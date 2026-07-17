Madrid cortará el tráfico este domingo por la final del Mundial: Colón, Castellana y todas las calles afectadas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid cortará el tráfico este domingo en la plaza de Colón y calles cercanas por la final del Mundial entre España y Argentina. Se instalarán dos pantallas gigantes en Colón para que miles de aficionados sigan el partido, con restricciones de movilidad ampliándose según la afluencia. El dispositivo de seguridad se desplegará desde la tarde y se reforzará el transporte público, con desvíos de autobuses y más frecuencia de Metro. España busca su segundo Mundial ante Argentina, que defiende el título, en una final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El Ayuntamiento de Madrid cortará la circulación del tráfico desde primera hora de la tarde del domingo en el entorno de la plaza de Colón con motivo de la instalación de dos pantallas gigantes desde las que miles de aficionados podrán seguir la final del Mundial que disputarán España y Argentina a las 21.00 horas.

Las restricciones a la movilidad afectarán a la propia plaza de Colón y se irán extendiendo en función de la afluencia de público a calles como Serrano, Génova, Goya y el paseo de la Castellana.

Según ha informado el Consistorio, el dispositivo comenzará a desplegarse durante la tarde y se ampliará progresivamente conforme los aficionados vayan ocupando tanto la plaza como la calzada, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la celebración del encuentro.

Leo Messi celebra el pase de Argentina a la final del Mundial. Reuters

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado desde el Palacio de Cibeles que el Ayuntamiento ya trabaja también en el operativo previsto para una eventual celebración del título mundial, según Europa Press.

"Estamos trabajando ya en la eventual celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol, tanto en el recorrido que pudieran hacer los jugadores desde el aeropuerto de Barajas hasta el punto de la celebración por parte de todos los madrileños de este título", ha señalado.

El Consistorio recomienda utilizar el transporte público tanto para acudir a la plaza de Colón el domingo como para los posibles actos de celebración previstos para el lunes, en caso de que España conquiste el campeonato.

Para ello se reforzará el servicio de Metro, se desviarán varias líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y se incrementará la oferta de autobuses hacia las zonas de mayor concentración de aficionados.

Los finalistas

España alcanzó la final después de imponerse por 0-2 a Francia en semifinales gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, mientras que Argentina selló su clasificación tras remontar a Inglaterra (1-2), con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez

La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y medirá a una selección española que busca levantar el segundo Mundial de su historia, dieciséis años después del conquistado en Sudáfrica 2010, frente a una Argentina que defiende el título logrado en Catar 2022.