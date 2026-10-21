El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esta semana, durante la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas Fernando Villar EFE

Almeida sacará a concurso las primeras promociones de vivienda de alquiler con opción a compra en Los Berrocales

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso ocho parcelas municipales en Los Berrocales para promover vivienda de alquiler asequible con opción a compra. Al menos el 50% de las viviendas en cada parcela se reservarán para menores de 35 años, con precios un 30% por debajo del mercado. El consistorio prevé construir cerca de 770 viviendas industrializadas a través de EMVS Madrid para acortar los plazos de edificación hasta un 40%. José Luis Martínez-Almeida anuncia que esta fórmula se extenderá a Los Ahijones y critica el fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno central.

El Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso la próxima semana ocho parcelas municipales en Los Berrocales destinadas por primera vez a la promoción de vivienda de alquiler asequible con opción a compra, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El objetivo es "promover en la medida de lo posible desde las administraciones públicas la capacidad de adquisición de viviendas y, por tanto, la adquisición de la condición de propietarios", ha señalado en la inauguración de la I Jornada de Vivienda de 'El Debate', enmarcando el anuncio en "la mejora y evolución continua de las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid".

Será "el primer paquete de suelo y tendrá posteriormente continuidad". Se plantea para vivienda libre sobre parcelas municipales, con un alquiler "que tendrán un determinado tope, por tanto, de carácter asequible", en las cuales se ofrecerá además opción de compra.

El adjudicatario queda obligado a reservar al menos un 50% del número de viviendas en cada una de las parcelas para alquiler a menores de 35 años "en unas condiciones muy razonables". El precio de una vivienda tipo de tres dormitorios y 90 metros cuadrados construidos oscilaría los 949,5 euros al mes, más del 30% por debajo del precio de mercado.

"Vamos a dar ese paso adelante y la semana que viene sacaremos ocho parcelas que tendrán continuidad posteriormente para viviendas que permitan la seguridad no solo de que van a tener el alquiler, sino de que van a tener la opción de compra", ha resumido el alcalde.

El Ayuntamiento licitará próximamente un nuevo paquete de viviendas bajo esta fórmula en Los Ahijones, también en el distrito de Vicálvaro.

"Desde las administraciones no solo tenemos que facilitar el alquiler, sino que tenemos que generar también la seguridad a las personas, a las familias de que podrán acceder a la compra de su vivienda", ha argumentado.

Otras 770 viviendas nuevas

Además, el Ayuntamiento prevé construir cerca de 770 viviendas con sistemas industrializados en próximas promociones de EMVS Madrid para ahorrar tiempo y costes, ha anunciado el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, en la comisión del ramo.

"Madrid necesita más vivienda y, sobre todo, más rápido", ha resumido González ante una pregunta del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal.

"Por eso estamos haciendo todo lo posible por aumentar el parque de vivienda lo más rápido posible, con todas las tecnologías a nuestro alcance, por supuesto también con la construcción industrializada", ha detallado.

Este sistema ha arrancado en EMVS Madrid con la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, la primera promoción pública de Madrid construida con madera industrializada. Levantada en 17 meses redujo sus plazos en un 40%.

Otra de sus ventajas mediante el uso de madera industrializada es que absorbe el CO2 y deja una huella de carbono muy inferior a la del hormigón, con certificación de sostenibilidad para que los vecinos puedan ahorrar en su factura eléctrica.

Almeida critica a Sánchez

Asimismo, Almeida ha criticado este miércoles al presidente del Gobierno sobre lo que él considera como un "fracaso brutal de sus políticas de vivienda" durante sus ocho años de mandato.

"No va a haber cortina de humo que pueda tapar que este Gobierno ha legislado profusamente vivienda y cada vez que ha legislado lo único que han hecho ha sido empeorar el problema", ha argumentado el alcalde en la inauguración de la I Jornada de Vivienda de 'El Debate'.

Almeida tiene claro que "si se tienen que convocar elecciones porque no se ha sido capaz de arreglar el problema es que ha fracasado y, por tanto, es un reconocimiento de su fracaso".

"No tenemos ningún problema con aquellos que se esconden detrás de Maricarmen para no decirle a los españoles la realidad, que sus políticas de vivienda solo conducen al fracaso y al colapso, a la desesperación y a la frustración", ha condenado.