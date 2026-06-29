Almeida da hasta septiembre para desalojar el edificio de Casa Árabe: lo rehabilitará para darle uso municipal

Fachada de la Casa Árabe, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). Ricardo Rubio / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid da hasta el 1 de septiembre para que Casa Árabe desaloje el edificio de Escuelas Aguirre, actual sede de la entidad. La salida de Casa Árabe se produce tras la retirada de la Comunidad de Madrid del consorcio y un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión durante el mandato de Irene Lozano. El alcalde Almeida anuncia la rehabilitación del edificio para darle un nuevo uso municipal, posiblemente cultural y abierto a todos los madrileños. El edificio Escuelas Aguirre, icono neomudéjar y declarado Bien de Interés Cultural, dejará de ser sede de Casa Árabe tras 18 años.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes la recuperación del edificio denominado Escuelas Aguirre. Se trata del inmueble que desde 2008 alberga la sede principal de Casa Árabe.

Así lo ha anunciado Almeida en declaraciones a los medios tras la presentación de una exposición en Conde Duque. Una decisión que el Consistorio ha comunicado formalmente este mismo lunes durante la reunión del Consejo Rector Extraordinario del Consorcio Casa Árabe.

Por ello, dará hasta el día 1 de septiembre para desalojar el edificio. "Por tanto, Casa Árabe no podrá seguir en esa ubicación", ha trasladado el regidor.

Esto ocurre, además, tras la salida de la Comunidad de Madrid del Consorcio Casa Árabe, anunciada el pasado mes de enero y ratificada este lunes.

Esta modificará la composición del patronato y habilita al Ayuntamiento a ejercer el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, de conformidad con el decreto de cesión de 28 de abril de 2008, que reguló la cesión temporal y gratuita del inmueble.

Dicho decreto establece entre las causas de resolución de la cesión "cualquier alteración en la composición del consorcio".

Por su parte, Almeida ha asegurado que se llevará a cabo una rehabilitación del inmueble para darle un uso municipal. "Vamos a hacer las obras que necesita urgentemente este edificio. Lo vamos a devolver a todos los madrileños", ha añadido.

Salida de la Comunidad

El histórico inmueble, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y O'Donnell, lleva albergando la sede de la entidad 18 años. En su día, ya se llevó a cabo una importante remodelación interior para ello.

Su cesión fue concebida para fortalecer los vínculos culturales e institucionales con el mundo árabe y consolidar a Madrid como un punto de encuentro internacional.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, decidió abandonar hace unos meses el Consorcio de Casa Árabe tras el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión de la institución durante los ejercicios 2023 y 2024, coincidentes con el mandato de Irene Lozano, exdiputada socialista, al frente del organismo.

El Ejecutivo de Ayuso consideraba así que la permanencia en el consorcio suponía, en las actuales circunstancias, un riesgo financiero y jurídico incompatible con el interés general de la Comunidad de Madrid.

"Ha sido un chiringuito y un despilfarro. Se convirtió en el chiringuito de Irene Lozano y la dejó en bancarrota. Y ahora tiene problemas estructurales", ha señalado en este sentido el alcalde de la capital.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha manifestado su voluntad de "cooperar con Casa Árabe para que puedan encontrar otra ubicación y puedan continuar con la actividad". Aun así, ha puntualizado que no tienen intención de proporcionarles otro edificio municipal.

En cuanto a los usos de Escuelas Aguirre, Almeida plantea que puede ser "perfectamente el cultural", pero siempre "para disfrute de todos los madrileños".

Este edificio es un icono neomudéjar considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura de este estilo en Madrid. Fue diseñado por el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso e inaugurado en 1886.

En febrero de 2025, fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, en reconocimiento a su destacado valor histórico y artístico dentro del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.