Almeida "desbloquea" la Operación Campamento con la aprobación de su urbanización para construir 10.700 viviendas

Imagen aérea de los terrenos que forman parte de la 'Operación Campamento'. Europa press/Ministerio de Defensa

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la urbanización de la Operación Campamento, desbloqueando un proyecto paralizado durante décadas. La iniciativa permitirá la construcción de 10.700 viviendas, de las cuales el 65% tendrán algún tipo de protección pública. El proyecto abarca más de 2 millones de metros cuadrados e incluye zonas verdes, espacios públicos, equipamientos sociales y la plantación de más de 8.000 árboles. La urbanización se desarrollará en tres fases y supone una inversión de más de 383 millones de euros, integrando el ámbito con áreas metropolitanas cercanas.

La llamada Operación Campamento comenzó a fraguarse en 1989. Desde entonces ha sufrido largos periodos de paralización por desacuerdos administrativos, cambios de planeamiento y la crisis inmobiliaria. El proyecto ha pasado por numerosos intentos de reactivación, sin grandes resultados. Hasta ahora.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad el "desbloqueo definitivo" de la Operación Campamento, en el distrito de Latina. Así, el proyecto de urbanización será aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid en la Junta de Gobierno de este jueves.

Este está promovido por Casa 47 Entidad Pública Empresarial y será supervisado por el Área de Obras y Equipamientos. Supondrá una inversión de más de 383 millones de euros. Además, supondrá "adicionar a la ciudad más de 10.000 viviendas".

"Lo dijimos en su momento: sin el Ayuntamiento de Madrid no hay operación Campamento. Con este equipo de Gobierno se desbloqueará después de décadas esta operación clave para el desarrollo de toda la zona oeste de la ciudad", ha subrayado.

El ámbito se localiza en el extremo suroeste de la ciudad y tiene el paseo de Extremadura como eje longitudinal en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, dentro de los barrios de Campamento (al norte) y Las Águilas (al sur). Por su parte, el arroyo Valchico marca el límite al norte del ámbito.

Son más de 2 millones de metros cuadrados de superficie. El proyecto supondrá una de las actuaciones de regeneración urbana más importantes del país y permitirá la integración y articulación de este ámbito de la ciudad con los espacios metropolitanos y regionales contiguos (Pozuelo de Alarcón y Alcorcón).

Asimismo, se generará una importante nueva bolsa de vivienda y un espacio para los vecinos, dando respuesta a las demandas dotacionales. Todo ello se llevará a cabo bajo el paraguas de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

10.700 viviendas

De los 2.110.206 metros cuadrados totales de superficie, 1.134.994 metros cuadrados son edificables para uso residencial.

Esto permitirá construir 10.700 viviendas, de las que el 65% (7.000) contarán con algún tipo de protección.

En concreto, 3.800 se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 a Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 viviendas serán en régimen de alquiler. Las 3.700 restantes serán para construir vivienda libre.

Del resto del ámbito, 93.340 metros cuadrados se reservarán para comercio y 59.048 metros cuadrados para oficinas.

Imagen de la maqueta del soterramiento de la A-5. Ayuntamiento de Madrid

La superficie para redes públicas es de 1.563.420 metros cuadrados. Entre los principales usos, se encuentra la red local de servicios urbanos (viarios interiores) (560.980 m2), para espacios públicos arbolados (210.872 m2), para la red local de equipamientos sociales (180.904 m2), para zonas verdes (154.169 m2), para usos dotacionales públicos (147.719 m2) y para equipamientos sociales (23.074 m2).

Además, están previstas 22 zonas verdes en el interior del ámbito. Destacan el consolidado pinar del Centro Deportivo Militar La Dehesa y el parque del extremo del noroeste atravesado por el arroyo Valchico.

El proyecto contempla la plantación de más de 8.000 árboles. Se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.

Está previsto que la urbanización se ejecute mediante tres fases, que podrán acometerse de manera independiente o agrupada.

Las fases 1 y 2 comprenden los terrenos situados al sur del ámbito y tienen vocación de desarrollo conjunto, si bien pueden acometerse de manera independiente.

La fase 3 incluye los terrenos situados a ambos lados de la A-5 y los situados al norte de esta infraestructura.

El motivo principal del desarrollo en fases funcionalmente independientes es que está pendiente la redacción del proyecto y posterior ejecución del soterramiento de la autovía A-5 a su paso por el ámbito, que condicionará el proyecto de urbanización.