La "dramática" situación de la Audiencia de Madrid: 8 años de espera y 9.000 recursos de violencia machista pendientes

Se reclama la incorporación urgente de al menos 20 nuevos magistrados y la aprobación inmediata de nuevos planes de refuerzo para evitar el deterioro de la situación judicial.

La carga de trabajo en las secciones de Violencia sobre la Mujer ha aumentado considerablemente, con un plazo medio de resolución de dos años.

El presidente del tribunal, Juan Pablo González, denuncia el recorte del 90% en los planes de refuerzo, lo que ha reducido el número de jueces de 20 a solo 2.

La Audiencia Provincial de Madrid enfrenta un colapso con esperas de hasta 8 años en recursos civiles y más de 9.000 recursos de violencia machista pendientes.

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha comentado este martes, la "grave y dramática" situación que atraviesa el tribunal, en concreto las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer.

Además, ha denunciado el "maltrato institucional" por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relacionales con las Cortes por la reducción de un 90% de los planes de refuerzo.

Además, los recursos civiles alcanzan ya los ochos años de plazo, un dato "alarmante".

Planes de refuerzo

Juan Pablo González, el presidente de la Audiencia, lanzó una dura crítica al Ministerio de Justicia al denunciar que los planes de refuerzo se han reducido en un 90% (de los 20 jueces se han mantenido solo dos).

Este hecho ha supuesto que el tribunal se encuentre en una situación de "absoluto colapso", que repercute en miles de ciudadanos, que esperan la resolución de sus recursos.

En el orden civil, las esperas se alargan incluso hasta los 8 años. "La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato", ha espetado el presidente de esta sede judicial

Civil y Mercantil

La principal preocupación del máximo responsable de la Audiencia Provincial se concentra en la jurisdicción Civil y Mercantil, que supone la mayor área de actividad en el tribunal y que representa, como órgano de apelación, la cúspide de este área, salvo el Tribunal Supremo.

La litigiosidad ha experimentado un crecimiento "exponencial" en los últimos años hasta multiplicarse por 4,5 la carga de trabajo. Este aumento se explica por la avalancha de litigios, relacionados con el consumo y derecho bancario, como microcréditos o cláusulas suelo.

Esperas récord

Si en 2021 un recurso tardaba una media de cinco meses en resolverse, ahora los plazos pueden alcanzar hasta ocho años.

Ante este escenario, la Audiencia Provincial reclama la incorporación de 20 nuevos magistrados y la aprobación urgente de nuevos planes de refuerzo para evitar que la situación siga deteriorándose.

"Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado", ha expresado.

Violencia sobre la mujer

La carga de trabajo en las secciones de Violencia de la Mujer se ha disparado.

Según, el presidente, estas áreas ya soportaban una carga "elevadísima" y ahora hay un volumen extra de procedimientos especialmente complejos y sensibles. Esto tiene como consecuencia la acumulación de más de 9.000 recursos pendientes y un plazo medio de resolución de dos años.

"Si realmente es una prioridad, la respuesta judicial no puede demorarse dos años", ha señalado.

Se reclama la aprobación "inmediata y urgente" de nuevos planes de refuerzo y de apoyo para evitar el colapso.

Además, se demanda la incorporación de 12 nuevos magistrados para secciones penales y nueve para las civiles, además de la creación de nuevas secciones especializadas para sobrellevar las nuevas competencias en violencia sobre la mujer.