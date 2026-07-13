Un coche se empotra contra las escaleras de un acceso de Metro en la Castellana: hay dos heridos, uno en estado grave

Bomberos Madrid retira mediante el uso de una grúa un vehículo encajado en las escaleras de acceso al metro de Begoña en el Paseo de la Castellana tras un accidente de tráfico. Emergencias Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un coche cayó por las escaleras del Metro de Begoña tras un choque en el Paseo de la Castellana, Madrid. Dos personas resultaron heridas en el accidente, una mujer en estado grave con múltiples fracturas y un hombre con una fractura leve de tobillo. Bomberos y Samur-Protección Civil acudieron al lugar para liberar a los ocupantes y retirar el vehículo. En otro accidente en la A-5, siete personas resultaron heridas, dos de ellas graves, tras la colisión de tres vehículos en Alcorcón.

Un aparatoso accidente de tráfico en el Paseo de la Castellana, en Madrid, ha terminado con uno de los dos vehículos implicados incrustado en unas escaleras del Metro de Madrid, quedando heridos sus dos ocupantes, una de ellas en estado grave, con múltiples traumatismos, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en el número 263 de la afamada vía en torno a la medianoche de este lunes, cuando dos vehículos han chocado y, tras ello, uno ha perdido el control, terminando atrapado en las escaleras de acceso al Metro de Begoña.

Tras el siniestro, que ya investiga la Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos, donde los primeros han practicado maniobras de excarcelación para liberar a los dos ocupantes del vehículo que se ha salido de la vía.

A continuación, mediante una grúa, han retirado el auto y han saneado la boca de metro, según ha indicado el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Javier Ramos.

A su vez, el supervisor de Samur-PC, Abel Jimeno, ha detallado que en el interior del coche se hallaban un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años. Mientras el varón presentaría apenas una fractura de tobillo, considerándose paciente leve, la mujer ha sufrido "lesiones más importantes, múltiples fracturas".

"Nos preocupa una fractura de pelvis", ha subrayado Jimeno, que ha precisado que su pronóstico es grave.

Ante esta coyuntura, el personal de Samur-PC ha trabajado junto al personal del Hospital de La Paz, "que ha acudido también al auxilio de estas personas", y ha acompañado en el desplazamiento al hospital.

Otros accidentes con heridos

En paralelo, siete personas han resultado heridas -dos de ellas de carácter grave y cinco leves- tras un accidente con tres vehículos implicados en el kilómetro 11 de la A-5, a la altura de Alcorcón, en sentido salida del municipio.

Según informa el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la primera llamada se ha registrado a las 5.55 horas. Inmediatamente, el 112 ha trasladado el aviso a los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón, que han realizado labores de mantenimiento y limpieza de la vía afectada, mientras que el Summa112 ha trasladado a todos los heridos hasta el hospital.

La persona con el pronóstico más grave es un hombre de 42 años que presenta varias fracturas y que ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, los médicos del Summa 112 han revertido la parada y le han trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

La otra persona grave es un joven de 18 años que ha sido trasladado al Hospital Clínico con varios traumatismos. El resto de los pacientes han sido trasladados leves al Hospital de Alcorcón.

La Guardia Civil investiga los hechos.