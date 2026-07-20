El nuevo cambio en el tráfico de la A-5 por las obras: el gran parque sobre el túnel empezará a ser una realidad tras el verano

Los tres pasos del nuevo Paseo Verde del Suroeste en la A-5 comienzan a cubrirse de tierra este mes de julio para transformarse en zonas verdes conectadas entre sí para el disfrute de los vecinos. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El tramo de 350 metros del Paseo de Extremadura sobre el antiguo enlace de Batán recupera su trazado recto el 28 de julio, eliminando el desvío temporal. Tras el verano comenzarán las obras de urbanización sobre el túnel de la A-5 para crear el gran parque del Paseo Verde del Suroeste, con una inversión total superior a 400 millones de euros. El nuevo eje verde de 3,2 kilómetros contará con tres colinas artificiales: una para circuitos de skate, otra como mirador y una tercera dedicada a la biodiversidad con zonas de merenderos. La transformación mejorará la conexión entre barrios separados desde 1968 y reducirá en un 90% la presencia y contaminación del tráfico rodado en superficie.

Las obras en la A-5 van avanzando para llegar a su fecha prevista de finalización: a finales de este año para la apertura de los túneles al tráfico y principios de 2028 para que el Paseo Verde del Suroeste al completo, con su gran parque en superficie, ya sea una realidad.

Por ahora, las afecciones al tráfico cada vez se están disminuyendo y volviendo a parecerse más a su trazado original en línea recta.

En concreto, este 28 de julio, un tramo de 350 metros de la carretera del Paseo de Extremadura que discurre sobre el antiguo enlace de Batán volverá a su configuración normal. La vía abandonará el desvío temporal para retomar de nuevo la línea recta, facilitando el tránsito al tráfico rodado en este punto.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, iniciará los trabajos para establecer esta configuración del 22 de julio al 28 de este mismo mes, procediendo en paralelo a la eliminación del baipás de Batán que se habilitó en septiembre del año pasado para facilitar la movilidad en la zona en paralelo a la excavación de los túneles en los dos sentidos de circulación, ya finalizados.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos (p.k.). 4,450 y 4,750. Para poder acometer la eliminación del desvío o baipás, se cortará la autovía en carriles alternos en horario nocturno, de 23.00 a 6.00 horas. No se cortará la circulación. Siempre estará habilitado uno de los dos carriles, tanto en sentido salida como entrada a la ciudad.

Nuevas afecciones al tráfico a partir de este miércoles. Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento construyó el año pasado tres desvíos junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán como una solución temporal para garantizar la movilidad mientras se ejecutaba la demolición de los pasos inferiores y la construcción de las nuevas estructuras.

Una vez finalizada la excavación del túnel, se está procediendo a cerrar los tres enlaces con la instalación de estructuras y el relleno de tierra en laterales y superficie.

Según se vayan sellando, todos los baipases desaparecerán y el tráfico se dirigirá por encima, como ocurrirá ahora con el de Batán, resultando la composición definitiva de la vía hasta que se urbanice la superficie.

Como ha avanzado Carabante en un encuentro con los medios, "a lo largo del verano se acometerán el resto de los enlaces de La Yébenes y el de carretera de Boadilla, que también quedarán finalizados y, por tanto, en línea recta, sin esas curvas que han estado protagonizando los cinco largos últimos meses". El próximo paso en cerrarse este verano será el primero de estos.

Urbanización en septiembre

Carabante también ha informado de que la licitación de las obras de urbanización encima del túnel ya ha sido adjudicada. En concreto, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sarrión, Cyopsa y Becsa.

Por ello, está previsto que se empiecen a finales de septiembre dichos trabajos que darán forma al gran parque del Paseo Verde del Suroeste.

La inversión final de toda la actuación es de más de 400 millones de euros y afecta a 100.000 metros cuadrados.

El espacio que hoy ocupa la carretera se transformará en un gran eje verde de 3,2 kilómetros transitable para los ciudadanos. Será una gran zona de vegetación donde, además, estarán ubicadas tres colinas artificiales –de los 170.000 metros cúbicos extraídos durante el soterramiento– de, finalmente, unos seis metros de alto (tras la reducción de los 18 máximos que tenían hasta ahora las acumulaciones).

El Ayuntamiento cubre los antiguos enlaces de Batán, Yébenes y Boadilla con la instalación de estructuras que permitirán rellenarlos con las tierras procedentes de la excavación de los túneles. Ayuntamiento de Madrid

La colina norte se dedicará a uso recreativo, con la colocación de un graderío para un circuito de pump track y skate park. La colina oeste supondrá un nuevo hito paisajístico, constituyéndose como un mirador o punto de interpretación de la red verde de parques. Por último, la colina sur genera un espacio para la biodiversidad con zona de merenderos.

El excedente se ha empleado para la cubrición de los enlaces o pasos inferiores de Batán, los Yébenes y Boadilla, que hasta ahora estaban al descubierto.

Los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, separados desde 1968 del barrio de Campamento (Latina) y de Casa de Campo (Moncloa-Aravaca) por la autovía, podrán disfrutar de un corredor naturalizado que conectará, a su vez, con Madrid Río, el parque de la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina, mejorando las condiciones ambientales de este ámbito.

Los más de 80.000 vehículos que cruzan el asfalto a diario quedarán cubiertos por el subterráneo. Su presencia se reducirá en superficie en un 90%, misma proporción que la contaminación a causa del tráfico rodado.