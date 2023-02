Ayuso ofrece Madrid como "casa" de los judíos en Israel: 'Colau no representa a España'

Ayuso: Colau "no representa a España", Madrid es la casa d elos judíos

Yolanda Díaz sumaría 24 escaños a UP pero restaría 14 a Sánchez y sin evitar la...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este lunes en Jerusalén con el presidente de Israel, Isaac Herzog, al que ha trasladado que la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de romper lazos con este país no representa ni a Cataluña ni a España.

"Nuestro país es de acogida y en especial, la Comunidad de Madrid lo es", ha aseverado tras una reunión enmarcada en el viaje que está realizando la presidenta en Israel esta semana, según ha recogido el Gobierno regional en un comunicado.

Ayuso ha hecho hincapié en que Madrid es la "casa de todos", "defensora de los derechos fundamentales y de la historia. "Nosotros no estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país y mucho menos con un Estado democrático como el de Israel, un ejemplo de democracia como pocas y a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos y políticos", ha indicado.

Israel encontrará siempre en Madrid su casa. Somos una región abierta al mundo, la de todos. Por la libertad y la vida.



Gracias al presidente @Isaac_Herzog por su acogida y sus palabras. pic.twitter.com/8W005nQv6G — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 13, 2023

Según ha expuesto, este viaje "es en representación de todos los madrileños, de una comunidad abierta, tolerante, próspera, que defiende la libertad y la vida por encima de todo". Y es que no quiere que "a ojos del mundo la decisión que ha tomado de manera unilateral la alcaldesa de Barcelona" se cuente fuera del país como "una decisión de España porque esto no representa a España, esto no representa a Cataluña".

La presidenta ha dejado "claro" al pueblo judío que "Madrid es algo diferente" y que está en otro sentido, "que es el de la apertura". Así, ha calificado la región como "lugar de oportunidades" asegurando, además, los avances en los últimos tiempos en materia de digitalización, innovación y emprendimiento.

[El auge de la protesta en la calle hace de la sanidad la gran arma electoral contra Ayuso]

"Creemos importante que los distintos gobiernos nos encontremos y la colaboración público-privada siga creciendo, que hablemos con otras empresas y que sepan también las buenas prácticas de lo que estamos haciendo en Madrid por si puede servir para que nos retroalimentemos", ha concluido.

Archivado en Ada Colau, Isabel Díaz Ayuso, Israel

Sigue los temas que te interesan