Chamartín reabre su vestíbulo principal tras 4 años de obras: 26.900 m2 renovados y 560 millones de inversión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar López visitan las obras del vestíbulo de Chamartin. Web Moncloa

Las claves

Las claves Generado con IA La estación de Chamartín-Clara Campoamor reabre su vestíbulo principal tras cuatro años de obras, con una inversión total de 560 millones de euros y 26.900 m2 renovados. El vestíbulo principal multiplica por más de cuatro su superficie, ofreciendo 18.000 m2 para viajeros, zonas comerciales y áreas específicas para Cercanías y Alta Velocidad. La estación cuenta ahora con 25 vías pasantes, 12 de alta velocidad y 13 de ancho ibérico, permitiendo atender el aumento de pasajeros, que en 2025 alcanzaron los 46,2 millones. Se han mejorado los accesos, la accesibilidad y los servicios para los viajeros, incluyendo control de accesos, nuevas pasarelas, paneles informativos y mayor asistencia para personas con movilidad reducida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han supervisado el pasado lunes el nuevo vestíbulo principal de la estación de Chamartín-Clara Campoamor.

El mismo entrará en servicio este martes 2 de junio y culmina la renovación de uno de los grandes nodos estratégicos de la movilidad ferroviaria en España.

Las obras han supuesto una inversión de 560 millones de euros y se han ejecutado por fases, manteniendo en todo momento operativa la estación, en un ejercicio de planificación y esfuerzo técnico sin precedentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar López Web Moncloa

La actuación ha permitido duplicar las vías de alta velocidad —de 6 terminales sin continuidad hacia el sur a 12 pasantes con salida en ambos sentidos—, renovar las vías y andenes de Cercanías y construir nuevos vestíbulos y espacios comunes para los viajeros.

Chamartín cuenta ahora con 25 vías pasantes, 12 de alta velocidad y 13 de ancho ibérico, además de cuatro vías auxiliares en la cabecera norte para estacionamiento y maniobras.

La estación responde así al fuerte incremento de tráfico derivado de la liberalización ferroviaria y de la apertura de nuevas líneas de alta velocidad, tras alcanzar en 2025 un récord de 46,2 millones de viajeros, frente a los 44,4 millones de 2024 y los 29,9 millones de 2022.

El nuevo vestíbulo principal multiplica por más de cuatro la superficie disponible para los usuarios: pasa de algo más de 4.000 metros cuadrados a unos 18.000, distribuidos en zonas comunes, áreas comerciales y de restauración y espacios específicos para Cercanías y Alta Velocidad.

Sumado al vestíbulo central subterráneo para Cercanías y al paso inferior, la estación ofrece ya cerca de 27.000 metros cuadrados al servicio de los viajeros, que en 2025, la estación registró una cifra récord de 46,2 millones de pasajeros.

El edificio de viajeros, ampliado hacia el este y el norte sobre las vías, se organiza en tres ámbitos: una zona para alta velocidad, otra para Cercanías y un gran pasillo longitudinal de 18 metros de ancho y 225 de largo que actúa como eje de la estación, con locales comerciales a un lado y zonas de embarque y espera al otro.

La entrada principal por la plaza se ha recuperado bajo una bóveda de vidrio laminado y templado, y el inmueble dispone de cuatro accesos principales y tres de emergencia.

Accesos más rápidos

En el ámbito de alta velocidad, los viajeros disponen de un espacio amplio, muy luminoso y con doble altura, al que se accede a las vías mediante seis pasarelas de 40 metros de longitud y 10 de ancho dotadas de rampas mecánicas, ascensores y escaleras fijas que salvan el desnivel con los andenes.

El nuevo paso inferior de 177 metros y 9 de ancho facilita una salida rápida y accesible hacia la calle Hiedra y la bolsa de taxis por el este, y hacia el vestíbulo subterráneo, Metro, VTC, aparcamiento y calle Agustín de Foxá por el oeste.

Mujer esperando en andén de estación de tren. IStock

En Cercanías, se han remodelado las 13 vías de ancho ibérico y sus andenes, se han instalado nuevos aparatos de vía y modernizado los sistemas de señalización y el enclavamiento, lo que permite incrementar la velocidad de paso y flexibilizar la operación ante incidencias.

Por primera vez, el edificio principal contará con control de accesos mediante tornos y con una nueva pasarela acristalada de 1.300 metros cuadrados sobre los andenes, conectada por escaleras mecánicas y ascensores.

Más servicios

El vestíbulo incorpora asientos, máquinas de autoventa, aseos, cargadores para dispositivos electrónicos, oficinas de información y venta de billetes y una batería de locales comerciales y de restauración.

También se ha desplegado un nuevo sistema de información al viajero, con paneles de mensajes variables y pantallas LED de 65 pulgadas que ofrecen datos anticipados sobre llegadas, salidas y andenes, además de un acceso directo mediante código QR a la aplicación de Adif.

La estación refuerza el servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida con una nueva oficina de 167 metros cuadrados y seis puntos de atención específicos para viajeros con dificultades auditivas.

Toda la instalación apuesta por la eficiencia energética, con iluminación LED regulada automáticamente según las condiciones de luz natural y una planta fotovoltaica en cubierta para autoconsumo.

Futuras ampliaciones

La renovación ha permitido optimizar los flujos de entrada y salida, independizar el tráfico urbano del interno de la estación y reordenar los viales, además de mejorar la iluminación y los accesos rodados.

La intermodalidad se refuerza con conexión directa a Metro, nueva dársena de autobuses, bolsa de taxis, VTC y aparcamientos.

Como actuaciones complementarias, se ha construido un nuevo edificio técnico para las instalaciones de alta velocidad en la cabecera norte, un inmueble para servicios de catering y nuevas galerías de instalaciones y evacuación bajo las vías.

Además, se han ejecutado cimentaciones y pilas para el futuro cubrimiento de vías en el lateral este de la cabecera sur, que se integrará en el proyecto Madrid Nuevo Norte, y se ultiman cuatro nuevas vías de apartado para trenes de alta velocidad que aumentarán la capacidad de estacionamiento y la flexibilidad operativa.