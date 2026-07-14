Almeida estudia sacar a concurso el Zoo Madrid en una concesión única o junto al Parque de Atracciones

Se destaca la importancia del Zoo como espacio histórico y medioambiental, y la necesidad de invertir y transformarlo para convertirlo en un referente educativo.

El Gobierno municipal quiere aprovechar la renovación para reflexionar sobre el futuro de ambos parques y su papel educativo y medioambiental en la Casa de Campo.

El nuevo concurso del Parque de Atracciones priorizará proyectos de modernización y nuevas atracciones, y se publicará en las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Madrid estudia licitar la concesión del Zoo de Madrid, de forma individual o conjunta con el Parque de Atracciones, cuya concesión acaba en ocho años.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado de que desde el equipo de Gobierno están abriendo una reflexión, a ocho años vista de la finalización de la concesión del Zoo de la Casa de Campo.

Este tiempo serviría para poder evaluar si sacar una concesión individual para estas instalaciones o una única para el Zoo y el Parque de Atracciones.

En tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció en el reciente Pleno del Estado de la Ciudad que en las próximas semanas se publicarán los pliegos de concesión por concurso del Parque de Atracciones -los actuales datan de 1967 y el operador desde entonces ha sido Parques Reunidos- y priorizarán la oferta que incluya la modernización de las instalaciones y nuevas atracciones, según Europa Press.

Chulina, la oso panda del zoo de Madrid EFE Madrid

Carabante ha destacado que Madrid "tiene la oportunidad de hacer algo distinto de lo que han estado haciendo otras ciudades ante una dinámica de cierre de este tipo de zoológicos" en distintas ciudades. Agregó que "perderlo es algo que no se puede permitir bajo ningún concepto porque es una joya desde el punto de vista histórico y medioambiental".

Aunque el delegado sí ha reconocido que el Zoo "requiere una transformación, una inversión importante y una reconversión en lo que debe ser el futuro de los parques urbanos, que es que se conviertan en una escuela de valores desde el punto de vista medioambiental".

La situación del Zoo ha llegado a la comisión de la mano del concejal de Vox Ignacio Ansaldo, que ha cuestionado la concesión del recinto anunciada para el vecino Parque de Atracciones "con una duración improbable de ocho años, hasta octubre del 2035" cuando "igual no es rentable, igual el concurso queda vacío".

Desde Vox han criticado que el Ayuntamiento haya esperado "hasta el último momento para sacar un pliego improvisado". Carabante ha coincidido en que la Casa de Campo requiere una reflexión, concretamente sobre sus dos parques, el de Atracciones y el Zoológico, para hacerse con una visión global.

El Ayuntamiento está trabajando en el Plan Especial de Casa de Campo, "un extraordinario pulmón verde, una referencia desde el punto de vista histórico, cultural y también ecológico que requiere una ordenación conjunta" teniendo en cuenta que no sólo cuenta con instalaciones del Consistorio, también de la Comunidad y privadas.

"Requiere que le demos todos una visión global para hacer de la Casa de Campo una ordenación más adecuada a los intereses medioambientales, históricos y patrimoniales", ha defendido Carabante.

Entrada Principal del Parque de Atracciones de Madrid. Parque de Atracciones de Madrid

El delegado ha recordado que el Parque de Atracciones "finaliza su concesión y es necesario licitar un nuevo concurso". Esto le ha llevado a poner en duda que se vaya a quedar vacío, como ha sugerido Vox, punto en el que ha declarado que la izquierda, por contra, está seguro de que le acusará de pretender dar "un pelotazo".

Sin embargo, admite que la competencia "está muy limitada". "Son gestores de parques y en el fondo existen tres, cuatro empresas con capacidad suficiente para poder presentarse y, por tanto, esperamos que esté en eso el número de licitadores", ha cifrado.

También ha explicado que sacan el concurso a ocho años para el Parque de Atracciones cuando será entonces cuando finalice la concesión del Zoo. "Será el momento de hacer una reflexión sobre si sacamos una única concesión para ambos parques o de manera individual. Hemos tomado estos ocho años precisamente para hacer esa profunda reflexión, en la que esperamos contar con las aportaciones de todos los grupos políticos", ha indicado.

Desde Vox, Ignacio Ansaldo ha defendido la pervivencia del Zoo, "un espacio donde los niños aprenden y ven físicamente los animales que aparecen en sus libros y en los dibujos animados". "Hoy son centros de reproducción de muchas especies en extinción, son centros educativos, de protección de fauna silvestre y todos ellos contribuyen a la conservación de la biodiversidad", ha remarcado.

El zoo madrileño

El de Madrid es visitado por unas 700.000 personas al año. Ansaldo ha advertido de los peligros que se ciernen sobre el Zoo, como "la deriva animalista de la izquierda y de la extrema izquierda, que trata de dar derechos y privilegios a los animales como si fueran seres humanos". "Debemos impedir que acaben con los zoos y priven a las futuras generaciones de disfrutar de esta experiencia", ha instado.

Asimismo, Ansaldo ha subrayado que "el Zoo no es un Parque de Atracciones donde se cambia una atracción o no. Es una instalación con cientos de animales vivos que necesitan una planificación para su cuidado, para su estudio, para su reproducción, para su protección y para su exposición. También para replantearse las características del tamaño de las instalaciones y para planificar el uso tecnológico en beneficio de todos los intervinientes".

Carabante ha coincidido con él en el que hay que aprovechar estos ocho años para hacer una reflexión sobre su futuro encaminado a "convertirse en otra forma y no sólo en un centro en el que uno pueda visitar a los animales". Se buscaría ir a "un aula, una escuela desde el punto de vista medioambiental para los más jóvenes" dentro de la ordenación de la Casa de Campo.