno de Ayuso no les ha sabido concretar que pasa con el proyecto de renovación de La Paz, que lleva paralizado mes, ni una respuesta sobre ampliar la cuantía beca Erasmus, que a nivel regional en Madrid no se entrega. "Lo van a estudiar, pero no nos han dicho más".

