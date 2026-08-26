Cortes en la A-3: cerrará esta noche al tráfico en Conde de Casal por las obras de ampliación de la L11 de Metro

Estado de las obras del intercambiador de Conde de Casal, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Marta Fernández / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La A-3 permanecerá cerrada al tráfico esta noche en Conde de Casal por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro. El corte durará desde las 23:00 hasta las 6:00 e incluirá la calle Cruz del Sur y el acceso a la A-3 desde la M-30. Las obras incluyen la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, con dos nuevas estaciones y conexiones con líneas existentes. Se han modificado rutas de autobuses EMT e interurbanos y reforzado las líneas 1 y 9 de Metro para facilitar la movilidad durante las obras.

Las obras de ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid provocarán nuevos cortes esta noche. En concreto, en la A-3, en las inmediaciones de Conde de Casal -donde se ubicará el nuevo intercambiador-, durante la noche de este miércoles al jueves, entre las 23.00 horas y las 6.00 horas.

El corte afectará al tramo de la A-3 que discurre sobre la M-30, así como a la calle Cruz del Sur y al acceso a la A-3 desde la M-30, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Durante las horas de afectación, los vehículos podrán utilizar como itinerarios alternativos la calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw desde la plaza de Conde de Casal, la M-30 en sentido norte y el ramal de acceso a la M-30 desde la A-3.

Ampliación de la L11

Los trabajos forman parte de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, que se ejecutan de forma simultánea con la construcción del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal.

La ampliación de la Línea 11 contempla un recorrido de 6,9 kilómetros y la construcción de dos nuevas estaciones, en Parque de Comillas y Madrid Río, además de tres estaciones de conexión con líneas existentes: Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

🚗 Consulta las incidencias de tráfico en el entorno de Conde de Casal con motivo de las obras de construcción del intercambiador y de la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro



📅 Noche del 26 al 27 de agosto de 2026 en horario de 23:00 a 6:00 h



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El nuevo intercambiador de Conde de Casal, que se prevé que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027, dará servicio a más de 65.000 viajeros diarios y permitirá además la conexión de las líneas 11 y 6 de Metro.

Las obras mantienen actualmente otras afecciones al tráfico en el entorno de Conde de Casal, entre ellas el corte del túnel viario de la plaza en ambos sentidos y restricciones en distintos accesos a la avenida del Mediterráneo.

Como consecuencia de estos trabajos, también se han introducido modificaciones en varias líneas de autobús de la EMT y de los servicios interurbanos, mientras que Metro de Madrid ha reforzado las líneas 1 y 9 para facilitar la movilidad de los viajeros durante el desarrollo de las obras.