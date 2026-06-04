Inazio, de dar clases particulares y clases de Historia en un instituto a fichar por Sony y cantar para el Papa en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Inazio, cantautor riojano y exprofesor de Historia, actuará en el Festival de la Fe ante el Papa León XIV en Madrid el 6 de junio. El evento, en la Plaza de Lima junto al Bernabéu, reunirá a miles de jóvenes y contará con artistas como Beret, Siloé y Lola Tuduri. Inazio ha publicado su primer EP con Sony Music y acumula 277.000 oyentes mensuales en plataformas digitales. Aunque no compone música religiosa, Inazio reconoce que la presencia de Dios está en sus letras, influenciadas por su formación en Filosofía.

El 6 de junio está prevista la participación de Inazio en la Plaza de Lima, en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, dentro de la gran vigilia juvenil del Corpus Christi con el Papa León XIV.

El Festival de la Fe combinará actuaciones musicales, testimonios y un encuentro con el Pontífice, en uno de los momentos centrales de su viaje apostólico a Madrid.

En el cartel de la Plaza de Lima figuran, además de Inazio, artistas como Beret, Siloé, Lola Tuduri, Hey Kid y Mr. Rain, convocados para poner música a una cita gratuita y al aire libre que busca reunir a miles de jóvenes en el eje de la Castellana.

La noche de la vigilia se integrará en una agenda que incluye, al día siguiente, la misa y procesión del Corpus Christi en la plaza de Cibeles y, el lunes 8, un gran encuentro del Papa con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Inazio, cantautor nacido en Logroño en el año 2000, ha compaginado su inicio en la música primero, ofreciendo clases particulares para pagarse un máster y después como profesor de Historia de Secundaria en un colegio madrileño.

Estudió Filosofía en la Universidad de Navarra y, en una de sus entrevistas, explica que tratar cada día con adolescentes le ayudaba a mantenerse centrado, aun cuando define a sus alumnos como "un poco cabrones”, sobre todo, los de la ESO.

Fichado por Sony Music, ha publicado su primer EP con la discográfica, La vuelta a casa, un trabajo de seis canciones muy personales.

277.000 oyentes

A este lanzamiento se suma el tema Aunque estemos a martes y, en plataformas digitales, su proyecto ya acumula 277.000 oyentes mensuales.

Inazio señala que su formación en Filosofía influyó en su manera de mirar la realidad y de componer, con atención especial a la letra.

Afirma que le obsesiona el tiempo, los relojes, el final de las cosas y el movimiento constante de la vida, temas que aparecen en sus canciones.

Sobre su trayectoria, ha comentado que no escribe canciones religiosas, pero considera inevitable que la presencia de Dios aparezca en su música porque sus letras reflejan su vida, como ejemplos la canción Sálvame, compuesta junto a Íñigo Quintero, o Arroyo.

Además, afirma que son "buenos tiempos para la música, pero no para la sensibilidad".

Desde Madrid, que no es su ciudad de origen pero sí su ‘hogar de acogida’, continúa sumando actuaciones previstas para el verano de 2026, con paradas en festivales como Jardín de las Delicias, OpenSky o el Arenal Sound, además de esta primera gran cita en la Plaza de Lima.