Almeida da luz verde a la "mayor convocatoria de empleo público de la historia de Madrid": 2.557 plazas para funcionarios

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid aprueba la mayor oferta de empleo público de su historia con 2.557 plazas para funcionarios en 2026. La convocatoria incluye 1.583 plazas para servicios municipales y 974 para Seguridad y Emergencias, reforzando servicios sociales, sanitarios y deportivos. Se crean 506 plazas de promoción interna en categorías clave como administración, gestión, sanidad y tecnología, favoreciendo la carrera profesional. 76 plazas están reservadas para personas con discapacidad, de las cuales 22 son para discapacidad intelectual, promoviendo la igualdad de oportunidades.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado este jueves la Oferta de Empleo Público (OEP) general correspondiente al año 2026, con 1.583 plazas para dar cobertura a las necesidades de recursos humanos de los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos.

Con esta aprobación, la OEP correspondiente a este ejercicio se eleva hasta las 2.557 plazas en total, sumando la OEP específica para los servicios de Seguridad y Emergencias (Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil) aprobada la semana pasada (con 974 plazas), lo que supone la mayor convocatoria de empleo público de toda la serie histórica en el Consistorio.

“Estas 2.557 plazas entre las dos Ofertas de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid en 2026 consolidan la mayor convocatoria de empleo público de toda la serie histórica municipal, reforzando así la apuesta del Consistorio por mejorar los servicios públicos e incorporar nuevo talento”, ha destacado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

La OEP aprobada este jueves, que se ha negociado en la Mesa General de Empleo (con el voto favorable de UGT y CCOO), reserva 190 plazas para garantizar la puesta en marcha y consolidación de nuevos servicios municipales, entre ellos el refuerzo de los servicios sociales en los distritos, el nuevo servicio de control urbanístico, el programa de bienestar físico de Madrid Salud, las nuevas bibliotecas Benjamín Palencia y Victoria Prego y el Centro Deportivo Municipal Fernando Carro.

Refuerzo de los servicios sanitarios

Asimismo, se incluyen un total de 1.077 plazas para la incorporación de nuevo talento que optimice los servicios municipales. Se refuerzan las categorías transversales, que mejoran las capacidades administrativas de la organización con 216 plazas para fortalecer la capacidad de prestación de los servicios en todos los ámbitos municipales (30 plazas de Técnico Superior de Administración, 12 plazas de Técnico de Administración General para la rama jurídica, 20 plazas de Técnico de Gestión, 132 plazas de Auxiliar Administrativo y 22 plazas de Personal de Servicios Internos para ámbitos educativos).

Madrid Salud incorporará 90 nuevos profesionales, entre ellos 33 psicólogos, 14 médicos (14 generales y 7 de diversas especialidades), 19 enfermeros, 4 técnicos superiores de análisis clínicos, 4 trabajadores sociales, 3 farmacéuticos, 2 veterinarios, 1 educador social y 2 técnicos de ciencias de la actividad física y el deporte.

Los servicios sociales contarán con 133 nuevas plazas destinadas a reforzar la atención en los distritos y a impulsar el nuevo modelo municipal de intervención social con 43 plazas de trabajadores sociales, 13 auxiliares de servicios sociales, 51 de educadores sociales y 26 de psicólogos.

La oferta refuerza además los perfiles técnicos mediante 84 plazas de arquitectura e ingeniería y 35 plazas especializadas en tecnologías de la información y la comunicación, así como 47 plazas de farmacéuticos y veterinarios. En el ámbito de bibliotecas, se incorporan 21 plazas (6 de Ayudante de Archivos y Bibliotecas y 15 de Técnico Auxiliar de Bibliotecas), destinadas a la apertura de dos nuevas bibliotecas.

Finalmente, otro ámbito que se ve potenciado es el de instalaciones deportivas municipales, que recibe más de 357 plazas de diversos perfiles profesionales, en empleos de nuevo ingreso, tanto laborales como de régimen funcionarial.

506 plazas de promoción interna

En lo referente a la promoción interna se crearán 506 plazas, incidiendo en categorías clave y generalistas como Técnico Superior de Administración (30 plazas), Administrativo (170 plazas), Técnico de Gestión (80 plazas) o Auxiliar Administrativo (56 plazas).

Además, se han incluido categorías que favorecen la carrera profesional de determinados perfiles como Operario Polivalente (50 plazas), Auxiliar de Biblioteca (10 plazas) u Oficial de Edificios y Dependencias (20 plazas).

También se incluyen plazas en categorías técnicas como Arquitecto (5 plazas), sanitarias como Enfermero (5 plazas), Veterinario (5 plazas) y Técnico Auxiliar Sanitario (5 plazas); sociales, como Trabajador Social (15 plazas) o Técnico en Integración Social; de medio ambiente, como Técnico Auxiliar de Jardinería (20 plazas) o Agente de Residuos Medioambientales (10 plazas) o del ámbito TIC como Técnico Medio TIC (10 plazas).

Discapacidad intelectual

De las plazas de turno libre se van a reservar 76 plazas para el turno de discapacidad, 22 de ellas para personas con discapacidad intelectual, dando continuidad de esta manera a la apuesta del Consistorio por garantizar la igualdad real de oportunidades.

Las 22 plazas para personas con discapacidad intelectual se van a ofertar en la categoría de Operario/a de Servicios Generales, según la valoración de la Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid.