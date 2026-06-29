Marta Higueras, ex número 2 de Carmena, aspirará a la alcaldía de Madrid con su nuevo partido independiente y municipalista

Las claves

Las claves Generado con IA Marta Higueras, ex número dos de Manuela Carmena, ha presentado su nuevo partido independiente y municipalista, Independientes por Madrid, con el que aspirará a la alcaldía de la capital. El partido se define como municipalista, centrado exclusivamente en Madrid y sin aspiraciones autonómicas o nacionales, buscando romper la dinámica de bloques políticos. La formación pretende enfocarse en los problemas reales de los madrileños, como la vivienda, limpieza, movilidad y transporte público. Higueras destaca la importancia de la gestión eficaz y el diálogo, invitando a ciudadanos y colectivos a participar en la construcción del proyecto a través de una web abierta.

Marta Higueras, la que fue la número dos de Manuela Carmena, ha presentado Independientes por Madrid. Se trata de un nuevo partido con el que aspirará al Ayuntamiento de la capital.

El proyecto trata de "romper con la dinámica de bloques". Por ello, la iniciativa tiene el objetivo de ser "municipalista e independiente, centrada en la capital y concebida para toda la ciudadanía".

Así lo ha anunciado la propia Higueras este lunes a los medios en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el centro de Madrid. Durante su ponencia ha matizado que no tienen con dicho proyecto "ninguna aspiración autonómica ni nacional", lo que diferencia fundamentalmente a este nuevo partido: no tiene que responder ante ningún bloque político más grande.

"Esto no va de bloques ni de bandos. Nos centramos en la ciudad de Madrid. Creemos que Madrid se merece algo mejor que tener que elegir entre bandos y entre una oposición que no ha conseguido mucho o nada en los últimos años y un Gobierno que dirige como si Madrid fuera su cortijo", ha añadido la que fue vicealcaldesa de la capital entre 2015 y 2019. "El votar a todo no, porque lo ha presentado el otro bloque, no ayuda en nada a nadie. Lo único que hace es bloquear".

Esta alternativa ha nacido para centrarse en "los problemas que de verdad afectan a los madrileños". Es decir, la vivienda, la limpieza, la movilidad y el transporte público, entre otros, como ha señalado Higueras.

Madrid se merece una voz propia.



Una que ponga la ciudad por encima de todo: tu calle, tu barrio, tu día a día. Por encima de los bloques y con respeto, porque lo que nos une no es una bandera: es Madrid.



La hace quien la vive y la trabaja. Se construye contigo.



Muy pronto. pic.twitter.com/9u074EYik6 — IndependientesPorMadrid (@indepenMadrid) June 28, 2026

"Cuando he preguntado en la calle, he visto que hay muchas personas que están lejos de la política. Les da lo mismo quién gobierne con tal de que las cosas funcionen. Piensan y sienten que la política las ha abandonado. Quiero interpelar a estas personas para recordar que no todos los políticos somos así", ha matizado.

Señala que esto se debe a que los políticos del pleno municipal "se pelean en clave nacional". "Esto es algo que viene a arreglar una anormalidad que creo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid y es que no haya ningún partido que se centre en Madrid, sino que todos responden a esa necesidad de discutir temas nacionales".

"400 alcaldes independientes"

Para argumentar la creación de esta nueva formación, Higueras ha comentado los "8.000 concejales municipalistas independientes" que existen en España, así como "unos 400 alcaldes con partidos como este". "En algunos municipios son, incluso, la tercera fuerza".

Se trata de un proyecto aún "en construcción". Todavía no cuenta con unas listas cerradas, aunque la exconcejala ha asegurado que para finales de septiembre, a la vuelta del verano, dará detalles "más concretos".

"Esto no lo construyo yo sola. Esto se construye despacio, con mucho trabajo y día a día. Con todas las personas que quieran formar parte de este proyecto: vecinos, autónomos, trabajadores, empresas...", ha expresado.

Asimismo, se ha creado una página web abierta a todos los ciudadanos donde mandar sugerencias o visualizar el proyecto con más detalle.

También ha recordado algunos aspectos que han "caracterizado su perfil durante su etapa política en el Ayuntamiento" y que, ha afirmado, también lo harán en esta nueva: el municipalismo, el diálogo, "como los acuerdos de los pactos de la villa", y la gestión, ya que "hay que medir la política por los resultados y eficacia, y no por quien grita más en el pleno".

Es una propuesta con la que ya ha hablado con el resto de partidos que forman tanto el Gobierno como la oposición en el Consistorio. "Las primeras reuniones que he tenido han sido para contar el proyecto a todos mis compañeros. Primero con el señor Almeida y luego con el resto de grupos", ha comentado haciendo referencia al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Así, afirma que dichos encuentros han sido "de lo más respetuosos". Con mención a excompañeros como Javier Ortega Smith, actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento, y Rita Maestre, candidata actual de Más Madrid, y su excompañera de formación durante la etapa en la que estuvieron tanto en Ahora Madrid, con Carmena, como posteriormente en Más Madrid, de donde Higueras acabó saliendo en 2021. "Nos hemos deseado suerte mutuamente".

Además, sobre si la exalcaldesa Manuela Carmena apoya este proyecto, Higueras ha confirmado que ha hablado con ella, pero es la exjueza quien tiene que explicar su posición.