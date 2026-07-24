Almeida transformará la Gran Vía del Suroeste en el Ensanche de Vallecas en un gran bulevar peatonal de más de 21.000 m2

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid transformará la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas en un bulevar peatonal de más de 21.000 m2. La inversión será de 13,1 millones de euros y las obras comenzarán en septiembre, con finalización prevista para la primavera de 2028. El proyecto incluirá zonas de ocio, áreas infantiles, espacios biosaludables, una fuente ornamental y nuevos carriles bici y de Bus Rapid Transit (BRT). La remodelación busca priorizar el transporte público y la movilidad sostenible, y será el primer tramo de un gran eje verde de 16 kilómetros que conectará los desarrollos del sureste de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de transformación de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas, en el distrito de Villa de Vallecas, que abarcará el tramo de esta avenida comprendido entre la avenida de las Suertes y la glorieta ubicada junto a la A-3.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno. El proyecto, que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos, supone una inversión de 13,1 millones de euros. Los trabajos comenzarán en septiembre y se extenderán, previsiblemente, hasta la primavera de 2028.

El proyecto renueva y amplia los espacios peatonales, con la construcción de un gran bulevar central de más de 21.000 m2 de zonas estanciales, áreas infantiles, biosaludables y de calistenia, espacios de descanso, ocio y paseo para el vecindario.

El proyecto, que da respuesta a una larga demanda vecinal, no solo supondrá la urbanización de un gran espacio terrizo y sin uso, sino que reconvertirá una vía actualmente sobredimensionada y concebida inicialmente como una infraestructura de alta capacidad rodada en un espacio urbano más habitable, accesible y sostenible.

Para ello, se priorizará el transporte público y la movilidad peatonal y ciclista y se crearán áreas de sombra y espacios recreativos, reforzando la biodiversidad urbana. La intervención se concibe como un gran eje ambiental en el que la avenida pasará de ser un elemento de separación a un conector urbano.

La remodelación incluirá la reordenación completa de la sección viaria para incorporar un carril exclusivo por sentido destinado al futuro sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará todos los desarrollos del sureste. A ello se unirá la renovación de las actuales aceras, la adecuación de los carriles de circulación para el tráfico general y la creación de nuevos carriles bici segregados y seguros en ambas márgenes de la renovada vía urbana.

La intervención forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye diferentes actuaciones para convertir a los nueve distritos del sur en motor de transformación urbana, económica y medioambiental de la ciudad de Madrid.

Gran Vía del Suroeste. Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto renovará y ampliará sustancialmente los espacios peatonales. En este sentido, la intervención contempla la construcción de un gran bulevar central de más de 21.000 m2 (37,6 metros de ancho y 560 metros de largo) con zonas estanciales, áreas infantiles, biosaludables y de calistenia y espacios de descanso, ocio y paseo. Asimismo, se creará una fuente ornamental de alrededor de 180 m2 con juegos de agua e iluminación integrada y se instalará nuevo mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La sección de la renovada Gran Vía del Sureste estará compuesta, de oeste a este, por acera, carril bici, aparcamiento en línea, carril de tráfico local, mediana arbolada, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, dos carriles exclusivos BRT, bulevar central, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, carril de tráfico local, aparcamiento en línea, carril bici y acera.

La actuación supondrá una importante mejora de la calidad ambiental de la zona gracias a la plantación de 875 nuevos árboles, el desarrollo de una jardinería de alta densidad y diversidad vegetal, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la instalación de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.

Un gran eje verde

La remodelación de este tramo de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas será el primer ejemplo de la creación de un gran eje verde de unos 16 kilómetros de longitud que conectará todos los desarrollos del sureste de la capital (Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros). Esta infraestructura, que integrará movilidad sostenible, biodiversidad y espacios públicos de calidad ambiental, se convertirá en un eje vertebrador comparable, por su escala y relevancia territorial, al papel que desempeña el paseo de la Castellana en el centro de la ciudad.

El proyecto aprobado hoy forma parte de la Estrategia del Sur, que incluye una serie de actuaciones desde muy diversas perspectivas orientadas a convertir a los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas en un motor de transformación urbana, económica y medioambiental para el conjunto de la ciudad.