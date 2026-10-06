Vanessa Losada, la sobrina ecochef de Maricarmen: más de 20.000 seguidores y promotora de la longevidad consciente

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LO ESENCIAL Las claves Vanessa Losada, sobrina de Maricarmen Abascal, recogió fotografías y recuerdos familiares durante el desahucio de la mujer de 87 años, tras 71 años en su vivienda de Retiro. La ecochef publicó en Instagram imágenes de esos recuerdos y denunció que el caso de su tía abuela refleja un problema de vivienda que afecta a muchas personas. Losada reúne más de 20.000 seguidores como @vanessataste, donde divulga recetas, alimentación consciente, bienestar y salud. Formada en Bellas Artes, dirige la escuela El Sentido del Gusto y desarrolla proyectos de biococina, coaching nutricional, asesoría gastronómica y sostenibilidad.

Vanessa Losada estuvo el 23 de septiembre en la casa de su tía abuela, Maricarmen Abascal, el día en que la mujer de 87 años fue desahuciada después de 71 años viviendo en la misma vivienda del distrito de Retiro.

Mientras en la calle se concentraban cientos de personas para intentar impedir el lanzamiento, dentro de la casa Vanessa recogió fotografías y recuerdos de Maricarmen antes de que los agentes entraran en la vivienda.

El desahucio se ejecutó después de varios intentos anteriores y de una mañana de tensión en los alrededores del edificio. La Policía Nacional desplegó un dispositivo para asegurar el acceso de la comisión judicial y apartó a los manifestantes que trataban de impedir el lanzamiento.

Poco antes de la una de la tarde, Maricarmen salió de la vivienda en una camilla y fue trasladada en una ambulancia del Samur. Dentro de la casa estaba Vanessa Losada, su sobrina.

Salió en El Intermedio, de La Sexta en el programa que hicieron la mañana del desahucio. “Es más importante llevarse los recuerdos y las fotos que cualquier otra cosa”, explicó.

Entre las imágenes había una fotografía en la que aparecía la madre de Maricarmen, la tía abuela de Vanessa. “Es como la historia de todo este lugar, de toda esta casa. Está todo impregnado de vida”, relató.

La fotografía de aquellos recuerdos también acabó en su cuenta de Instagram, @vanessataste. Ese mismo día publicó una imagen con varias fotografías de Maricarmen acompañada de un mensaje: “Que pequeños pedazos de su vida sirvan para honrar la memoria de las víctimas de los desahucios #maricarmen”.

Para Vanessa, lo ocurrido no terminó en la puerta de aquella vivienda. En sus declaraciones posteriores describió una mezcla de “rabia, frustración, pena, tristeza, falta de justicia”.

Y quiso colocar el caso de su tía abuela dentro de un problema más amplio: “No es algo que le pasa solo a mi tía, le pasa a mucha gente. Es uno más de este circo que estamos viviendo, no sé en qué momento tiene que parar”.

La escena de aquel día contrasta con el universo profesional que Vanessa muestra habitualmente en sus redes sociales. En Instagram tiene más de 20.000 seguidores y utiliza el nombre de @vanessataste.

Allí publica recetas, contenidos sobre alimentación y publicaciones relacionadas con el bienestar y la salud. Su perfil se mueve entre la cocina, la nutrición y la creatividad.

Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense y tiene un máster en Arte Contemporáneo pero en su página web no hace mención a ese sector.

Ahí se define como ecochef y food & eating designer. Cuenta que llegó al mundo de la alimentación saludable después de formarse y trabajar en el ámbito de la creatividad y que, con el tiempo, fue vinculando ambas disciplinas.

Su trabajo se centra, según explica, en la alimentación saludable, la cocina ecológica, la sostenibilidad y la relación entre los hábitos alimentarios y el bienestar.

Su recorrido también ha pasado por la hostelería. Después de poner en marcha un pequeño local en el centro de Madrid, desarrolló proyectos de formación, asesoría gastronómica y cocina.

Entre 2009 y 2012 fue fundadora y head chef del catering ecológico Menudavida Organic Food Culture. También ha realizado cursos de formación para el sector hostelero y hotelero y show cookings para diferentes marcas.

Desde 2010 dirige además la escuela de cocina El Sentido del Gusto, donde imparte el Curso Anual de Biococina y nutrición aplicada desde una perspectiva naturista.

En la presentación de su trabajo define actualmente sus principales áreas de actividad como la formación, el coaching nutricional, la asesoría gastronómica saludable y el estilismo culinario.

Su Instagram amplía ese mismo universo. En una de sus publicaciones, dentro de una serie que denomina “Longevidad Consciente”, habla de los ritmos circadianos y de la relación entre la luz y el organismo.

Recomienda, entre otras cosas, reducir la exposición a pantallas antes de dormir, utilizar iluminación roja por la noche o exponerse al sol a determinadas horas. En su perfil también aparecen recetas y contenidos sobre alimentación consciente.

Vanessa presenta así una imagen pública vinculada a la cocina, la creatividad y el bienestar. Pero el 23 de septiembre su papel fue mucho más familiar.

En la vivienda de Alcalde Sáinz de Baranda no estaba como food designer ni como divulgadora, sino como sobrina de una mujer que estaba a punto de abandonar la casa donde había vivido durante más de siete décadas.

Mientras fuera se sucedían los gritos de los manifestantes y la Policía mantenía el cordón alrededor del edificio, dentro quedaban las fotografías, los recuerdos y los objetos de una vida. Vanessa fue quien recogió parte de ellos antes de que la puerta de aquella casa se cerrara para Maricarmen.

Después, cuando Maricarmen salió en camilla rumbo al hospital Gregorio Marañón, aquellas fotografías ya estaban fuera. Eran, de alguna manera, una parte de la casa que sí pudo salir con la familia.

Maricarmen podrá volver al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda con sus fotos y recuerdos en cuanto le den el alta del Hospital Gregorio Marañón.