El mapa de los accidentes de tráfico en Madrid: Carabanchel, los viernes a las seis de la tarde entre los puntos más críticos

Fotos de algunos accidentes de tráfico atendidos por Emergencias en Madrid entre 2024 y 2026. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA Carabanchel es el distrito con más accidentes de tráfico en Madrid en lo que va de año, con 875 siniestros. El viernes a las 18:00 horas es el momento con mayor incidencia de accidentes, coincidiendo con la salida de trabajos y colegios. En 2026 se han registrado 11.516 accidentes de tráfico en Madrid, un 7,3% más que el año anterior. La colisión fronto-lateral es el tipo de accidente más frecuente y la mayoría de los implicados son conductores de turismos.

Si tuviéramos que recrear el escenario más común de los accidentes de tráfico en Madrid en base a los tres datos que encabezan el mapa de siniestros viales de los últimos meses, el resultado nos llevaría a un viernes sobre las seis de la tarde en el distrito de Carabanchel.

Es una fotografía construida a partir de tres de las variables analizadas por separado en los datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid. No quiere decir que esa combinación sea necesariamente la que más accidentes concentra, pero sí que cada uno de sus elementos ocupa el primer puesto en su categoría.

Se trata de un informe que analiza los siniestros viales y sus patrones en los 21 distritos de la capital por años. En lo que va de año (hasta el 30 de junio de 2026), se han registrado un total de 11.516 accidentes de esta índole, en los que nueve han resultado fallecidos.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cifra supone un aumento del 7,3%, cuando se contabilizaron 10.723 siniestros, con once fallecidos. Además, en total sumaron la cifra de 21.683 en 2025.

Pero más allá de la evolución anual, los datos permiten hacer una radiografía mucho más concreta por gravedad del accidente o el tipo de percance más común, entre otros.

Datos por distrito

Carabanchel es el barrio que más siniestros concentra en lo que va de año. En concreto, con 875 en comparación con los 776 que se registraron en el mismo periodo de 2025, también a la cabeza del resto de distritos.

Accidentes de tráfico registrados por la Policía Municipal según distritos en 2026 (del 1 de enero al 30 de junio). Fuente: Ayuntamiento de Madrid E.E.

De cerca le siguen Puente de Vallecas (794) y Salamanca (776). El que menos registra es Barajas, con 235, seguido de Vicálvaro (249) y Moratalaz (311).

Aunque los informes de la Policía Municipal no recogen las causas estructurales de las cifras, lo cierto es que Carabanchel es el distrito más poblado de la ciudad con más de 280.000 habitantes, y también es uno de los que más densidad de población tiene. Lo mismo ocurre con Puente de Vallecas, que ocupa el segundo puesto en población a pesar de su reducido tamaño en comparación con otros distritos como Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas y Vicálvaro.

Además, son dos de los que sufren la presión circulatoria de grandes arterias de entrada, como son la M-30 y la A-42.

Accidentes más habituales

Por otra parte, también se pueden conocer cuáles son los momentos más propicios para este tipo de accidentes, así como el tipo que más se repite y las consecuencias que han tenido en cuanto a su gravedad.

De esta forma, son los días laborables de la semana los que más siniestros registran, frente a una bajada pronunciada tanto el sábado como el domingo (el día que menos se registran (1.309 en 2026). El viernes es el que se encuentra al frente, con 1.841 este año.

Detalles de los accidentes de tráfico registrados por la Policía Municipal en 2026 (del 1 de enero al 30 de junio). Fuente: Ayuntamiento de Madrid E.E.

Las horas más comunes son las 18.00 y las 14.00 horas. Ambas coinciden con el momento del día de mayor tránsito, a la salida de trabajos y colegios. La madrugada, sobre las 4.00 horas, es la ocasión en la que menos se encuentran.

La colisión fronto-lateral es el incidente más común, con 2.703 casos este año. Y el estado meteorológico en el que más accidentes han ocurrido ha sido con un tiempo despejado.

También se registran los individuos que han estado implicados de alguna manera en estos siniestros. Este año la mayoría han resultado ilesos (9.243), aunque ha habido 5.248 heridos leves y 275 graves.

En cuanto al perfil de las personas involucradas, el grupo de edad más numeroso se sitúa entre los 45 y los 49 años. El 59,68% son hombres, frente al 29,1% de mujeres. El 96,98% no habían dado positivo en alcohol, frente a un 2,55% que sí y un 0,47% que no queda especificado.

Además, el 81,45% de los implicados eran conductores de un vehículo. Entre estos últimos, los turismos son, con diferencia, los más numerosos: 18.543, frente a las 1.782 furgonetas que ocupan el segundo puesto.